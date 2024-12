Đĩa than vượt mặt đĩa CD, 'hồi sinh' một cách ngoạn mục

Theo TechSpot, ngành công nghiệp âm nhạc đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của đĩa than, khiến doanh số bán hàng của loại phương tiện cổ điển này trên đà vượt mặt cả đĩa CD. Đây là một bước ngoặt đáng kinh ngạc, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của phương thức lưu trữ âm thanh analog từng bị cho là lỗi thời.

Đĩa than 'soán ngôi' đĩa CD, giúp âm nhạc 'vượt mặt' điện ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Theo báo cáo mới từ Will Page, cựu chuyên gia kinh tế của Spotify, doanh thu từ đĩa than tại Mỹ dự kiến đạt 1 tỉ USD trong năm 2024, vượt qua cả doanh thu từ đĩa CD. Xu hướng này cũng đang diễn ra trên toàn cầu. Sự phục hưng của đĩa than được cho là nhờ nguồn cung ngày càng dồi dào và chi phí vận chuyển giảm mạnh.

Trước đó, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) cũng cho biết doanh số đĩa than từng vượt qua CD vào năm 2023, đánh dấu năm nay là lần thứ hai điều này xảy ra kể từ năm 1987.

Báo cáo cũng cho thấy giá trị bản quyền âm nhạc đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua, từ 25 tỉ USD lên 45,5 tỉ USD. Điều này giúp ngành công nghiệp âm nhạc vượt qua và 'soán ngôi' điện ảnh, trở thành ngành công nghiệp giải trí sinh lời nhiều hơn. Trong khi đó, doanh thu phòng vé toàn cầu của ngành điện ảnh lại giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao năm 2019.

Ngoài ra, phát nhạc trực tuyến đã vượt qua radio và các nền tảng phát sóng truyền thống để trở thành nguồn thu chủ đạo của ngành công nghiệp âm nhạc.

Sự trở lại của đĩa than không chỉ là xu hướng hoài cổ, mà còn phản ánh nhu cầu trải nghiệm âm nhạc theo cách chân thực, 'cảm xúc' hơn của người yêu nhạc.

Tại châu Âu, sự tham gia của các nhà sản xuất đĩa than lớn cũng đang mang lại nguồn cung dần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho thị trường đĩa than.