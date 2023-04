Theo PC Gamer, trạng thái ‘Gone Gold’ được dùng để chỉ một tựa game đã hoàn tất quá trình phát triển và sẵn sàng được bán ra.

Năm 2023 dường như đã chứng kiến rất nhiều sự trì hoãn của các trò chơi AAA, đây gần như là một vấn đề gây thất vọng bậc nhất cho cộng đồng game thủ. Diablo IV cũng không ngoại lệ khi nhiều người hâm mộ lo lắng rằng trò chơi lớn sẽ lại vướng phải vấn đề chậm trễ phát hành. Nhưng mới đây, Blizzard đã đưa ra một thông báo khiến người hâm mộ phần nào an tâm hơn về quá trình phát triển và phát hành của trò chơi Diablo mới nhất.

Diablo IV đã chính thức 'Gone Gold' Blizzard

Được chia sẻ thông qua tài khoản Twitter chính thức của Diablo, Blizzard đã xác nhận rằng quá trình phát triển ban đầu trên Diablo IV hiện đã hoàn tất và đạt trạng thái Gone Gold. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày phát hành vào tháng 6, Blizzard chắc chắn sẽ tiếp tục làm việc trên trò chơi và có khả năng sẽ có một bản cập nhật lớn trong ngày đầu tiên ra mắt.

"Gone Gold là một cột mốc quan trọng đối với nhóm phát triển Diablo IV, những người đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra phần tiếp theo của thương hiệu Diablo. Đây là một bước tiến có ý nghĩa đối với việc ra mắt vào ngày 6.6 của chúng tôi", Rod Fergusson - GM Diablo, cho biết trong một thông cáo báo chí kèm theo thông báo.

Ngày nay, Gone Gold không quá xa lạ trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử với rất nhiều tựa game đã và sắp được phát hành. Tuy nhiên, việc Gone Gold của Diablo IV là một cột mốc thú vị và cũng là tin vui dành cho người hâm mộ đang chờ đợi thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 6.6 trên các nền tảng PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One và PC.