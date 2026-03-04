Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3

04/03/2026 08:00 GMT+7

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là dịp đặc biệt để tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời. Khác với những món quà mang tính ngắn hạn, đồng hồ có giá trị bền vững, trường tồn qua năm tháng.

Năm nay, Đăng Quang Watch giới thiệu Bộ sưu tập Diamond D mới nhất, mang thông điệp trân quý vẻ đẹp thanh lịch, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, món quà vĩnh cửu vừa lưu giữ thời gian, vừa tôn vinh phong cách và tình yêu thương.

Từ cảm hứng về người phụ nữ hiện đại - thanh lịch, tự tin và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng, Diamond D mang đến những thiết kế đồng hồ vừa thời trang, vừa ẩn chứa giá trị biểu tượng của sự trân quý.

Mỗi đường nét được chăm chút tỉ mỉ: mặt số đính đá lấp lánh, dây đeo thanh mảnh và ánh kim sang trọng, tất cả hòa quyện tạo nên nét cuốn hút riêng, giúp phái đẹp thể hiện phong cách và cá tính của mình một cách tinh tế nhất.

Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3 - Ảnh 1.

Ngọt ngào và hiện đại - Sắc hồng của yêu thương

Mặt số hồng phấn dịu dàng cùng dây cao su mềm mại, viền đá tinh tế làm nổi bật nét thanh khiết và trẻ trung. Đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng yêu sự nữ tính nhưng vẫn muốn khẳng định cá tính riêng.

Thiết kế đơn giản mà tinh tế giúp chiếc đồng hồ dễ dàng kết hợp cùng mọi trang phục, từ công sở đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3 - Ảnh 2.

Đồng hồ Diamond D DM1012S-P - Sắc hồng thanh lịch tôn lên nét ngọt ngào, rạng rỡ trong từng khoảnh khắc.

Với Diamond D, phụ nữ không cần cố gắng để thu hút vì bản thân họ, trong từng cử chỉ và ánh nhìn, đã đủ rạng ngời.

Phụ kiện nâng tầm phong cách

Thiết kế mặt vuông cổ điển kết hợp tone bạc - vàng hồng demi thời thượng tạo nên tổng thể hài hòa, nữ tính. Mẫu đồng hồ dành cho những người phụ nữ yêu sự tinh tế và muốn khẳng định dấu ấn riêng trên cổ tay mình.

Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3 - Ảnh 3.

Đồng hồ Diamond D DM1015-2TRG - Thiết kế mặt vuông cổ điển kết hợp tone bạc - hồng demi thời thượng tạo nên tổng thể hài hòa, nữ tính

Mềm mại Nữ tính - Rạng ngời trong từng chi tiết

Sở hữu thiết kế mặt tròn tối giản với điểm nhấn viên kim cương tại vị trí 12 giờ, mẫu đồng hồ mang đến vẻ đẹp trang nhã nhưng đầy cuốn hút. Sự kết hợp giữa mặt số thanh thoát và bộ kim mảnh mai giúp tôn lên cổ tay một cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3 - Ảnh 4.

Đồng hồ Diamond D DM1018S - Món quà ý nghĩa dành tặng phái đẹp

Sang trọng - Không bao giờ lỗi thời

Dây đeo thép không gỉ sáng bóng, chắc chắn và bền bỉ theo thời gian. Thiết kế mắt xích thanh mảnh giúp ôm tay thoải mái, phù hợp đeo hằng ngày hoặc trong các dịp trang trọng.

Diamond D ra mắt BST mới nhất 2026 vẻ đẹp vĩnh cửu cho nàng 8.3 - Ảnh 5.

Đồng hồ Diamond D DM1016S - Dây kim loại trắng - Sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh lịch và hiện đại

Mỗi chiếc Diamond D không chỉ là phụ kiện thời gian, đó còn là cách gửi gắm tình cảm trân trọng đến người phụ nữ bạn yêu thương.

Ngày Quốc tế Phụ nữ không chỉ là dịp tặng quà, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trân trọng hành trình làm chủ thời gian của phái đẹp. Một chiếc đồng hồ không chỉ giúp họ quản lý từng phút giây, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự ghi nhận và phong cách.

Hãy để Đăng Quang Watch đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm món quà "thời gian" để ngày 8.3 trở thành khoảnh khắc lưu giữ yêu thương dài lâu.

Đăng Quang Watch - Đẳng cấp doanh nhân - Phong cách thượng lưu


