Diamond Sky - Chạm vào đỉnh cao, sở hữu thiên nhiên ‘độc tôn’

Nơi mỗi tầm nhìn không chỉ mở ra một khung cảnh, mà còn khẳng định đặc quyền 'chỉ duy nhất ta có' - 'độc tôn' bất khả sao chép.

Diamond Sky nổi bật tại trung tâm Van Phuc City

Lớp ven sông - Dòng chảy mang tên đặc quyền

Diamond Sky tọa lạc ngay bên dòng sông Sài Gòn trăm năm lịch sử, đoạn uốn lượn thơ mộng dài đến 3,4 km - công viên ven sông dài nhất TP.HCM, gần tương đương với công viên ven sông Paris dài 3,8 km. Cư dân nơi đây sẽ không chỉ 'ở gần sông', mà còn sống cùng nhịp thở của sông, nơi mỗi buổi sớm mai ánh nắng vàng vỡ òa trên mặt nước, và mỗi hoàng hôn là một tuyệt tác màu sắc chỉ dành riêng cho đôi mắt chủ nhân Diamond Sky.

Diamond Sky tọa lạc bên trong khu đô thị được 3,4km sông Sài Gòn bao bọc

Ven sông vốn là giá trị mà mọi dự án đều ao ước, nhưng để sở hữu một dải công viên ven sông 3,4 km ngay trước hiên nhà thì Diamond Sky là số ít hiếm hoi biến điều đó thành hiện thực. Đây không chỉ là cảnh quan mà còn là lớp khiên giá trị vĩnh cửu, khiến mỗi mét vuông nơi đây trở thành tài sản truyền đời.

Lớp hồ cảnh quan - Trái tim xanh vượt chuẩn quốc tế

Đối diện Diamond Sky là hồ Đại Nhật rộng 16ha, quy mô vượt cả Marina Bay Singapore (12ha) và gấp 6 lần Hồ Gươm (2,6ha). Không chỉ đơn thuần là hồ nước, đây chính là 'trái tim xanh' điều hòa vi khí hậu cho toàn khu đô thị, đồng thời là biểu tượng cảnh quan sống động hiếm có.

Diamond Sky nổi bật với không gian xanh và hệ tiện ích đẳng cấp bao quanh

Hãy tưởng tượng: từ căn hộ Diamond Sky, chủ nhân chỉ cần mở khung cửa kính là cả một mặt hồ mênh mông trải ra trước mắt - nơi gió mang hơi nước mát lành len lỏi qua từng căn phòng, biến không gian sống thành một resort nhiệt đới ngay giữa lòng đô thị. Ở TP.HCM, tìm đâu một căn hộ vừa có sông, vừa có hồ, mà cả hai đều đạt tầm vóc kỷ lục quốc tế? Đáp án chỉ có thể là: Diamond Sky.

Lớp công viên & tiện ích - Hệ sinh thái nội khu khép kín

Ngay bên dưới Diamond Sky là một quần thể công viên, tiện ích nội khu, trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… được quy hoạch đan xen. Đây chính là lớp cảnh quan thứ ba - bảo chứng cho một phong cách sống khép kín nhưng không hề giới hạn.

Trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000m2 bên dưới 3 tầng khối đế

Cư dân Diamond Sky tự hào với chuỗi công viên chủ đề và đại lộ danh giá ngay trong nội khu, nơi trẻ em có công viên riêng để nô đùa, người lớn có khu dạo bộ rợp bóng cây, và cộng đồng thượng lưu có những không gian văn hóa - nghệ thuật để kết nối. Một 'thành phố trong thành phố' - nhưng mọi tiện ích đều chỉ cách căn hộ vài bước chân.

Lớp không gian sống - Đỉnh cao riêng tư, tuyên ngôn xa hoa

Trên quỹ đất gần 2ha, Diamond Sky chỉ giới thiệu 296 căn hộ siêu sang - một mật độ vàng hiếm hoi ngay giữa đô thị. Mỗi căn hộ có diện tích từ 64 m² đến hơn 350 m², mở ra không gian sống độc bản, nơi thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện.

Diamond Sky mang đến trải nghiệm sống đỉnh cao

Nếu ba lớp cảnh quan bên ngoài mang đến đặc quyền thiên nhiên, thì lớp cuối cùng - không gian sống bên trong - chính là tuyên ngôn cá nhân của mỗi chủ nhân. Từng chi tiết được chọn lọc tinh tế, từng đường nét nội thất đều được nâng tầm như một tác phẩm nghệ thuật. Không gian không chỉ để ở, mà để sống, để thể hiện khí chất, để lưu dấu tinh hoa cho thế hệ sau.

Diamond Sky - 'Độc tôn' giữa lòng thành phố

Trong bức tranh đô thị TP.HCM, Diamond Sky không chỉ là một dự án căn hộ siêu sang. Đây là tác phẩm kiến trúc - cảnh quan hiếm hoi hội tụ đủ cả 4 lớp giá trị: sông - hồ - công viên - không gian sống. Một đặc quyền khó sao chép, một chuẩn mực mới nơi thiên nhiên, kiến trúc và phong cách sống hòa làm một. Đặc biệt, Diamond Sky hiện dự án đã có giấy phép xây dựng, giúp khách hàng yên tâm khi chọn an cư và đầu tư.

Diamond Sky - Chỉ duy nhất một, dành cho số ít xứng tầm. Và chính sự duy nhất ấy làm nên vị thế bất khả thay thế.