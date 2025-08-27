Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/08/2025 08:00 GMT+7

Giữa trung tâm Van Phuc City, Diamond Sky vươn mình như một biểu tượng kiêu hãnh, nơi đỉnh cao kiến trúc hòa quyện cùng vị thế độc đáo. Với ba mặt giáp sông, mặt tiền Quốc lộ 13 và điểm dừng tuyến Metro 3B, Diamond Sky không chỉ là chốn an cư - đó là sự khẳng định về phong cách sống thượng lưu và sức hút kết nối không giới hạn.

Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa - Ảnh 1.

Diamond Sky tọa lạc trung tâm Van Phuc City

Tâm điểm kết nối - Khởi nguồn phồn hoa

Nằm ở vị trí trung tâm Van Phuc City - cửa ngõ chiến lược phía Đông, Diamond Sky là điểm giao thoa của mọi giá trị: nhịp sống hiện đại, cảnh quan xanh thuần khiết và hệ tiện ích quốc tế.

Từ đây, chỉ mất 10 phút để chạm đến trung tâm quận 1, quận 3 (cũ), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ 30 phút để kết nối đến sân bay Long Thành. Sắp tới, tuyến Metro 3B với trạm dừng ngay tại Van Phuc City sẽ mở ra chuẩn mực di chuyển thông minh, đồng thời bảo chứng giá trị gia tăng bền vững cho chủ sở hữu.

Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa - Ảnh 2.

Diamond Sky nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian xanh mát

Đặc biệt, Diamond Sky tọa lạc trên thế đất "phong thủyđắc địa" - "minh đường thủy tụ" - mang lại tầm nhìn khoáng đạt ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật 16ha, đón trọn sinh khí, tài lộc và thịnh vượng - điều mà giới tinh hoa luôn trân quý.

Tiện ích All-In-One - Một bước chân, chạm ngàn tiện ích

Diamond Sky kiến tạo một không gian khép kín chuẩn resort, nơi mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự thư thái tuyệt đối. Hồ bơi bốn mùa, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời… tất cả được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống cân bằng và tinh tế.

Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa - Ảnh 3.

3 tầng khối đế trung tâm thương mại Diamond Sky

Ngay dưới chân tòa tháp là ba tầng trung tâm thương mại sầm uất, nơi những thương hiệu ẩm thực, mua sắm và giải trí cao cấp hội tụ, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống "một bước chân, chạm ngàn tiện nghi".

Không chỉ vậy, chủ nhân Diamond Sky còn thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp của Van Phuc City: bệnh viện quốc tế, quảng trường nhạc nước lớn hàng đầu Đông Nam Á, phố đi bộ châu Âu sang trọng, bến du thuyền ven sông và công viên ven sông 3,4km.

Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích ngoại khu danh tiếng: Đại học Luật TP.HCM, trung tâm thương mại, siêu thị… Tất cả kết nối liền mạch, khẳng định giá trị sống thượng lưu.

Đầu tư đón sóng hạ tầng - Bước đi của những nhà tiên phong

Diamond Sky không chỉ là nơi an cư xứng tầm mà còn là cơ hội đầu tư hiếm có. Dự án mở rộng Quốc lộ 13, tuyến huyết mạch của thành phố sẽ nâng cấp lên 10 làn xe, rộng 60m, với tổng vốn hơn 21.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, mở toang cánh cửa kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay trọng điểm.

Diamond Sky - nơi mỗi mét vuông không chỉ là một khoảng không gian sống, mà còn là sự khẳng định vị thế của chủ nhân. Từ vị trí, kiến trúc, tiện ích cho đến tiềm năng tăng trưởng, tất cả hội tụ để kiến tạo một biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại TP.HCM.

Diamond Sky - Tinh anh hội tụ, đẳng cấp thăng hoa

Khám phá thêm chủ đề

Diamond Sky Van Phuc City Trung tâm thương mại Khu đô thị khu đô thị Van Phuc City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận