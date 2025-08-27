Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa

Diamond Sky tọa lạc trung tâm Van Phuc City

Tâm điểm kết nối - Khởi nguồn phồn hoa

Nằm ở vị trí trung tâm Van Phuc City - cửa ngõ chiến lược phía Đông, Diamond Sky là điểm giao thoa của mọi giá trị: nhịp sống hiện đại, cảnh quan xanh thuần khiết và hệ tiện ích quốc tế.

Từ đây, chỉ mất 10 phút để chạm đến trung tâm quận 1, quận 3 (cũ), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ 30 phút để kết nối đến sân bay Long Thành. Sắp tới, tuyến Metro 3B với trạm dừng ngay tại Van Phuc City sẽ mở ra chuẩn mực di chuyển thông minh, đồng thời bảo chứng giá trị gia tăng bền vững cho chủ sở hữu.

Diamond Sky nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian xanh mát

Đặc biệt, Diamond Sky tọa lạc trên thế đất "phong thủyđắc địa" - "minh đường thủy tụ" - mang lại tầm nhìn khoáng đạt ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật 16ha, đón trọn sinh khí, tài lộc và thịnh vượng - điều mà giới tinh hoa luôn trân quý.

Tiện ích All-In-One - Một bước chân, chạm ngàn tiện ích

Diamond Sky kiến tạo một không gian khép kín chuẩn resort, nơi mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự thư thái tuyệt đối. Hồ bơi bốn mùa, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời… tất cả được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống cân bằng và tinh tế.

3 tầng khối đế trung tâm thương mại Diamond Sky

Ngay dưới chân tòa tháp là ba tầng trung tâm thương mại sầm uất, nơi những thương hiệu ẩm thực, mua sắm và giải trí cao cấp hội tụ, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống "một bước chân, chạm ngàn tiện nghi".

Không chỉ vậy, chủ nhân Diamond Sky còn thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp của Van Phuc City: bệnh viện quốc tế, quảng trường nhạc nước lớn hàng đầu Đông Nam Á, phố đi bộ châu Âu sang trọng, bến du thuyền ven sông và công viên ven sông 3,4km.

Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích ngoại khu danh tiếng: Đại học Luật TP.HCM, trung tâm thương mại, siêu thị… Tất cả kết nối liền mạch, khẳng định giá trị sống thượng lưu.

Đầu tư đón sóng hạ tầng - Bước đi của những nhà tiên phong

Diamond Sky không chỉ là nơi an cư xứng tầm mà còn là cơ hội đầu tư hiếm có. Dự án mở rộng Quốc lộ 13, tuyến huyết mạch của thành phố sẽ nâng cấp lên 10 làn xe, rộng 60m, với tổng vốn hơn 21.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, mở toang cánh cửa kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay trọng điểm.

Diamond Sky - nơi mỗi mét vuông không chỉ là một khoảng không gian sống, mà còn là sự khẳng định vị thế của chủ nhân. Từ vị trí, kiến trúc, tiện ích cho đến tiềm năng tăng trưởng, tất cả hội tụ để kiến tạo một biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại TP.HCM.