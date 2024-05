Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng ở TP.HCM và phía nam, 1 ca tử vong

Ngày 24.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, TP.HCM có 4.471 ca mắc bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023 và tương đương với số trung bình của 5 năm 2018 - 2022. Trong đó, số ca bệnh nặng (từ độ 2b trở lên) là 40 ca; không có ca tử vong.



Đặc biệt, trong 2 tuần qua, số ca tay chân miệng có dấu hiệu tăng nhanh hơn những tuần trước đó, nhưng không ghi nhận ca bệnh nặng trong thời gian này.

Năm 2023, số ca mắc tay chân miệng tăng cao DUY TÍNH

Còn theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, trong 19 tuần đầu năm 2024, tại 20 tỉnh phía nam có 13.495 ca mắc tay chân miệng, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 55% so với trung bình cùng kỳ 5 năm trước. Số ca mắc những tuần gần đây của khu vực cũng đang gia tăng so với những tuần trước đó và đã có 1 ca tử vong.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến nay, hệ thống giám sát tác nhân gây dịch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) chưa phát hiện vi rút EV71 - tác nhân thường gây ra những vụ dịch lớn với nhiều ca bệnh nặng.



Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng tại Việt Nam, để phòng bệnh này, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện theo phương châm 3 sạch: ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và chơi đồ chơi sạch. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất.