Dịch Covid-19 tăng toàn cầu, WHO theo sát biến thể mới

Được đặt tên NB.1.8.1, biến thể Covid-19 mới hiện chiếm hơn 10% số ca nhiễm tại các khu vực khác nhau, bao gồm châu Âu, châu Á, và Bắc Mỹ, theo trang The World Economic Forum dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 10.6. WHO đã xếp NB.1.8.1 vào danh sách "biến thể đang theo dõi". Theo WHO, dữ liệu ban đầu cho thấy NB.1.8.1 có thể lây lan nhanh chóng hơn và nhiều khả năng "né" miễn dịch tốt hơn những biến thể trước đó.

Một người được tiêm liều tăng cường vắc xin Covid-19 ở Bangkok (Thái Lan) ẢNH: REUTERS

Các triệu chứng bệnh vẫn tương tự các biến thể gần đây thuộc nhóm Omicron, như mệt mỏi, sốt, đau họng, nghẹt mũi, đôi khi xuất hiện một số vấn đề về tiêu hóa, theo báo The Guardian. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy biến thể mới gây bệnh nặng hơn. Những dòng vắc xin và liều tăng cường hiện có vẫn được cho đủ sức bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng.

Hôm qua, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 mới tiếp tục tăng ở nước này, theo báo The Indian Express. Số ca Covid-19 hiện tại đã vượt ngưỡng 7.000, trong đó có 6 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Tâm dịch hiện ở bang Kerala với 2.223 ca bệnh. Đài NDTV đưa tin bất kỳ bộ trưởng Ấn Độ nào có lịch trình họp với Thủ tướng Narendra Modi đều phải xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính.

Cùng ngày, Đài Thai PBS dẫn thông báo của Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết từ ngày 3 - 9.6 đã phát hiện 14.716 ca Covid-19 mới, trong đó có 9 trường hợp tử vong.