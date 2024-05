Đích đến chiến lược của Mỹ và Ả Rập Xê Út

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tại lâu đài Al Salman ở Jeddah vào tháng 7.2022. REUTERS

Thỏa thuận này giúp Ả Rập Xê Út có được cam kết của Washington về đảm bảo an ninh như một thành viên NATO đối với Mỹ. Ả Rập Xê Út sẽ được Mỹ bán cho vũ khí và thiết bị quân sự tối tân, được tiếp cận và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ quân sự và quốc phòng hiện đại. Lợi ích chiến lược trước mắt cũng như lâu dài của vương triều vùng Vịnh này là ràng buộc Mỹ vào Ả Rập Xê Út về chính trị và an ninh để vừa tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự và quốc phòng, lại vừa có thể tận lợi được rất nhiều từ sức mạnh, vai trò và ảnh hưởng của Mỹ về chính trị thế giới, quân sự và an ninh.



Trong thỏa thuận trên, Mỹ cũng có lợi ích chiến lược trước mắt lẫn lâu dài. Washington cần Ả Rập Xê Út và ràng buộc vương triều này vào quan hệ với Mỹ để khôi phục và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực, cũng như phân rẽ vai trò của Trung Quốc và Nga tại đây.

Mỹ còn cần gây dựng mối quan hệ đặc biệt trên để Ả Rập Xê Út chịu bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel. Một khi đã bình thường hóa được quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út, Israel sẽ rất rộng cửa được nhiều quốc gia Ả Rập khác công nhận ngoại giao ngay cả khi cuộc xung đột Hamas - Israel chưa được giải quyết.

Cái đích mà Mỹ và Ả Rập Xê Út đang hướng tới sẽ làm thay đổi cơ bản cục diện địa chính trị ở khu vực này.