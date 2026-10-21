Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động tìm đến nhà thiết kế Việt

Ngày 19.10, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện ở Trung Quốc trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, kết hợp trang sức ngọc trai Mikimoto. Đây là một trong hai thiết kế được nữ diễn viên lựa chọn từ bộ sưu tập Xuân Hè 2027, vừa được giới thiệu tại Paris Fashion Week cuối tháng 9.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn tại sự kiện ở Trung Quốc

Điểm đáng chú ý trong lần hợp tác này là sự chủ động từ phía ê-kíp Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ hai ngày sau buổi trình diễn tại Paris (Pháp) tối 30.9, đại diện nữ diễn viên đã liên hệ với Nguyễn Phúc Tuấn, bày tỏ mong muốn chọn thiết kế của anh mở đầu cho chuỗi hoạt động mới. Hai bên sau đó nhanh chóng trao đổi, thống nhất phương án và gấp rút vận chuyển trang phục để kịp lịch trình tại Trung Quốc.

Thiết kế với nền nude, pha lê xanh nhạt, lông vũ trắng và organza nhiều lớp gợi cảm hứng từ cơn mưa Huế và ký ức tuổi thơ của nhà thiết kế Ảnh: NTK cung cấp

Chia sẻ về quá trình làm việc, Nguyễn Phúc Tuấn cho biết nữ diễn viên không chỉ chọn một mà quyết định sử dụng hai thiết kế, đồng thời giữ nguyên các chi tiết nguyên bản. "Cô ấy không chọn một mà chọn 2 thiết kế, và giữ nguyên vẹn, không thay đổi bất cứ chi tiết nào. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng dành cho nhà thiết kế. Thời gian rất gấp, nhưng mọi trao đổi đều nhanh gọn và chuyên nghiệp, vì họ thật sự muốn có thiết kế này", anh chia sẻ.

Chiếc đầm được Địch Lệ Nhiệt Ba diện tại sự kiện có nền nude, đính kết sequin và pha lê xanh nhạt, điểm xuyết lông vũ trắng cùng những lớp organza tạo độ phồng. Theo nhà thiết kế, trang phục gần như không cần chỉnh sửa phom dáng nhờ vóc dáng cân đối của nữ diễn viên.

Siêu mẫu Lan Khuê diện thiết kế (nằm trong bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô) lấy cảm hứng từ những tầng lớp kiến trúc của cổng chào vào Kinh thành Huế, phom dáng được kiến tạo qua nhiều lớp cấu trúc xếp chồng, chuyển động như những đám mây

Ảnh: NTK cung cấp

Nhà thiết kế bày tỏ xúc động khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục do mình thực hiện. Anh cho rằng vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt giàu biểu cảm của nữ diễn viên hòa hợp với tinh thần của thiết kế, giúp những chuyển động của chất liệu và chi tiết đính kết được thể hiện trọn vẹn.

Với Nguyễn Phúc Tuấn, dấu ấn nhận diện của bộ trang phục nằm ở lụa tơ tằm Bảo Lộc cùng những đường đính kết thủ công. Đây cũng là những yếu tố xuyên suốt bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô.