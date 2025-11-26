Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Dịch vụ chuyển văn phòng Thành Hưng: Giải pháp di dời chuyên nghiệp cho doanh nghiệp TP.HCM

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
26/11/2025 16:12 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM có nhu cầu mở rộng hoặc thay đổi địa điểm làm việc, Thành Hưng đã trở thành lựa chọn uy tín trong lĩnh vực chuyển văn phòng trọn gói.

Dịch vụ chuyển văn phòng Thành Hưng: Giải pháp di dời chuyên nghiệp cho doanh nghiệp TP.HCM- Ảnh 1.

Đội ngũ chuyển nhà Thành Hưng luôn chuyên nghiệp, đồng phục chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn

ẢNH: THÀNH HƯNG

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói, Thành Hưng xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn tài sản. Toàn bộ quá trình di dời được thực hiện theo 5 bước: khảo sát - báo giá - đóng gói - vận chuyển - lắp đặt, mang lại sự thuận tiện và minh bạch cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, tác phong nhanh nhẹn, kết hợp cùng hệ thống xe tải đa trọng tải, xe nâng - xe cẩu - xe đẩy chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu di dời văn phòng ở mọi quy mô. Đặc biệt, đơn vị cam kết bồi thường 100% giá trị tài sản nếu xảy ra hư hỏng do lỗi nhân viên, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Liên hệ Thành Hưng

Địa chỉ: 30/18A Nhị Bình 17, ấp 3, xã Đông Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Email: xetaithanhhung.vn@gmail.com

Tổng đài: 1800.0077

Website: https://xetaithanhhung.vn/

Xem thêm bình luận