Điểm chuẩn cho thấy iPhone 15 Pro sẽ có hiệu suất vượt trội

Theo AppleInsider, bài đăng được thành viên Twitter có tên @Tech_Reve cung cấp mang đến cái nhìn về kết quả điểm số Geekbench dành cho chip xử lý có trên các mẫu iPhone 15 Pro. Theo tweet, chip A17 Bionic đã đạt số điểm đơn lõi là 3.019 và đa lõi là 7.860 trên phép thử Geekbench.



iPhone 15 Pro sẽ đi kèm chip A17 Bionic sản xuất trên quy trình 3 nm của TSMC CHỤP MÀN HÌNH

Apple A17 Bionic dự kiến là chip sử dụng quy trình 3nm mới với những cải tiến về tốc độ và hiệu quả điện năng, tuy nhiên những con số nói trên có vẻ như phi thực tế, ít nhất nếu so sánh với điểm số của các thế hệ A-series trước đó.

Để rõ hơn, con số 3.019 trong đơn lõi cao hơn 500 điểm so với chip A16 Bionic hàng đầu có trên iPhone 14 Pro, tương ứng mức tăng 20,6%. Trong khi đó, nhìn vào A14 Bionic so với A13 Bionic và A13 Bionic so với A12 Bionic, mức tăng lần lượt là 10,8% và 10,6%. Điểm số đa lõi của A17 Bionic cũng có cùng vấn đề, với mức tăng 24% so với tiền nhiệm; trong khi A16 Bionic cải thiện 16,3% so với A15 Bionic và A15 Bionic cải thiện 17,4% so với A14 Bionic.

Mặc dù việc hiệu suất tăng lên mỗi năm là điều không bất ngờ, nhưng con số tăng thường không nhiều hơn so với những gì được đề cập về A17 Bionic. Quan trọng hơn, mức tăng 10% vẫn là điển hình trong chip xử lý của họ, trong khi 20% là quá cao.

Kết quả điểm Geekbench đầy nghi vấn dành cho chip A17 Bionic CHỤP MÀN HÌNH

Quan trọng hơn, kết quả điểm chuẩn nói trên được đăng tải dựa trên một bài đăng chưa được xác minh trên Weibo, đồng thời không có bằng chứng xác thực hay thậm chí ảnh chụp màn hình Geekbench để chứng minh tuyên bố đó, vì vậy mọi thứ chỉ đơn giản là tin đồn. Dựa trên lịch sử phát triển sản phẩm, còn quá sớm để có một mẫu iPhone 15 Pro tham gia một bài thử nghiệm như vậy. Ngoài ra, không có bất kỳ mục nào trong cơ sở dữ liệu Geekbench khớp với các kết quả này.

Điều đó không có nghĩa là A17 Bionic mà Apple mang đến cho iPhone 15 Pro thiếu sức mạnh. Với quy trình 3nm tiên tiến, công ty hoàn toàn có thể thúc đẩy hiệu suất xử lý của chip so với phiên bản tiền nhiệm.