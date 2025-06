Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM sẽ tăng, giảm ra sao ?

Cũng trong hôm qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn cho các trường chuyên, chương trình tiếng Anh tích hợp. Theo đó, khoảng 2.000 thí sinh (TS) đã trúng tuyển vào các chương trình này.

T ĂNG, GIẢM THEO TỐP TRƯỜNG

Giáo viên (GV) Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức), cho biết dựa trên biểu đồ phổ điểm thi lớp 10 môn toán cho thấy phần lớn TS có điểm trong khoảng từ điểm 5 tới 8. Số điểm thi dưới 5 đã không còn vượt quá 50% như những năm trước. Đỉnh của phổ điểm rơi vào khoảng từ 6,5 - 7,5. Trong đó, số điểm 7 chiếm nhiều nhất cho thấy mức độ phổ biến của điểm khá. Số TS đạt điểm trên 9 tương đối ít, số TS đạt điểm 10 có 36 em. Mức điểm từ 0,25 đến dưới 5 có số lượng TS đạt được tăng dần thể hiện qua cột điểm tăng từ trái qua phải.

Bên cạnh đó, theo GV toán của Trường THPT Thủ Đức, với việc đề toán năm nay được đánh giá là phù hợp với chương trình và đảm bảo tính phân hóa, do vậy ở hai phía ngoài cùng của biểu đồ, số lượng TS giảm mạnh (từ điểm 0 đến điểm 1,5 và từ điểm 8,5 đến điểm 10). Điều này cho thấy đề thi không quá dễ để nhiều TS đạt điểm 10 nhưng cũng không quá khó đến mức nhiều TS rớt xuống điểm liệt.

Biểu đồ lệch phải, khả năng điểm trung vị nhỉnh hơn điểm trung bình, tức là có một nhóm nhỏ TS có điểm rất thấp kéo điểm trung bình xuống.

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 trên Thanh Niên Online sáng 23.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tuy nhiên, đỉnh của phổ điểm rơi vào khoảng từ 6,5 - 7,5 cho thấy đề thi có mức độ phù hợp với TS đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và do đề thi vẫn đảm bảo tính phân hóa tốt nên số lượng điểm từ 8 - 10 không nhiều.

Thêm vào đó, so sánh với phổ điểm thi lớp 10 năm 2024, thầy Trần Tuấn Anh cho hay phổ điểm môn toán năm nay có số lượng điểm từ 6 trở lên nhiều hơn đáng kể. Phổ điểm môn ngữ văn năm 2025 tập trung nhiều ở mức từ điểm 5 - 8, gần tương tự năm ngoái. Còn phổ điểm môn tiếng Anh năm 2025 tập trung nhiều trong khoảng từ điểm 5,75 - 8,25. Điểm từ 9 trở lên giảm hơn nhiều so với năm 2024.

Từ những so sánh phân tích nêu trên, cùng với điều kiện tuyển sinh năm nay như số TS dự thi giảm khoảng 22.000 em so với năm trước, thầy Tuấn Anh dự đoán điểm chuẩn của một số trường tốp trên và tốp dưới có thể tăng nhẹ do điểm toán tăng đáng kể. Các trường tốp giữa sẽ giảm điểm chuẩn do lượng chỉ tiêu cao.

T ĂNG NHƯNG KHÔNG ĐỘT BIẾN

Tương tự, GV Đặng Hoàng Dư, dạy toán tại Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết đề thi lớp 10 năm nay có sự phân hóa tốt hơn năm 2024. Cụ thể, môn toán nhìn chung phổ điểm từ 6,25 - 8,25, tăng nhiều hơn năm trước. Phổ điểm môn tiếng Anh và ngữ văn tương tự như năm trước, cho nên dự đoán các trường tốp cuối có thể điểm chuẩn đi ngang như năm trước và trường tốp đầu có thể tăng nhưng sẽ không đột biến.

Cho dù mặt bằng điểm thi lớp 10 năm nay đều tăng nhưng theo công bố của Sở GD-ĐT TP.HCM hôm qua cho thấy điểm chuẩn lớp 10 chuyên hầu hết đều giảm, chẳng hạn điểm lớp 10 chuyên tin của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giảm gần 5 điểm. Một hiệu trưởng trường THPT cho hay điểm chuẩn lớp 10 chuyên giảm do đề thi môn chuyên năm nay được GV đánh giá khó hơn năm trước.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin những TS trúng tuyển lớp 10 vào các trường THPT chuyên, trường THPT tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng sử dụng tài khoản của mình truy cập vào trang ts10.hcm.edu.vn để xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 23.6 đến trước 16 giờ ngày 25.6. Sau thời gian trên, TS không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Theo quy định, sau khi học sinh trúng tuyển lớp chuyên, tích hợp hoàn tất xác nhận nhập học, phần mềm điểm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT sẽ thao tác kỹ thuật để xét điểm chuẩn lớp 10 đại trà theo lần lượt 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 đại trà của 113 trường THPT công lập.

Ngày 26.6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà, Báo Thanh Niên sẽ cập nhật thông tin về điểm chuẩn lớp 10 sớm nhất tại thanhnien.vn.

