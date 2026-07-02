Điểm chuẩn Trường đại học Nguyễn Tất Thành 3 năm qua tăng giảm ra sao?

Điểm chuẩn năm 2025 của các ngành tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Điểm chuẩn ổn định, giúp thí sinh dễ dự báo cơ hội trúng tuyển

Theo thống kê kết quả tuyển sinh những năm gần đây, điểm chuẩn của Trường đại học Nguyễn Tất Thành nhìn chung duy trì ở mức ổn định, dao động không lớn giữa các mùa tuyển sinh. Một số ngành thuộc nhóm Sức khỏe, Luật có điều chỉnh theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT, trong khi nhiều ngành vẫn giữ mức điểm phù hợp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh trên cả nước.

Điểm chuẩn năm 2025 của các ngành tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, sự ổn định của điểm chuẩn giúp thí sinh dễ dàng dự báo khả năng trúng tuyển hơn so với những trường có mức biến động lớn qua từng năm. Đây cũng là yếu tố giúp giảm áp lực tâm lý trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho người học

Không chạy đua điểm số, chú trọng cơ hội học tập thực chất

Trong bối cảnh nhiều trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh và điểm chuẩn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành duy trì định hướng tuyển sinh theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng thí sinh tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng.

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ThS Bùi Quang Trung - Trưởng phòng Truyền thông & Marketing Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết mục tiêu không chỉ là tuyển chọn đầu vào mà còn tập trung vào quá trình đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ hệ sinh thái đào tạo đa ngành cùng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng khắp, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận môi trường thực tiễn ngay từ những năm đầu học tập. Học phí cạnh tranh dao động 13 triệu đồng/ học kỳ (trừ các ngành sức khỏe), cam kết không tăng trong toàn khóa. Bên cạnh điểm chuẩn ổn định, một trong những yếu tố được nhiều phụ huynh đánh giá cao là chính sách học phí minh bạch của Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Khu thực hành lâm sàng cho sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt

ThS. Bùi Quang Trung cho biết: "Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể liên lạc trực tiếp nhà trường hoặc qua các kênh mạng xã hội chính thống để có câu trả lời thỏa đáng và chính xác cho ngành học quan tâm".