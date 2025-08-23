Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2025

Hà Ánh
Hà Ánh
23/08/2025 10:41 GMT+7

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ ĐH chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm chuẩn Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2025 - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trình diễn võ thuật trong lễ khai giảng năm học mới

ảnh: hà ánh

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 2 phương thức tuyển sinh trình độ ĐH chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cụ thể gồm: Phương thức 2 xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; Phương thức 3 xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2025 - Ảnh 2.


Trường ĐH Cảnh sát nhân dân lưu ý về tiêu chí phụ trong xác định điểm chuẩn: Cùng đạt mức điểm xét tuyển 21,44; thí sinh trúng tuyển là người có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 65,5 điểm trở lên.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.


Trường ĐH An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2025 đồng thời hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển.

Điểm chuẩn Đh cảnh sát nhân dân điểm chuẩn ĐH 2025 tuyển sinh ĐH 2025
