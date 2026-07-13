Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự báo cao nhất 25

Năm 2026 lần đầu tiên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét kết hợp. Điểm chuẩn trúng tuyển ngành cao nhất dự báo ở mức 25 ảnh: iuh

Điểm sàn xét tuyển phương thức kết hợp

Năm 2026, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển khoảng 12.000 chỉ tiêu. Trường sử dụng 2 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT và xét tuyển kết hợp.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp, trường sử dụng các kết quả gồm: điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn, điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và kết quả học tập THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc ĐH hệ chính quy năm 2026 trường thông báo các ngành tại trụ sở TP.HCM (trừ ngành dược học và các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật) là 18 điểm (chương trình chuẩn) và 17 điểm (chương trình tăng cường tiếng Anh).

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật và ngành dược học (gồm chương trình chuẩn và chương trình tăng cường tiếng Anh), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các ngành là 16 điểm.

Điểm sàn này được xác định theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm cộng. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng quy định về nguồn tuyển, cụ thể có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc toán, ngữ văn và 1 môn thi khác) đạt từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 30).

Điểm chuẩn dự kiến ngành nào tăng, ngành nào giảm?

Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, dự báo điểm chuẩn ĐH năm nay có xu hướng chung là giữ ổn định hoặc giảm, trừ khối ngành sức khỏe. Các ngành thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, rất ít ngành chạm đến mốc 27-28 điểm. Cơ sở để đưa ra dự báo này căn cứ vào phổ điểm các tổ hợp A00, A01, C00 giảm hoặc không biến động nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, những ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn 21-22 có thể giữ ổn định và nhích tăng nhẹ 1 điểm. Điểm chuẩn của trường cũng nằm trong xu hướng này, ngành cao nhất có thể là 25 điểm.

Cũng theo ông Nhân, dự kiến một số ngành được thí sinh quan tâm sẽ có điểm chuẩn trong khoảng 22-25 như: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật máy tính, tự động hóa, công nghệ thông tin, dược học, quản trị kinh doanh, luật, thương mại điện tử. Các ngành còn lại có thể lấy 17-21 điểm.

Cơ sở đưa ra các dự báo trên, theo tiến sĩ Nhân, năm nay trường xét tuyển kết hợp và trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng áp đảo, điểm học bạ không còn ảnh hưởng nhiều đến kết quả trúng tuyển như năm ngoái.

Trước đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo nhận hồ sơ sơ tuyển với thí sinh thuộc diện được hưởng điểm cộng xét tuyển trong tuyển sinh ĐH năm 2026. Trong đó, điểm thưởng dành cho các đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích nổi bật hoặc có năng khiếu đặc biệt theo quy định của trường. Trường hợp thí sinh có nhiều thành tích, điểm xét thưởng sẽ được tính cho tất cả các thành tích nhưng tổng điểm không quá 1,5. Điểm khuyến khích dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của trường.

Năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh. Trong đó, điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nằm trong khoảng từ 17-26,5, điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết hợp kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật dao động từ 25-28 và điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 đến 900.



