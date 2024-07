Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội giảm bất ngờ

C Ó TRƯỜNG GIẢM KỶ LỤC HƠN 16 ĐIỂM

Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chiều tối qua 1.7. Theo đó, rất nhiều trường giảm điểm chuẩn. Đặc biệt, có trường mức giảm kỳ lạ, gây sốc. Cụ thể, Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, mức điểm chuẩn năm nay giảm ngỡ ngàng khi chỉ có 23,75 điểm, năm ngoái trường này có mức điểm chuẩn là 40 (giảm lên tới 16,25 điểm).

Năm 2023, trường này vốn là trường tốp giữa nhưng mức điểm chuẩn vọt lên mức tiệm cận các trường tốp đầu khi có mức điểm trên 40 (năm 2022 là 38,25 điểm). Điều này khiến nhiều học sinh (HS) năm ngoái chọn nguyện vọng (NV) 1 vào trường tốp đầu và NV2 vào trường này đã dẫn tới trượt cả hai NV.

Có lẽ vì vậy mà năm nay HS và phụ huynh có tâm lý "né" trường này khi đăng ký NV dự tuyển dẫn tới số đăng ký NV1 vào trường thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 675 nhưng số đăng ký NV1 vào trường chỉ là 551 (tỷ lệ chọi là 0,82).

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay có nhiều biến động TUẤN MINH

Một số trường thuộc tốp giữa khác năm nay cũng giảm khá sâu, như Trường THPT Đống Đa có điểm chuẩn 36,5, giảm 3 điểm so với năm trước.

N HIỀU TRƯỜNG TỐP ĐẦU GIẢM 1 - 2,5 ĐIỂM, VÌ SAO ?

Ngoài ra, nhiều trường tốp đầu năm nay cũng giảm điểm chuẩn. Trường THPT Chu Văn An năm trước có điểm chuẩn cao nhất là 44 thì năm nay giảm còn 42,5 điểm. Tuy nhiên, trường vẫn giữ vị trí đứng đầu về điểm chuẩn.

Các trường danh tiếng khác như THPT Kim Liên giảm 2,5 điểm; THPT Trần Phú giảm 2,25 điểm; THPT Việt Đức giảm 1,75 điểm; THPT Phan Đình Phùng giảm 1 điểm; THPT Phạm Hồng Thái giảm 3,5 điểm… Hai trường là THPT Cầu Giấy và Trần Phú - Hoàn Kiếm năm nay bật ra khỏi tốp 10 do điểm chuẩn giảm.

Trường THPT Thăng Long là một trong số hiếm hoi các trường tốp đầu năm nay có mức điểm chuẩn tăng so với năm trước. Cụ thể, năm ngoái trường lấy 41 điểm thì năm nay là 42,25 điểm. Trường THPT Yên Hòa là trường có tỷ lệ chọi cao nhất năm nay (1/3), vẫn giữ mức điểm chuẩn bằng năm trước là 42,25 điểm; Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Nhân Chính cũng tăng nhẹ 0,25 điểm so với năm ngoái. Các trường tốp đầu có mức điểm chuẩn giữ tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái còn có THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Xuân Đỉnh…, những trường này đều nằm ở khu vực ngoại thành của Hà Nội.

Giải thích về việc trường mình và các trường tốp đầu giảm điểm chuẩn, cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, cho rằng mức điểm thi năm nay không thấp hơn năm trước đáng kể. Nhưng do năm nay chỉ tiêu trường chuyên của Hà Nội và các trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội đều tăng so với năm trước. HS có học lực tốt đăng ký NV1 vào các trường THPT tốp đầu thì nhiều em cũng đăng ký vào THPT chuyên nên khi đỗ trường chuyên các em sẽ không học trường THPT không chuyên nữa dù trúng tuyển.

N HIỀU TRƯỜNG TỐP CUỐI THOÁT CẢNH 3 ĐIỂM/MÔN CŨNG ĐỖ

Trong khi các trường tốp đầu và nhiều trường tốp giữa đều giảm điểm chuẩn thì nhiều trường tốp dưới ghi nhận điểm tăng đáng kể. Trong đó, phải kể đến Trường THPT Bất Bạt, năm 2023 có mức điểm chuẩn chỉ 17 thì năm nay tăng 8 điểm, lên tới 25 điểm; Trường THPT Thọ Xuân cũng tăng tới 5,25 điểm…

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường THPT từ 13 giờ ngày 5 đến hết ngày 7.7 TUẤN MINH

Các trường khác ở huyện ngoại thành như THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng tăng 3 điểm (từ 17 lên 20 điểm); nhiều trường tăng trong khoảng 1 - 2 điểm.

Điều này cũng là tín hiệu đáng mừng khi đã bớt đi tình trạng chỉ cần 3 điểm/môn cũng trúng tuyển vào trường công; thu hẹp phần nào khoảng cách chất lượng giữa trường nội thành và ngoại thành, giữa trường tốp đầu với trường tốp sau.

Các trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh vùng ven nội thành thuộc H.Gia Lâm, Q.Long Biên cũng ghi nhận mức điểm chuẩn tăng hoặc giảm rất ít, không biến động so với năm trước và không tăng giảm quá mạnh như các trường khu vực nội thành, ngoại thành.

Đ IỂM TRƯỜNG CHUYÊN GIẢM, CHUYÊN TOÁN "LÊN NGÔI"

Với khối THPT chuyên thì điểm chuẩn giảm ở khá nhiều môn. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 9/12 lớp giảm điểm chuẩn so với năm ngoái. Điều này được lý giải là do tăng hơn 210 chỉ tiêu và do điểm thi các môn điều kiện cũng giảm. 3 lớp tăng điểm chuẩn của trường này là toán, tin học và hóa học. Trong đó, lớp toán và hóa học cùng tăng 2 điểm, tin học 1,25 điểm. Việc tăng điểm chuẩn khiến lớp toán của Trường "Ams" có ngưỡng trúng tuyển cao nhất năm nay, HS trúng tuyển phải đạt trung bình gần 8,5 điểm/môn.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cũng có nhiều lớp giảm điểm chuẩn với lý do tương tự. Trong đó, lớp sinh học giảm mạnh nhất với gần 4 điểm, từ 38,5 xuống 34,75. Mức giảm của các lớp còn lại khoảng 1 - 2 điểm. Lớp chuyên toán cũng có điểm chuẩn cao nhất với 39 điểm, tăng 2,25 so với năm ngoái. Không lớp nào của trường này lấy dưới 34,64 điểm.

Ở Trường THPT Chu Văn An, lớp chuyên toán cũng tăng mạnh điểm chuẩn, từ 37 điểm năm 2023 lên 40 điểm năm nay. Ngược lại, lớp chuyên lịch sử giảm tới hơn 8 điểm, từ 40,75 xuống 32,5 điểm. Lớp tiếng Anh và sinh học giảm gần 4 điểm, các môn văn và địa giảm khoảng 2 điểm so với năm trước.

Trường THPT Sơn Tây lấy điểm chuẩn vào lớp chuyên thấp nhất trong 4 trường thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội, mức điểm chuẩn thấp nhất là 27,75 và cao nhất là 33,5. Hai lớp ngữ văn và toán cùng lấy ngưỡng cao nhất. Tuy nhiên, so với năm trước thì trong khi lớp toán tăng 3,5 điểm còn lớp văn lại giảm 1 điểm. Các lớp còn lại đều lấy dưới 30 điểm, thấp nhất là chuyên lịch sử.