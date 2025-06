Điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có giảm?

Theo các chuyên gia, điểm chuẩn xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có những thay đổi bất ngờ.

Thí sinh khó đạt điểm cao

Tiến sĩ Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), nhận định: "So với năm ngoái, đề thi các môn khoa học tự nhiên năm nay dễ hơn, mức độ khó của câu hỏi cũng thấp hơn. Tuy nhiên, điểm thí sinh (TS) đạt được sẽ thấp hơn năm rồi. Nguyên nhân bởi sự thay đổi trong cách ra đề thi".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kỳ thi có nhiều đổi mới về đề thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nêu ví dụ môn toán, tiến sĩ Danh cho biết chỉ 12 câu đầu tiên của đề thi là dễ, 3 câu tiếp theo cũng không dễ lấy điểm. Đặc biệt 6 câu cuối được ra ở hình thức trắc nghiệm chủ quan, TS phải tự viết ra đáp án của mình thay vì chọn trong số các đáp án được cho sẵn như hình thức trắc nghiệm khách quan trước đây. "Với hình thức mới này, có thể nói TS đứng trước tình huống "được ăn cả ngã về không". TS chỉ cần đưa ra đáp án đúng thì lấy trọn điểm mà không lấy được điểm trình bày như thi hình thức tự luận", tiến sĩ Danh cho hay.

Theo chuyên gia này, các môn khoa học tự nhiên khác cũng tương tự như toán, đề không khó bằng năm ngoái nhưng điểm sẽ thấp hơn. "Nguyên nhân một phần do TS chưa quen với cách làm mới. Quan trọng hơn, hình thức thi trắc nghiệm chủ quan này giảm thiểu sự may rủi hơn hẳn so với hình thức trắc nghiệm khách quan. TS không còn nhiều cơ hội để đánh lụi như các năm trước. Với cách ra đề như các năm trước, cứ 1.000 TS sẽ có khoảng 4 em có thể lụi để đạt 10 điểm, thì năm nay điều này không còn nữa", Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn phân tích.

Tiến sĩ Danh cũng cho rằng năm nay đề thi môn địa lý được đánh giá khó hơn năm ngoái, môn giáo dục kinh tế và pháp luật dễ hơn. Đáng chú ý, môn tiếng Anh được đánh giá khó hơn nhiều, đặc biệt trong bài đọc hiểu khiến TS khó đạt 10 điểm hơn năm ngoái.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai toàn diện, kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc đề thi của nhiều môn. Đề thi năm nay vẫn bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT và nằm trong chương trình học nhưng được đánh giá khó lấy điểm hơn so với năm 2024, thể hiện rõ yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp và tư duy thực tiễn.

Trong đó, môn ngữ văn - môn tự luận duy nhất, được đánh giá là đề hay, mang tính gợi mở và hạn chế "học tủ". Đặc biệt, câu nghị luận xã hội với nhận định "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc" tạo điều kiện để TS thể hiện chiều sâu cảm xúc và góc nhìn thời sự.

Môn toán thay đổi rõ rệt theo chương trình mới, có độ phân hóa cao và được dự báo phổ điểm sẽ tập trung trong khoảng 6 - 7, rất ít TS đạt điểm 9 - 10. Tương tự, đề thi môn ngoại ngữ và các môn còn lại cũng cho thấy xu hướng tăng cường đánh giá năng lực toàn diện, có tính phân loại cao, đồng thời giảm thiểu yếu tố may rủi.

Sự xuất hiện của các môn mới như tin học, công nghệ giúp mở rộng lựa chọn cho TS, nhưng đề thi những môn này cũng có độ dài và mức độ phức tạp đáng kể.

Thí sinh ra về sau giờ thi môn toán, một trong 2 môn được cho là "quá khó" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: Nhật Thịnh

Điểm chuẩn tổ hợp văn, toán, tiếng Anh sẽ giảm

Trên cơ sở phân tích trên, tiến sĩ Phạm Hồng Danh cho rằng sẽ có những thay đổi về xu hướng điểm chuẩn vào ĐH theo các tổ hợp môn khác nhau khi xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, điểm chuẩn một số tổ hợp môn dự báo thấp hơn năm rồi như: A01 (toán, lý, tiếng Anh); A00 (toán, lý, hóa); các tổ hợp có chứa môn tiếng Anh... Trong khi đó, điểm chuẩn tổ hợp C00 (văn, sử, địa) khả năng giữ ổn định, tổ hợp chứa môn giáo dục kinh tế và pháp luật điểm chuẩn tăng so với 2024.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng nhìn nhận: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là bước chuyển lớn trong khảo thí tại VN với việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi được đánh giá cao về chất lượng, tính phân hóa và đánh giá năng lực thực tiễn của học sinh, hạn chế được tình trạng học vẹt".

Qua đề thi các môn, thạc sĩ Cù Xuân Tiến nhận định: "Hai môn bắt buộc toán và văn sẽ có điểm trung bình thấp hơn năm 2024, đặc biệt số TS đạt điểm cao sẽ giảm nhiều. Trong số các môn tự chọn, tiếng Anh có phân hóa cao so với chương trình cũ nên sẽ ít điểm 9, 10 hơn năm trước. Các môn tự chọn còn lại đề thi được nhận định không quá khó, phù hợp với năng lực học sinh trung bình-khá, khá nhưng đồng thời vẫn có những câu hỏi ở mức độ vận dụng cao để phân loại TS".

Dựa trên thực tế này, theo thạc sĩ Cù Xuân Tiến, năm nay các tổ hợp xét tuyển liên quan đến môn toán, văn, tiếng Anh; đặc biệt tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) điểm chuẩn sẽ giảm. Đối với Trường ĐH Kinh tế - Luật, toán và tiếng Anh là 2 môn xét tuyển chủ lực nên có thể điểm chuẩn sẽ giảm so với năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai toàn diện, kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc đề thi của nhiều môn ảnh: Ngọc Dương





Điểm chuẩn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở một số ngành

Với mặt bằng chung đề thi năm nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh cho rằng phổ điểm toàn kỳ thi được dự đoán tập trung chủ yếu trong khoảng 6 - 7. Các tổ hợp truyền thống như A00 (toán, lý, hóa); B00 (toán, hóa, sinh); D01 (toán, văn, tiếng Anh) có xu hướng phân hóa rõ rệt với mức điểm phổ biến từ 18 - 22 điểm, số lượng TS đạt từ 25 điểm trở lên không nhiều. "Phổ điểm này cơ bản đáp ứng tốt mục tiêu xét tốt nghiệp, đồng thời dự báo điểm chuẩn ĐH sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở một số ngành", tiến sĩ Quốc Anh dự báo.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệpTHPT 2025 các ngành sẽ dao động từ 16 - 21. Trong đó, các ngành thu hút nhiều TS đăng ký vẫn duy trì sức cạnh tranh cao, với điểm chuẩn dự kiến trong khoảng 18 - 20 như: công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, quan hệ công chúng, marketing, digital marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô, ngôn ngữ Anh…

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng nhận định phổ điểm một số môn tương tự năm ngoái như: địa lý, lịch sử với khoảng điểm trung bình tập trung từ 7 - 7,5. Các môn sinh học, hóa học đề vừa sức, phổ điểm dao động từ 7 - 7,5; vật lý phổ điểm chủ yếu trong khoảng 6 - 7 điểm. Ngữ văn thì đề thi mở nên phổ điểm dự kiến từ 6,5 - 7,5 điểm. Trong khi đó, phổ điểm 2 môn được dự báo thấp hơn năm rồi gồm toán và tiếng Anh.

"Điểm chuẩn các ngành sử dụng toán và tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển có thể thấp hơn năm ngoái tầm 1 - 2 điểm. Ví dụ, với Trường ĐH Công thương TP.HCM, điểm chuẩn các ngành xét tuyển tổ hợp A00, A01 có thể thấp hơn năm ngoái 0,5 - 1 điểm. Khi đó, điểm trúng tuyển vào ngành marketing, logistics và chuỗi cung ứng, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin... có thể dao động quanh mức 22,75 - 23,5 điểm. Các ngành thuộc khối du lịch, luật, ngôn ngữ, kỹ thuật và công nghệ khả năng tương tự như năm ngoái", thạc sĩ Sơn bình luận.