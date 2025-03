Điểm cộng thẩm mỹ khi chọn thiết bị an ninh công nghệ cho ngôi nhà hiện đại

Nhà hiện đại: sản phẩm công nghệ đáp ứng tiêu chí vừa an ninh vừa thẩm mỹ

Chị Ngô Thanh Uyên (41 tuổi, TP.Thủ Đức) mới hoàn công căn nhà phong cách tối giản hồi tháng 11.2024. Khi làm nội thất, chị đặc biệt chú trọng tới camera và khóa cửa an ninh, bởi nhà có người già, trẻ nhỏ và thú cưng, hai vợ chồng lại bận rộn. Nội thất nhà chị nhiều đường thẳng, chia thành các khối, nên giao diện của camera cũng là điều chị quan tâm khi lựa chọn, làm sao để phù hợp với tổng thể căn nhà.

"Tôi tưởng thiết bị an ninh thì chỉ cần quan tâm công nghệ thôi. Nhưng lắp rồi mới thấy… 'cấn cấn', vì thiết kế của nó không phù hợp với tổng thể căn nhà", chị Uyên chia sẻ.

Một chiếc camera an ninh gắn trên cao, khuất tầm nhìn thông thường, với nhiều người có thể không quan trọng đẹp xấu. Nhưng với những người theo đuổi phong cách sống thông minh và đẳng cấp (Smart Elegance Lifestyle) - nơi công nghệ không chỉ tiện ích mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà thì yếu tố phù hợp với thiết kế chung là rất quan trọng.

Đồng tình với chị Uyên, anh Trần Văn Lâm (37 tuổi, Hà Nội), chủ một cửa hàng bán thiết bị an ninh cho biết, trước kia người mua không chú trọng tới thiết kế của camera an ninh, nhưng bây giờ thì khác. "Thay vì chỉ dừng lại ở việc hỏi giá hay chất lượng, khách sẽ hỏi thêm nhà làm theo phong cách này, chọn thiết bị nào phù hợp mà tốt", anh Lâm chia sẻ.

Cách chọn đúng thiết bị an ninh công nghệ cao cho không gian sống

Khi chọn thiết bị an ninh công nghệ cao cần chú trọng 4 yếu tố: thiết kế đẹp và phù hợp với nội thất; đa công năng và độ bền cao; tiện lợi, dễ dùng, thân thiện; công nghệ tiên tiến, tránh lỗi thời sau vài năm ngắn ngủi. Hiểu được các yếu tố trên, EZVIZ đã cho ra mắt dòng sản phẩm camera an ninh trong nhà và ngoài trời đáp ứng được tiêu chí về công năng và thiết kế.

Cụ thể hơn, dòng camera an ninh ngoài trời H8c Pro 2K được thiết kế hiện đại, màu sắc trung tính dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách, có thể lắp đặt tại các không gian rộng lớn như sân vườn, cổng chính và sân sau. H8c Pro được tích hợp nhiều tính năng như bảo vệ toàn diện với khả năng quay quét toàn cảnh cùng độ phân giải 2K giúp người dùng có thể nhìn tổng thể rõ nét hơn. Được trang bị công nghệ AI tiên tiến dễ dàng phân biệt được người và xe, cũng như hệ thống cảnh báo khi phát hiện người lạ.

Bên cạnh đó, với chế độ quan sát màu ban đêm và ba chế độ nhìn hữu ích phù hợp với mọi nhu cầu, người dùng có thể yên tâm ngủ ngon hoặc đi vắng dài ngày. Những tính năng công nghệ vượt trội cùng thiết kế thẩm mỹ, chống chịu thời tiết H8c Pro vừa mang lại cảm giác an tâm cho gia chủ vừa hài hòa với không gian xung quanh.

Camera an ninh H8c Pro 2K tiên tiến giúp chủ nhà "trông coi" sân vườn hiệu quả

Camera EZVIZ H6c Pro 3K là giải pháp tối ưu cho không gian bên trong tổ ấm, thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt ở bất cứ đâu cùng màu trắng trang nhã hài hòa với nội thất bên trong ngôi nhà. H6c Pro 3K có tầm nhìn quay quét 360 độ và ghi hình rõ nét vào ban đêm, khả năng phát hiện tiếng ồn lớn đột ngột cực hữu ích. Đây là camera an ninh thân thiện với gia đình có con nhỏ và người già, bởi nó sở hữu tính năng đàm thoại 2 chiều, một chạm cảm ứng là kết nối ngay với điện thoại thông qua ứng dụng EZVIZ. Nhờ đó, dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, bạn vẫn có thể góp mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của gia đình.

Camera an ninh H6c Pro 3K trong phòng khách tối giản đem lại sự sang trọng và hiện đại

Ra mắt tháng 9.2024, khóa cửa thông minh DL50FVS nhanh chóng được người tiêu dùng quan tâm, sản phẩm là khóa cửa thông thường và là thiết bị đa năng hoạt động như camera an ninh và chuông cửa video. Thiết kế của DL50FVS tinh tế với dáng tay cầm độc đáo, màu sắc sang trọng phù hợp với mọi phong cách nhà ở. Khóa cửa DL50FVS mang đến giải pháp an ninh cho người dùng với tính năng nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ ánh sáng cấu trúc 3D ống kính kép siêu nhạy, người dùng có thể không cần chạm tay vào khóa để mở cửa. Thân khóa kiên cố với hệ thống chuông báo chống cạy phá, ngăn cản ý đồ xâm nhập nguy hại của kẻ đáng nghi. Thú vị hơn, DL50FVS còn giải quyết được nỗi lo của người dùng về giả mạo nhận diện hay quên mật khẩu với 8 cách mở cửa, dễ dàng quản lý quyền truy cập an toàn nhiều mức độ cho người nhà hay bạn bè tới chơi.

"Khách của tôi rất thích DL50FVS, bởi có bao nhiêu tình huống quên chìa khóa, quên mật khẩu, hết pin, mất điện… mà khách lo lắng, thì nhãn đã nghĩ tới và giải quyết hết rồi", anh Lâm chia sẻ.

Thiết kế sang trọng và đa công năng khiến khóa cửa kiêm camera an ninh DL50FVS được nhiều người tin dùng

Quay lại với trường hợp của chị Uyên, sau khi tìm hiểu và được tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh thông minh của EZVIZ, chị đã hết cảm giác "cấn cấn" mỗi khi về nhà. Chị cho biết: "Từ công ty, tôi có thể thấy các con đang chơi rất vui ở nhà và trò chuyện ngay với chúng trong khoảnh khắc đấy nữa!".

Sản phẩm công nghệ an ninh không chiếm nhiều diện tích trong nhà nhưng là điểm cộng về thẩm mỹ. Hệ sinh thái của EZVIZ sẽ đồng hành cùng người dùng có phong cách sống, đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và tính thẩm mỹ cao, mang đến cảm giác hài lòng trọn vẹn. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại: H8c Pro 2K