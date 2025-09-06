Điểm đặc biệt trên chiếc BMW R 18 Transcontinental tặng Giáo hoàng Leo XIV

Mới đây, Đức Giáo hoàng Leo XIV vừa được một nhóm đam mê mô tô tặng chiếc BMW R 18 Transcontinental. Theo đó, sau chuyến đi 3 ngày xuất phát từ khu đô thị Schaafheim, Đức khoảng 30 thành viên của nhóm Christian Jesus Biker đã đến Quảng trường Thánh Peter, Vatican tham gia cuộc hành hương Năm Thánh Hy vọng. Sau khi dự Thánh Lễ, vào cuối buổi tiếp kiến chung các thành viên nhóm Christian Jesus Biker đã tặng Giáo hoàng Leo XIV một chiếc BMW R18.

Khoảng 30 thành viên của nhóm Christian Jesus Biker đã đến Quảng trường Thánh Peter, Vatican tham gia cuộc hành hương Năm Thánh Hy vọng Ảnh: Jesus Biker

Được biết, đây là chiếc BMW R 18 thuộc phiên bản Transcontinental được nhóm Christian Jesus Biker lên ý tưởng và "bắt tay" với các đối tác chuyên về mô tô thiết kế dành tặng Đức Giáo hoàng Leo XIV nhằm mục đích từ thiện. Chính vì vậy, không giống những chiếc BMW R18 khác được sản xuất hàng loạt, chiếc R 18 Transcontinental dành tặng Giáo hoàng Leo XIV thuộc dự án riêng, được chế tác với nhiều điểm khác biệt, độc đáo.

Ý tưởng tạo nên mẫu xe này bắt đầu sau một buổi Thánh Lễ, tại đó ông Thomas Draxler, nhà sáng lập nhóm Christian Jesus Biker cùng ông Tayfun Cenk, Giám đốc Tiếp thị tại Motorrad Witzel đã bàn bạc về việc tạo nên một chiếc mô tô đặc biệt dành tặng Giáo hoàng Leo XIV. Theo Thomas Draxler, sự thành công trong việc gây quỹ từ thiện của chiếc Harley-Davidson có chữ ký của Giáo hoàng Francis vào năm 2019 đã tạo nguồn cảm hứng cho ông tiếp tục nảy sinh ý tưởng này. BMW R 18 Transcontinental là chiếc mô tô được chọn để thực hiện ý tưởng sau khi Motorrad Witzel đồng ý và BMW Motorrad Đức cũng ngỏ ý tham gia.

"Dàn áo" bao bọc thân xe với màu sơn trắng "Witzel Mystic White Brilliant" độc quyền do Eugen Hering GmbH cung cấp Ảnh: Motorrad Witzel

Ngay sau đó, các bên cùng bắt tay vào việc chế tác chiếc BMW R 18 Transcontinental đặc biệt này. Trong đó, Motorrad Witzel với thế mạnh về việc nâng cấp, cải tiến cá nhân hóa các mẫu mô tô phụ trách việc chuyển đổi một số chi tiết để tạo nên sự khác biệt cho xe. Trong khi, "dàn áo" bao bọc thân xe với màu sơn trắng "Witzel Mystic White Brilliant" độc quyền do Eugen Hering GmbH cung cấp. Việc vận chuyển được thực hiện bởi Pabst Transporte.

Ông Volker Witzel, Giám đốc điều hành Motorrad Witzel mô tả dự án này là một "kiệt tác" kết hợp giữa chất lượng, sự tận tâm và ý nghĩa sâu sắc. Sự tinh tế, tỉ mỉ trong việc chế tác từng chi tiết, cho đến lớp sơn đã biến chiếc R 18 vốn đã ấn tượng trở thành một tác phẩm thực sự độc đáo.

Trên ốp động cơ của chiếc BMW R 18 Transcontinental còn có huy hiệu cũng được khắc dòng chữ "LEO XIV" Ảnh: Reuters

Không chỉ sở hữu "dàn áo" với màu sơn độc quyền đặc biệt, trên ốp động cơ của chiếc BMW R 18 Transcontinental còn có huy hiệu cũng được khắc dòng chữ "LEO XIV".

Trong khi đó, "trái tim" của R 18 Transcontinental là động cơ Big Boxer 2 xi-lanh, 4 thì dung tích 1.802 cc đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, được BMW Motorrad phát triển dành riêng cho series R 18. Động cơ này sản sinh công suất 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 158 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Giáo hoàng Leo XIV đã ban phép lành và ký tên lên chiếc mô tô này Ảnh: Reuters

Giảm xóc sau của BMW R 18 Transcontinental có khả năng điều chỉnh. Bên cạnh đó, xe còn trang bị hệ thống phanh BMW Motorrad Full Integral ABS gồm 2 đĩa phanh trước và 1 đĩa đơn sau kết hợp cùng kẹp phanh 4 piston.

BMW R 18 Transcontinental cũng sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến. Trong đó, đáng chú ý là công nghệ DCC (Dynamic Cruise Control) có chức năng tự động điều chỉnh tốc độ theo thiết lập kể cả khi xuống dốc. Hệ thống đèn LED tích hợp công nghệ tự động điều chỉnh theo góc lái (Đèn pha thích ứng) và điều khiển hành trình chủ động ACC (Active Cruise Control).

Chiếc xe sẽ được bán đấu giá tại Munich vào ngày 18.10 tới đây, số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em ở Madagascar Ảnh: Reuters

Ngay sau khi nhận chiếc BMW R 18 Transcontinental từ nhóm đam mê mô tô Christian Jesus Biker, Giáo hoàng Leo XIV đã ban phép lành và ký lên chiếc mô tô này, sau đó ngồi lên yên xe trong tiếng vỗ tay của đám đông. Chiếc xe độc đáo này không chỉ là biểu tượng của đức tin và cộng đồng, mà còn là một thỏi nam châm gây quỹ từ thiện. Được biết, chiếc xe sẽ được bán đấu giá tại Munich vào ngày 18.10 tới đây, số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em ở Madagascar với các dự án về giáo dục, y tế và nước sạch, thông qua tổ chức từ thiện Missio Austria.