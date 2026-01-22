Điểm danh 3 anime 'hot' nhất đầu năm 2026





'Frieren' mùa 2: Nghệ thuật kể chuyện chiêm nghiệm của anime

Frieren: Beyond Journey's End (tựa Việt: Frieren: Pháp sư tiễn táng) mùa 2 tiếp tục gặt hái thành công lớn ngay khi lên sóng. Theo phân tích của GamesRadar, phần 2 đã "đạt được nhiều điểm số cao trên các cộng đồng đánh giá anime (thuật ngữ mô tả các loại hoạt hình vẽ tay và máy tính có nguồn gốc từ Nhật Bản), thậm chí vượt qua nhiều tác phẩm khác về mặt cảm xúc và thiết kế nhân vật". Điều làm nên điểm khác biệt của Frieren chính là nhịp kể chuyện chậm rãi và đầy chiêm nghiệm, tập trung vào cảm xúc hậu hành trình của các anh hùng, thay vì những trận chiến kịch tính thường thấy trong thể loại fantasy.

Câu chuyện theo chân Frieren, một pháp sư sống rất lâu so với con người. Sau khi nhóm anh hùng đánh bại quỷ vương, Frieren bắt đầu hành trình mới để hiểu về cảm xúc, ký ức và sự mất mát của những người đồng đội đã già đi và qua đời. Mùa 2 tiếp tục đào sâu hành trình nội tâm ấy, khi Frieren học cách trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người và kết nối với thế hệ kế tiếp ẢNH: MADHOUSE

Không giống các anime hành động truyền thống, Frieren đặt sự mất mát, ký ức và thời gian làm trung tâm, qua lăng kính một pháp sư bất tử sống lâu nhưng cứ mất dần những người thân. Các đoạn phim giàu khoảng lặng khiến người xem phải tự chiêm nghiệm, chứ không đơn thuần bị dẫn dắt bởi những pha hành động. Frieren thể hiện rằng anime có thể khai thác những khía cạnh nội tâm sâu sắc, chạm đến cả khán giả trưởng thành.

'Jujutsu Kaisen' mùa 3: Đỉnh cao của đấu tranh và bi kịch

Khác với Frieren, Jujutsu Kaisen (tựa Việt: Chú thuật hồi chiến: Tử diệt hồi du) mùa 3 lại tiếp tục khẳng định vị thế của anime shounen tối tăm và kịch tính. Theo India Times, tên gọi Culling Game của mùa 3 đã "gây sốt cộng đồng mạng với những trận chiến đầy căng thẳng và sự phát triển nhân vật ở cấp độ sâu sắc hơn".

Mùa 3 tập trung vào Culling Game, nơi Yuji Itadori và các chú thuật sư bị cuốn vào một trò chơi sinh tử do kẻ phản diện thao túng. Các nhân vật phải chiến đấu không chỉ với lời nguyền mà còn với lựa chọn đạo đức khắc nghiệt. Câu chuyện trở nên u tối hơn khi ranh giới thiện - ác bị xóa nhòa, và mỗi trận chiến đều có cái giá phải trả ẢNH: STUDIO MAPPA

Thay vì những trận chiến giải trí đơn thuần, Jujutsu Kaisen mùa 3 đặt các nhân vật vào bối cảnh sinh tồn thực sự, nơi ranh giới giữa thiện và ác, chiến thắng và thất bại trở nên mong manh. Giới phê bình quốc tế đánh giá giai đoạn này là bước "chín" của bộ phim, khi nó không chỉ đơn thuần giải quyết lời nguyền hay sức mạnh đặc biệt, mà còn khai thác tâm lý từng nhân vật trong bối cảnh hỗn loạn và bạo lực. Đây là lý do khiến Jujutsu Kaisen vẫn giữ vị trí top dù không phải thương hiệu mới.

'Oshi no Ko' mùa 3: Ánh sáng và bóng tối của hào quang

Trong khi hai anime trên khai thác thế giới giả tưởng, Oshi no Ko (tựa Việt: Đứa con của thần tượng) lại nổi bật vì phản ánh chân thực ngành công nghiệp giải trí. Trang Anime Trending xếp Oshi no Ko trong danh sách anime được quan tâm nhất mùa đông 2026, nhờ cách kết hợp yếu tố drama cá nhân và phê phán xã hội.

Oshi no Ko tiếp tục bóc tách mặt tối của ngành giải trí Nhật Bản. Aqua và Ruby theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng ngày càng đối diện với áp lực danh vọng, truyền thông và những bí mật bị che giấu sau ánh đèn sân khấu. Mùa 3 khai thác sâu hơn bi kịch cá nhân, sự thao túng của showbiz và câu hỏi về cái giá của thành công ẢNH: STUDIO DOGA KOBO

Mùa 3 tiếp tục đào sâu vào những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu: áp lực hình ảnh, mạng xã hội chi phối đời tư, và sự đánh đổi của những nghệ sĩ trẻ. Anime khiến người xem không chỉ theo dõi câu chuyện, mà còn phải đặt câu hỏi: danh vọng có đáng giá khi đổi bằng sự tổn thương? Cách Oshi no Ko khai thác tâm lý này khiến tác phẩm trở thành hiện tượng phản ánh thực tế xã hội, không chỉ đơn thuần là giải trí.

Nếu nhìn vào mạch chung của ba anime kể trên, dễ thấy đầu năm 2026 là thời điểm anime đang mở rộng ranh giới nội dung. Frieren đại diện cho sự chiêm nghiệm về cuộc đời; Jujutsu Kaisen cho bi kịch và hỗn loạn; Oshi no Ko cho góc nhìn phản ánh xã hội hiện đại. Điều khiến chúng "hot" không chỉ là lượt xem hay độ phủ truyền thông, mà là khả năng chạm đến những câu hỏi lớn hơn về bản ngã, xã hội và cảm xúc con người.

Việc cộng đồng quốc tế đánh giá cao những tác phẩm này cho thấy khán giả anime không còn chỉ tìm kiếm món giải trí nhanh, mà mong đợi những câu chuyện có chiều sâu, phản ánh những mối quan hệ và xung đột thực tế trong đời sống, nơi khán giả không chỉ "xem", mà còn "suy ngẫm" và "đồng cảm". Khán giả mê anime ở Việt Nam có thể xem ba tác phẩm trên ở nền tảng FPT Play, phát song song với Nhật Bản.