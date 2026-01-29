Điểm danh các giải xổ số có giá trị hơn 200 tỉ đồng tại Việt Nam

8 lần Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 vượt trên 200 t ỉ đồng

Thống kê từ những ngày đầu xổ số tự chọn Power 6/55 xuất hiện tại Việt Nam cho tới nay (từ 1.8.2017), đã có 8 lần Jackpot 1 "nổ" với giá trị "khủng" như vậy.

Gần đây nhất, ở kỳ quay #01297 diễn ra tối 20.1.2026, giải Jackpot hơn 257 tỉ đồng vừa tìm được chủ là một người chơi đã mua vé tại TP.HCM. Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ 4 của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Jackpot 1 hơn 257 tỉ đồng vừa có người trúng, nhưng chủ nhân chưa lộ diện

Trước đó khoảng nửa năm, vào ngày 12.7.2025, Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 từng lập đỉnh cao nhất lịch sử xổ số khi đạt hơn 344 tỉ đồng vào kỳ QSMT số 01215. Khoảng 10 ngày sau khi kết quả được công bố, ông N.P (ngụ tại TP.HCM) - người chơi may mắn đã chính thức nhận giải, thông qua hình thức chuyển khoản.

Chia sẻ tại lễ nhận thưởng, ông N.P cho biết, ông là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với thói quen mua chỉ 1 - 2 bộ số mỗi ngày. Khi Jackpot lên cao, ông mua nhiều hơn nhưng tự đặt giới hạn cho bản thân là không quá 5 bộ số mỗi lần.

"Tối 12.7, mình có thấy thông tin có người trúng thưởng, tuy nhiên cũng không để ý để so vé. Sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo có người trúng thưởng tại TP.HCM thì tôi có lấy vé ra so…", ông P. chia sẻ.

"Trưa đó, tôi không ăn nổi cơm. Đến tối, sau khi đã bình tĩnh và chờ vợ ăn cơm xong thì tôi mới báo tin cho vợ biết", ông nhớ lại và cho biết đã chờ vài ngày để bình tâm trước khi liên hệ Vietlott làm thủ tục nhận thưởng.

Ông N.P trúng Jackpot 1 cao nhất lịch sử, nhờ tờ vé chứa 5 bộ số mua chỉ 50.000 đồng.

Quay về năm 2024, ngày vào ngày 6/8, tại kỳ QSMT số 1070 của Power 6/55, Jackpot 1 trị giá hơn 228 tỉ đồng thuộc về một thuê bao Viettel tên M.T. Anh T. là người gốc Bình Định, đang làm việc tại TP.HCM, đã may mắn trúng thưởng khi mua vé số Vietlott trên kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Đáng chú ý, dù xác suất trúng Jackpot 1 - Power 6/55 là khoảng 1/29 triệu nhưng kỳ quay #01020 ngày 11.4.2024 vẫn bất ngờ ghi nhận tới hai vé cùng trúng giải này khi giá trị đang hơn 314 tỉ đồng. Các địa điểm phát hành vé là tại số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh và số 10 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6, TP.HCM (theo địa giới hành chính cũ).

Năm 2023 cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tại kỳ quay #00917 ngày 12.8, vé trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 256 tỉ đồng thuộc về một thuê bao MobiFone.

Xa hơn nữa, ngày 14.7.2022, Jackpot 1 - Power 6/55 hơn 205 tỉ đồng đã thuộc về một người chơi may mắn một vé tại địa chỉ 392 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Trước đó không lâu, ngày 25.12.2021, một vé trúng Jackpot 1 trị giá hơn 214 tỉ đồng được phát hành tại số 104 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Ông Q. (đeo mặt nạ) là người sở hữu Jackpot 1 đầu tiên tại Việt Nam

Cuối cùng, không thể quên Jackpot 1 "nổ" đầu tiên trong lịch sử xổ số Power 6/55. Sau một thời gian dài cộng dồn và nhiều lần "cắt ngọn" cho người trúng Jackpot 2 theo quy định, Jackpot 1 đã tìm thấy chủ nhân ở giá trị hơn 303 tỉ đồng. Vé trúng thưởng được phát hành tại số 242 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội, tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội.

Như vậy, chỉ tính 8 kỳ Jackpot 1 - Power 6/55 "nổ" với giá trị trên 200 tỉ đồng, tổng cộng số tiền thưởng đã lên tới hơn 2.125 tỉ đồng, tương ứng số thuế mà các người chơi may mắn nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 210 tỉ đồng.

Jackpot 1 - Power 6/55 hiện ra sao?

Với việc có người trúng thưởng cách đây một tuần, Jackpot 1 - Power 6/55 đã hơn 38 tỉ đồng (so với 30 tỉ đồng ban đầu). Con số hiện tại không quá "khủng" nhưng cũng là mơ ước của nhiều người.

Đặc biệt, bước vào đoạn "nước rút" cuối năm, Jackpot 1 này trở thành giải thưởng được nhiều người chơi "săn" cho chính mình, cũng như mua vé trao cơ hội cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong tiệc tất niên hay những ngày đầu năm mới.

Giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 tính tới sau kỳ quay #01300

Thật vậy, anh Phan Anh Tú (nhân viên một điểm bán vé số Vietlott ở TP.HCM) cho biết, những ngày cuối tháng 1 Dương lịch 2026 cũng là đầu tháng Chạp 2025 theo âm lịch, cửa hàng bán ra số lượng vé gấp 1,5 - 2 lần so với thường ngày, chủ yếu tập trung ở Power 6/55.

"Sáng nay tôi vừa in một lúc 200 vé để bán cho anh khách quen, mua làm mini game trong tiệc tất niên. Mấy ngày trước cũng có nhiều người mua 50 - 100 vé, không phải để dò mà để phát ở công ty", anh Tú kể.

"Thông thường, Jackpot 1 lên cao thì người ta mới mua nhiều. Còn đây Jackpot 1 vừa "nổ" mà họ vẫn cứ mua, không cần quan tâm giá trị hiện tại, vì biết Jackpot 1 - Power 6/55 lúc nào cũng phải trên 30 tỉ đồng", anh nói thêm.

Trong khi đó, người chơi tên Đình Huy (ở tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Mấy ngày này tôi vẫn mua vé số Power 6/55 đều nhưng chỉ 10.000 đồng. Tới 29 tết, tôi dự định sẽ mua 100 tờ về lì xì cho người thân sáng mùng 1 tết".

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại: Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn. Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.



