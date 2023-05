Điểm danh các dự án gây lãng phí, làm xấu bộ mặt TP.HCM

Lãng phí lớn nhất phải kể đến dự án 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) dù đã hoàn thành từ năm 2015, nhưng đang bị bỏ hoang. Dự án này xây dựng nhằm phục vụ tái định cư cho dự án Thủ Thiêm. Thế nhưng, khi hoàn thành rất ít người nhận nhà, đa số nhận tiền để tự tìm nơi ở mới. Kết quả là hàng chục ngàn căn hộ, nền đất được xây dựng ngay trong khu đất vàng Thủ Thiêm bị... bỏ hoang.



Dự án này được xây dựng trên khu đất 38,4 ha. Nếu lấy giá đất "bèo bèo" ở nơi này hiện khoảng 200 triệu đồng/m2, chỉ riêng tiền đất đã là một con số khổng lồ. Đó là chưa kể chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí xây dựng hàng chục ngàn căn hộ. TP.HCM đã 3 lần đem đấu giá một phần số căn hộ này nhưng cả 3 lần đều thất bại, không ai mua vì nhiều lý do. Trong đó có việc dự án đã xuống cấp, không phù hợp với nhà ở thương mại. Thế nên mỗi năm, TP vẫn đang phải chi hơn 70 tỉ đồng để bảo trì số căn hộ nói trên.

Dự án tái định cư Thủ Thiêm đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang ĐÌNH SƠN

Cũng chịu thảm cảnh tương tự là khu tái định cư Vĩnh Lộc B, được xây dựng trên tổng diện tích lên đến 30,9 ha, gồm 529 nền đất và 45 block chung cư, với tổng cộng 1.939 căn hộ. Tại thời điểm xây dựng, TP.HCM định hướng nơi đây sẽ là nơi bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa của dự án nâng cấp đô thị và những dự án xây dựng hạ tầng khác của thành phố. Tổng vốn đầu tư cho khu tái định cư Vĩnh Lộc B thời điểm đó đã lên tới 1.062 tỉ đồng, chưa tính tiền đất vào năm 2008.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B vắng bóng người

Hiện nay khi bước chân vào khu nhà này, nhiều người có cảm giác như một khu đô thị "ma" bởi sau gần 12 năm hoàn thành, đưa vào sử dụng, vẫn cảnh hoang vắng khác thường. Những khu nhà 5 tầng sơn phía ngoài đã bong tróc, hoen ố, xuống cấp. Nhiều tòa nhà không có ai ở, tường nứt, nền lún, xung quanh cỏ mọc um tùm, tạo nên cảnh hoang phế. Những khu nhà đang có người ở thì dân cư thưa thớt, vắng vẻ. Để duy trì số căn hộ này, ngân sách thành phố phải bỏ tiền tỉ ra hàng năm để bảo trì, bảo vệ.

Cũng ngay trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, một dự án làm người dân thành phố ngao ngán, bức xúc mỗi khi nhìn là Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm. Tòa nhà nhìn từ phía bến Bạch Đằng (quận 1) hiện là một khối bê tông vô tri khổng lồ, đen xì. Hơn 10 năm xây dựng dở dang rồi "đắp mền", đã khiến tòa nhà xuống cấp trầm trọng. Cách đây chưa lâu, HĐND TP.HCM đã có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với dự án xây mãi không xong này.

Trung tâm triển lãm quy hoạch hoang tàn, lãng phí

Được biết dự án có tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng do Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch, thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM làm chủ đầu tư, được khởi công vào quý 1/2013 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Nhưng vì nhiều lý do, dự án đã dời ngày khánh thành nhiều lần và đến nay vẫn nằm "trơ gan cùng tuế nguyệt". Hiện, khối lượng công việc mới thực hiện được khoảng 45% nên chưa biết ngày nào mới có thể hoàn thành, khiến tổng vốn đầu tư cũng đội lên. Đoạn bờ sông Sài Gòn tiếp giáp trung tâm quận 1 có lẽ là một trong những góc đẹp nhất TP.HCM, với nhiều tòa cao ốc đẹp đã mọc lên. Thế nhưng, bức tranh đẹp đang bị dự án làm cho xấu đi.

Ở trung tâm TP.HCM, dự án Saigon One Tower nằm trên "khu đất vàng" rộng hơn 6.600m2 góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng cũng là tòa nhà dang dở, hoang phế. Cách đây 16 năm, dự án được khởi công có vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng được xem là dự án "hoành tráng" nhất thời bấy giờ. Thế nhưng, công trình này bị chính lãnh đạo thành phố nhiều lần điểm tên trong danh sách các dự án làm xấu bộ mặt thành phố. Đến nay, qua nhiều lần đổi chủ, dự án vẫn dở dang, vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Hiện đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ, chưa biết khi nào mới khởi động lại.

Dự án Saigon One Tower tiếp tục đắp mền sau khi đổi chủ ĐÌNH SƠN

Đối diện chợ Bến Thành, ngay nhà ga metro số 1 sầm uất là tòa cao ốc cao hàng chục tầng. Dù nằm ngay đất kim cương, nhưng đến nay sau 10 năm triển khai, dự án One Central HCM vẫn là một khối bê tông khổng lồ, xấu xí. Được biết, dự án One Central HCM ban đầu có tên gọi The Spirit of Saigon nằm trên khu đất tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM với 4 mặt tiền: đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành. Đây là khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, siêu căn hộ, khách sạn 6 sao nằm trên tổng diện tích đất hơn 8.500m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4.2013. Dự án khi xây dựng được kỳ vọng sẽ là điểm sáng của TP.HCM, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang gây lãng phí và cũng là dự án bị liệt vào danh sách đen làm xấu bộ mặt của TP.HCM.

Dự án One Central HCM vẫn "đắp mền" sau hàng chục năm triển khai ĐÌNH SƠN