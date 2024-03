Điểm danh các sự kiện và lễ hội rực rỡ sắc màu ở Hồng Kông

Art Basel HongKong

Photo credit: Art Basel

Diễn ra từ ngày 28 - 30.3 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông (HKCEC), Art Basel Hong Kong là một trong những sự kiện nghệ thuật quốc tế lớn nhất ở Hồng Kông, quy tụ 243 phòng trưng bày đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện cung cấp một cái nhìn tổng quan sâu sắc về sự đa dạng của châu Á - Thái Bình Dương thông qua các tác phẩm hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.

Năm 2024, Art Basel Hong Kong đánh dấu sự trở lại của 66 phòng trưng bày sau thời gian gián đoạn vì đại dịch. Trong khuôn khổ triển lãm, các chương trình "Conversations and Films", cũng như sự hợp tác với các tổ chức văn hóa của thành phố, Art Basel Hong Kong một lần nữa sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các cuộc đối thoại, khám phá và trao đổi xuyên văn hóa trong khu vực.

Art Central

Art Central là sự kiện nghệ thuật quốc tế thường niên tại Hồng Kông diễn ra từ ngày 28 - 31.3, là nền tảng của Tuần lễ Nghệ thuật Hồng Kông, nơi giới thiệu các tài năng tương lai đến từ các phòng tranh sáng tạo bậc nhất tại châu Á cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới. Năm 2024, sự kiện này hứa hẹn sẽ là một trong những phiên bản hoành tráng nhất kể từ khi bắt đầu vào năm 2015. Art Central năm nay có sự tham gia của hơn 90 phòng trưng bày và dự kiến đón 40.000 lượt khách tham quan.

Một không gian trưng bày mới mang tên "NEO" được ra mắt tại sự kiện năm nay, nhằm nêu bật các nghệ sĩ lần đầu tiên tham gia triển lãm. Năm nay cũng sẽ chứng kiến sự trở lại của khu vực "hot" nhất Art Central đó chính là khu ăn uống ngoài trời - một điểm nhấn của Tuần lễ Nghệ thuật Hồng Kông, gắn kết các nhà sưu tập, những người yêu thích nghệ thuật và du khách với nhau qua "con đường" ẩm thực.

Hong Kong Sevens

Là một giải đấu bóng bầu dục được tổ chức hằng năm bởi Liên đoàn bóng bầu dục Hồng Kông (HKRU) tại Hồng Kông vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Được coi là giải đấu hàng đầu trong cuộc thi World Rugby Sevens Series, Hong Kong Sevens hiện là giải đấu thứ bảy trong lịch World Series (sau Canada Sevens). Hong Kong Sevens diễn ra trong 3 ngày với những trận bóng bầu dục không ngừng nghỉ và những cảm xúc đỉnh cao. Mỗi năm, sự kiện này thu hút các cầu thủ bóng bầu dục vĩ đại bậc nhất thế giới và hàng nghìn người hâm mộ từ mọi nơi trên thế giới.

Năm 2024 Hong Kong Sevens dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7.4.2024 tại Sân vận động Hồng Kông, đây cũng sẽ là lần tổ chức cuối cùng tại Sân vận động Hồng Kông trước khi chuyển đến Công viên thể thao Kai Tak ở Cửu Long vào năm 2025.

Triển lãm "Cinderella and Her Qipao"

Sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 5, triển lãm "Cinderella and Her Qipao" là một phần của Lễ hội văn hóa đại chúng Hồng Kông năm 2023 và là sự kiện tiếp nối của chương trình "The Stars, the Silver Screen and the Qipao" năm 2017. Qipao (còn gọi là sườn xám) là biểu tượng thời trang của văn hóa Trung Hoa. Kỹ thuật làm sườn xám đã được ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Triển lãm trưng bày 31 bộ qipao từ các bộ phim trải dài qua các thời đại khác nhau, tái tạo lại những cảnh quan văn hóa trong quá khứ với các bộ trang phục được mặc bởi các nữ diễn viên huyền thoại nổi tiếng

Lễ hội bánh bao Trường Châu

Sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16.5.2024, lễ hội kéo dài trong vòng 4 ngày, thường được tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 nhằm ngày 8.4 âm lịch hàng năm, là một trong những lễ hội Thanh Tiếu Đạo Lão được tổ chức trên khắp Trung Quốc để cầu xin các vị thần ban hòa bình cho khu vực. Điểm nổi bật của lễ hội là hội thi leo tháp bánh bao, hội thi này cũng có tên trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc, người chơi sẽ đánh bại các đối thủ để leo lên "tháp bánh" và lấy được càng nhiều bánh càng tốt, đặc biệt là những chiếc bánh quý giá nằm trên đỉnh tháp. Những người tham gia lễ hội sẽ được nhận những chiếc Bánh Bao được in chữ "平安"(ping on) bên trên, có nghĩa là "bình an" trong tiếng Việt.

Tết Trung thu

Vì hình tròn tượng trưng cho sự đoàn tụ trong văn hóa Trung Hoa nên dịp trăng tròn cũng đánh dấu thời điểm hoàn hảo để các gia đình quây quần bên nhau. Rơi vào ngày 17.9 năm nay, Trung thu là ngày lễ quan trọng thứ hai đối với người Hồng Kông, chỉ sau Tết Nguyên đán. Điểm thu hút du khách đến với Hồng Kông vào mùa Tết Trung thu là cuộc diễu hành của rồng lửa Tai Hang. Mỗi dịp Trung thu, khu Tai Hang trở nên vô cùng rực rỡ khi Rồng Tai Hang dài 67m, làm từ rơm, bao phủ bởi hàng chục nghìn que hương được đốt cháy và được hơn 300 người biểu diễn mang theo nhảy múa khắp đường phố trong ba đêm kèm theo tiếng cồng chiêng và tiếng trống rộn rã tạo ra cảnh tượng khói lửa vô cùng đặc sắc. Múa rồng lửa Tai Hang chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến chiêm ngưỡng cảnh tượng rực lửa mỗi năm.

Lễ hội Thuyền rồng

Lễ hội Thuyền rồng là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất trên thế giới, được tổ chức vào mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm trên khắp Trung Quốc. Tại Hồng Kông, lễ hội càng thêm nổi bật trong khung cảnh tuyệt đẹp của đường chân trời Cảng Victoria với những chiếc thuyền rồng đầy màu sắc trong cuộc đua giữa các tay chèo quốc tế tại Lễ hội đua thuyền rồng Hồng Kông.

Cuộc đua thuyền rồng quốc tế ở Hồng Kông là sự kiện thuyền rồng lớn bậc nhất thế giới, thu hút hơn 100 đội thi đấu và khoảng 400 vận động viên đến từ nhiều quốc gia như Úc, Thái Lan, Malaysia, Philippines,… tham gia tranh tài.

Đến với lễ hội bạn còn được thưởng thức bánh bá trạng (zong zi), một loại bánh không thể thiếu vào dịp này. Được gói bằng lá tre, zong zi được làm bằng gạo nếp với nhân thịt heo, nấm, đậu, trứng muối,… Hoặc nếu bạn là một người hảo ngọt có thể chọn cho mình zong zi với nhân đậu đỏ hoặc khoai lang nghiền.

Lễ hội thuyền rồng là một lễ hội truyền thống độc đáo, là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân xứ "Cảng Thơm". Hãy đến với Hồng Kông dịp hè này để cùng hòa mình vào không khí sôi động và đầy màu sắc của lễ hội này nhé!

Chợ đêm Temple Street

Chợ đêm Temple Street được xem là khu chợ đêm sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất tại Hong Kong. Nằm ở trung tâm đảo Cửu Long, kéo dài gần 6km, chợ đêm Temple Street là nơi du khách có thể mua sắm bất cứ thứ gì tại đây, từ đồ thủ công truyền thống đến các đồ điện tử hiện đại, từ quần áo bình dân đến các món đồ thời trang cao cấp, từ các phụ kiện xinh xắn đến các món trang sức bằng đá đắt tiền,…

Nơi đây còn là thiên đường của các tín đồ ẩm thực với các món ăn vặt đặc trưng của Hong Kong như cá viên, xíu mại, khổ qua cà ớt, súp vi cá, dimsum,… tại hơn 22 quầy ẩm thực cổng vòm của Temple Street. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy các món ăn đặc trưng của châu Á như bánh bao tiêu đen, xiên cay, hay món thịt cừu Thổ Nhĩ Kỳ và các món ăn Pakistan.

Sau khi thưởng thức ẩm thực bốn phương hãy nhớ ghé qua 10 gian hàng bày bán các món ăn vặt tuổi thơ gắn liền với người Hồng Kông nhé, tại đây bạn có thể thưởng thức kẹo bọc dừa, kẹo chỉ, kẹo ding ding hay thậm chí là món ô liu cam thảo mang đầy hương vị xa xưa mà quen thuộc của người dân xứ Cảng Thơm.

Không chỉ tham quan mua sắm và thưởng thức các món ăn ngon, du khách đến đây còn có thể xem được các màn biểu diễn đặc sắc đến từ các nghệ sĩ kinh kịch Quảng Đông nổi tiếng. Ngoài ra bên trong khu chợ còn có các quầy "xem bói", xem chỉ tay mà các bạn có thể trải nghiệm.

Đến với Temple Street dịp này, du khách sẽ được chứng kiến đường phố được trang trí lộng lẫy, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng ánh sáng rực rỡ, những bức tường chiếu bắt mắt trở nên sống động theo mỗi bước bạn đi. Ngay cả các biển báo đường phố ở đây cũng đã được tân trang lại với diện mạo mới tạo nên vẻ rực rỡ đầy mê hoặc và làm bừng sáng Temple Street vào buổi tối. Sự kiện chỉ diễn ra đến hết ngày 15.6 nên hãy nhanh chân đến và tận mắt khám phá những thay đổi thú vị này nhé!

