Điểm danh loạt dự án ngàn tỉ được miễn giấy phép xây dựng ở Đà Nẵng

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, theo luật Xây dựng mới sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ 1.7.2025), quy định "Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cung cấp danh mục các công trình, dự án tại thành phố thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng (giai đoạn 1) gồm 6 dự án, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng: Dự án nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự thuộc khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn (P.Hòa Cường); hạng mục 21 căn nhà ở thuộc dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (P.Sơn Trà); biệt thự tại các lô đất thuộc khu đất B3-1 đến B3-15, B3-16 đến khu đất B3- 55 (khu 42 ha, giai đoạn 2) dự án khu đô thị du lịch Thủy Tú (P.Hải Vân); công trình khách sạn tại lô 29-30-31 đường Hoàng Kế Viêm (P.Ngũ Hành Sơn); khu căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và thương mại, dịch vụ tại khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương (P.Hòa Cường).

Danh mục các công trình, dự án tại TP.Đà Nẵng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng (giai đoạn 1) có khoảng 30 dự án ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng thông báo danh mục 23 công trình, dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng nhưng chưa thực hiện rà soát các thủ tục với tổng mức đầu tư trên 21.500 tỉ đồng:

Hạng mục căn nhà ở liền kề khu F thuộc khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang (hơn 1.077 tỉ đồng); hạng mục biệt thự BT2-BT19 thuộc khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town (gần 4.000 tỉ đồng); khu du lịch biển cao cấp Công ty cổ phần MBLand Tonkin P.Điện Ngọc (cũ) nay là P.Điện Bàn Đông (hơn 3.000 tỉ đồng); khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos (gần 1.100 tỉ đồng); chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An (hơn 1.520 tỉ đồng); tháp Ven Sông của Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng (2.180 tỉ đồng); chung cư FPT Plaza 4 thuộc Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng (2.790 tỉ đồng)…