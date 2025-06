Điểm danh lực lượng Mỹ tại Trung Đông

AFP ngày 23.6 đưa tin giới chức Iran hôm 22.6 đã đe dọa những căn cứ mà quân đội Mỹ sử dụng để tổ chức cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran sẽ là mục tiêu hợp pháp để Tehran tấn công trả đũa.

Hiện Mỹ có hàng ngàn binh sĩ đóng tại các căn cứ ở nhiều quốc gia Trung Đông, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo Al Jazeera, Mỹ có khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ thuộc quản lý của CENTCOM, với lực lượng tập trung đông đảo tại các nước vùng Vịnh.

Xe tăng Mỹ tham gia tập trận tại Jordan năm 2022 ẢNH: REUTERS

Bahrain

Quốc gia này có căn cứ mang tên Hoạt động hỗ trợ hải quân (NSA) Bahrain. Nơi đây đặt trụ sở của Hạm đội 5 (hoạt động ở những vùng biển gần Trung Đông và Ấn Độ Dương) và trụ sở lực lượng hải quân thuộc CENTCOM.

Cảng nước sâu của Bahrain có thể tiếp nhận các tàu quân sự lớn nhất của Mỹ, chẳng hạn như tàu sân bay, và Hải quân Mỹ đã sử dụng căn cứ này tại quốc gia này kể từ năm 1948, khi cơ sở này còn do Hải quân Hoàng gia Anh điều hành.

Một số tàu của Mỹ cũng đồn trú thường xuyên tại cảng Bahrain, bao gồm 4 tàu rà phá thủy lôi và 2 tàu hỗ trợ hậu cần. Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng có tàu tại quốc gia này, bao gồm 6 tàu tuần tra phản ứng nhanh.

Iraq

Mỹ đóng quân tại nhiều cơ sở khác nhau ở Iraq, bao gồm căn cứ không quân Al-Asad và Arbil. Có khoảng 2.500 quân nhân Mỹ ở Iraq như một phần của liên minh quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện tại, Baghdad và Washington đã thống nhất về kế hoạch rút dần quân đội Mỹ khỏi Iraq.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Iraq năm 2016 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria thường bị các nhóm vũ trang ủng hộ Iran nhắm mục tiêu sau khi xung đột tại Dải Gaza nổ ra vào tháng 10.2023. Mỹ cũng đã đáp trả bằng các vụ tấn công vào những mục tiêu thân Tehran và phần lớn cuộc đụng độ đến nay đã lắng xuống.

Kuwait

Một số căn cứ Mỹ tại Kuwait bao gồm trại Arifjan, địa điểm đặt trụ sở tiền phương cho đơn vị Lục quân Mỹ thuộc CENTCOM. Lục quân Mỹ cũng bố trí vật tư và thiết bị hậu cần tại Kuwait.

Trong khi đó, căn cứ không quân Ali al-Salem là nơi đóng quân của Phi đoàn viễn chinh không quân số 386 thuộc Không quân Mỹ. Đơn vị này chịu trách nhiệm chính trong các nhiệm vụ không vận và vận chuyển vũ khí chiến đấu cho các lực lượng liên minh trong khu vực. Mỹ còn bố trí các máy bay không người lái (UAV) tại Kuwait, bao gồm UAV MQ-9 Reaper.

Qatar

Nhiều đơn vị quân đội Mỹ trong CENTCOM đóng tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Căn cứ trên cũng đặt những trực thăng chiến đấu và là điểm đóng quân của Phi đoàn viễn chinh không quân số 379 Mỹ. Đơn vị này được giao nhiệm vụ "vận tải hàng không, tình báo tiếp nhiên liệu trên không, giám sát, trinh sát và sơ tán y tế bằng đường không".

Một số nơi đặt cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông ĐỒ HỌA: REUTERS

Syria

Trong nhiều năm, Mỹ đã duy trì sự hiện diện của quân đội tại một loạt các cơ sở ở Syria như một phần của các nỗ lực quốc tế chống lại IS. IS từng có giai đoạn nổi lên và kiểm soát một vùng rộng lớn tại Syria và Iraq, song ảnh hưởng và hiện diện của IS giờ đây đã bị giảm đáng kể.

Lầu Năm Góc hồi tháng 4 cho biết sẽ giảm một nửa binh sĩ đóng tại Syria xuống còn chưa đầy 1.000 người, như một phần của kế hoạch “hợp nhất” quân đội Mỹ tại Syria.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

Căn cứ Không quân Al-Dhafra tại UAE là nơi đóng quân của Phi đoàn Viễn chinh Không quân số 380 của Mỹ, một lực lượng bao gồm 10 phi đội máy bay và các UAV như MQ-9.

Căn cứ Al-Dhafra cũng đặt Trung tâm tác chiến trên không vùng Vịnh. Nơi đây, Mỹ sẽ tổ chức huấn luyện phòng không và đánh chặn tên lửa.