Điểm danh những trò chơi hay nhất trên Switch trong năm 2023

Theo The Verge, mặc dù năm 2023 sắp khép lại, nhưng Nintendo Switch vẫn đang tỏa sáng rực rỡ với một danh sách dài những tựa game hay. Từ những pha hành động cùng anh thợ sửa ống nước Mario, cho đến những cuộc phiêu lưu kỳ vĩ trong thế giới mở của The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Năm 2023 đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt game hay, cả bom tấn mới lẫn bản remaster đầy hoài niệm. Hãy cùng điểm qua một vài tựa game Switch hay nhất năm 2023.

Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp

Bộ đôi game chiến thuật kinh điển từ máy Game Boy Advance đã ‘tái xuất’ trên Switch, mang đến cho người hâm mộ diện mạo mới lộng lẫy hơn, bản đồ phong cách board game đẹp mắt, cùng vô số cải tiến mới lạ như thiết kế bản đồ và chơi qua mạng.

Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp NINTENDO

Dave the Diver



Tựa game là sự kết hợp độc đáo giữa các khía cạnh thú vị như khám phá biển sâu theo kiểu roguelike, xây dựng nhà hàng sushi theo phong cách Diner Dash, mang đến trải nghiệm vừa thư giãn vừa lôi cuốn. Ngoài ra, đồ họa tươi sáng, âm nhạc vui nhộn và lối chơi sáng tạo đã khiến Dave the Diver trở thành một cái tên rất được yêu thích bởi cộng đồng đam mê Switch.

Dave the Diver NEXON

Metroid Prime Remastered

Phiên bản làm lại hoàn hảo của tựa game bắn súng hay nhất mọi thời đại đã cập bến Switch vào đầu năm nay. Tựa game đã đưa người hâm mộ trở lại thế giới Tallon IV với đồ họa sắc nét, thao tác điều khiển hai analog mượt mà. Dù là lần đầu tiên khám phá hay trải nghiệm, Metroid Prime Remastered vẫn sẽ khiến bạn say mê trong từng màn chơi.

Metroid Prime Remastered NINTENDO

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Tears of the Kingdom không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ thương hiệu The Legend of Zelda, mà còn vượt xa cả người tiền nhiệm Breath of the Wild từng gây bão một thời. Mặc dù trò chơi mới vẫn diễn ra trong cùng một Hyrule với Breath of the Wild, nhưng Nintendo đã khiến nó trở nên mới mẻ bằng cách đưa vào đó những đền thờ, nhiệm vụ, nhân vật và kẻ thù mới đầy thú vị. Từ đó, khả năng xây dựng mọi thứ của Link với Ultrahand sẽ thách thức trí tưởng tượng, hứa hẹn hàng trăm giờ chơi không biết chán cho người hâm mộ.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

Pikmin 4

Trò chơi là sự kết hợp hài hòa giữa thư giãn và thử thách, đưa người chơi vào hành trình vừa trồng Pikmin, tìm kho báu, bên cạnh đó là việc khám phá hang động u ám, chiến đấu với quái vật bóng đêm. Thử thách Dandori gay cấn, người bạn đồng hành dễ thương Oatchi cùng sự đa dạng trong lối chơi khiến Pikmin 4 trở thành tựa game hay nhất trong thương hiệu Pikmin.

Pikmin 4 NINTENDO

Super Mario Bros. Wonder

Cái tên đã nói lên tất cả, Wonder là một trò chơi 2D đầy sáng tạo và thú vị, mỗi màn chơi là một bất ngờ, một thử thách trí tuệ. Wonder Seeds dẫn dắt bạn đến những điều kỳ diệu, chế độ online độc đáo cho cảm giác thực sự chơi cùng người khác. Có thể nói, Nintendo sẽ phải đau đầu để nghĩ ra cách vượt qua cái bóng của Wonder trong tương lai.

Super Mario Bros. Wonder NINTENDO

Super Mario RPG

Super Mario RPG được ví von như một viên ngọc sáng nhất của những trò chơi phiên bản làm lại của năm nay. Tựa game sẽ đưa bạn trở lại cuộc phiêu lưu RPG hài hước, đậm chất Nintendo. Đồ họa và âm nhạc được nâng cấp, nhưng vẫn giữ nguyên những yếu tố được yêu thích của bản gốc, vì thế Super Mario RPG được xem là một món quà không thể bỏ qua cho mọi fan Mario.

Super Mario RPG NINTENDO

Vampire Survivors

Trò chơi hành động gây bão từ năm 2022 đã có mặt trên Switch trong năm nay, cùng với chế độ nhiều người chơi rất được mong đợi. Toàn bộ nội dung, nhân vật và bản mở rộng của phiên bản PC đều được cập nhật, mang đến trải nghiệm co-op vui nhộn cho các game thủ sử dụng máy chơi game của Nintendo. Với giá bán vừa túi tiền và lối chơi đầy lôi cuốn, Vampire Survivors là một "món hời" không thể bỏ qua cho người yêu thích chơi game.

Vampire Survivors Poncle