Điểm danh những tựa game dở nhất của năm 2023

Năm 2023 vừa khép lại, ngành công nghiệp trò chơi không chỉ xuất hiện những ‘bom tấn’ đầy hấp dẫn, mà còn có những tựa game khiến người chơi lắc đầu ngao ngán. Ngoài danh sách những trò chơi hay nhất quen thuộc, Metacritic cũng vừa cung cấp một bảng xếp hạng về những sản phẩm tệ nhất dựa trên điểm đánh giá Metascore.

Tuy nhiên, sự thất bại vẫn là bài học quý giá. Những tựa game dở tệ dưới đây, dù "vô tình" hay "cố ý", đều mang đến cho chúng ta nhiều bài học đáng giá về thiết kế, phát triển và cả... những điều nên tránh xa trong thế giới game. Cùng điểm qua những trò chơi đã gây thất vọng nhất trong năm qua.

The Lord of the Rings: Gollum

Vị vua của thảm họa năm nay không ai khác chính là Gollum. Trò chơi đã làm ‘xấu mặt’ vũ trụ The Lord of the Rings với những yếu tố tệ nhất như giao diện lỗi thời, gameplay nhàm chán và sự thiếu trau chuốt. Nhà phát triển Daedalic Entertainment sau đó cũng phải chịu cái kết đắng phải đóng cửa hoạt động sau thảm họa này.

The Lord of the Rings: Gollum Daedalic Entertainment

The Lord of the Rings: Gollum đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lợi dụng những thương hiệu huyền thoại một cách quá đà, trong khi khả năng có giới hạn.

Flashback 2

Phần tiếp theo của tựa game platformer kinh điển năm 1992 hoàn toàn không thể kế thừa di sản của phiên bản tiền nhiệm. Phát hành với quá nhiều lỗi, gameplay sơ sài và hệ thống chiến đấu quá thô kệch khiến người chơi hụt hẫng.

Flashback 2 Microïds

Sự hoài niệm của trò chơi cũ đã không thể cứu vãn được thất bại mà Flashback 2 mang lại, cho thấy việc "ăn theo" những cái tên cũ kỹ mà thiếu cải tiến sẽ chỉ dẫn đến sự thất bại cay đắng.

Greyhill Incident

Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng kết thúc đầy thất vọng, Greyhill Incident là minh chứng cho việc tham vọng không đi đôi với chất lượng. Trò chơi được ví von như cú vấp ngã đầy đáng tiếc của Refugium Games, khi mang đến một sản phẩm giải trí với diễn xuất tệ, gameplay tẻ nhạt và thiếu tinh chỉnh, khiến tựa game này trở thành thảm họa.

Greyhill Incident Refugium Games





Quantum Error

Tựa game kinh dị khoa học viễn tưởng này cũng không thể thoát khỏi "lời nguyền" của những tựa game dở nhất khi có số điểm Metascore đáng thất vọng.

Quantum Error TeamKill Media LLC

Những nhà phê bình chỉ trích tựa game này vì khả năng thực thi kém trên mọi mặt, với thiết kế cấp độ vụng về và tổng thể trò chơi khá đơn điệu, vì thế số điểm Metascore của nó chỉ ở mức 40, trở thành một trong những trò chơi PlayStation 5 bị đánh giá tệ nhất năm 2023.

Testament: The Order of High Human

Một tựa game hành động RPG gây ra nhiều thất vọng với người chơi. Sự kết hợp giữa các thể loại đã không được thực hiện tốt, dẫn đến một trải nghiệm rời rạc và thiếu hấp dẫn. Testament: The Order of High Human là một ví dụ điển hình cho việc ‘ăn xổi ở thì’, khi các nhà phát triển cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ vào một tựa game mà không có sự chăm chút cần thiết.

Testament: The Order of High Human Fairyship Games

Crime Boss: Rockay City

Mặc dù có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Danny Trejo, Chuck Norris và Michael Rooker, cùng những tài năng khác, nhưng Crime Boss: Rockay City vẫn được đánh giá là sự thất bại với số điểm Metacritic ở mức 43. Lối chơi của tựa game được mô tả là buồn tẻ và thiếu sức sống, phá nát hoàn toàn sự kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm giải trí đậm chất gangster.

Crime Boss: Rockay City Ingame Studios, A. S.

Gangs of Sherwood

Tựa game hành động co-op lấy bối cảnh dựa trên nhân vật Robin Hood, nhưng lại có một phong cách steampunk kỳ lạ. Tuy nhiên, điều này không đủ để cứu vãn một trò chơi có gameplay thiếu sáng tạo và đồ họa lỗi thời. Gangs of Sherwood được coi là một ví dụ điển hình cho việc "ăn theo" những chủ đề hot mà thiếu sự sáng tạo.

Gangs of Sherwood Appeal Studios

Hellboy: Web of Wyrd

Tựa game roguelike này dựa trên bộ truyện tranh Hellboy, nhưng lại không thể mang đến trải nghiệm thú vị như mong đợi. Lối chơi nhàm chán, độ khó không đồng đều và đồ họa thiếu ấn tượng khiến Hellboy: Web of Wyrd trở thành một sự thất vọng lớn đối với những người hâm mộ của bộ truyện.

Hellboy: Web of Wyrd Upstream Arcade

Gargoyles Remastered

Tựa game phiêu lưu hành động này là bản làm lại của tựa game cùng tên ra mắt vào năm 1995. Tuy nhiên, phiên bản này lại không thể mang lại cho người chơi cảm giác hoài niệm như mong đợi.

Gargoyles Remastered Empty Clip Studios

Đồ họa của Gargoyles Remastered tuy được cải tiến, nhưng vẫn mang đậm nét cũ kĩ của những năm 1990. Gameplay cũng không được thay đổi quá nhiều, dẫn đến một trải nghiệm khá nhàm chán đối với những người chơi đã từng trải nghiệm tựa game gốc.

Loop8: Summer of Gods

Trò chơi nhập vai hành động thời gian lấy bối cảnh một thế giới thần thoại, nơi người chơi sẽ điều khiển một nữ anh hùng cố gắng ngăn chặn một thảm họa. Tuy nhiên, gameplay của Loop8: Summer of Gods bị đánh giá là lặp đi lặp lại, khi người chơi chỉ đơn giản là đi từ vòng lặp thời gian này sang vòng lặp thời gian khác, thực hiện các nhiệm vụ và chiến đấu với những kẻ thù giống nhau.

Loop8: Summer of Gods Marvelous

Cốt truyện của Loop8: Summer of Gods cũng không được đánh giá cao, với những tình tiết khá dễ đoán và không mang lại nhiều bất ngờ cho người chơi.