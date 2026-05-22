Điểm đến của bệnh nhân nhiều tỉnh, thành

Bệnh viện Quân y 121 là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Hiện nay có ngày Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị.

"Bệnh khó" không thể bó tay

Sáng 22.5 bà Đ.T.B.H đến Bệnh viện Quân y 121 để gặp lãnh đạo nơi đây. Dù rất bận rộn song đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Quân y 121); đại tá, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết (Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121); đại tá, BS.CK2 Lê Trọng Quân (Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121)… vẫn dành thời gian tiếp bà Đ.T.B.H. Cuộc gặp ấm tình này không được báo trước và đây là dịp để bà Đ.T.B.H thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121.

Khu vực đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bà Đ.T.B.H cho biết bệnh nhân Đ.T.H (63 tuổi quê quán tỉnh Quảng Trị, thường trú tại P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đến nay đã tỉnh táo, ăn ngủ được, phần thân bị liệt bên phải đang hồi phục tốt. Bệnh nhân Đ.T.H bị bệnh rất nặng liên quan đến não khi đang có mặt ở vùng miền đông và gia đình đưa vào bệnh viện ở TP.HCM chữa trị trong nhiều ngày nhưng không thuyên giảm. Bệnh viện nơi ấy cho bệnh nhân Đ.T.H về nhà và mọi người thân trong gia đình thật sự rơi vào tuyệt vọng. Song ở đời trong rủi vẫn có cơ may, trên chuyến xe trở lại Cần Thơ hôm đó, gia đình bệnh nhân Đ.T.H chợt nhớ đến một người bạn đang công tác tại Bệnh viện Quân y 121…

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng nhớ lại tối thứ hai (11.5.2026) Bệnh viện Quân y 121 đã tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H trong tình trạng gần như "sức cùng, lực kiệt". Nhưng với phương châm "bệnh khó" không thể bó tay, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi nhất nhằm sớm đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân Đ.T.H. Và nay theo như lời bà Đ.T.B.H "Em tôi đã được hồi sinh không thể ngờ tới, gia đình vạn lần tri ân...!".

Khu điều trị nội trú khang trang Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cũng trong sáng 22.5, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết cho hay mẹ con sản phụ T.N.X (31 tuổi, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) đã xuất viện khỏe mạnh trở về sum họp gia đình. Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 16.5 thai phụ T.N.X bị rắn hổ mang cắn tại nhà khi đang mang thai 38 tuần. Sau khi sơ cứu ban đầu, gia đình đưa thai phụ T.N.X đến cơ sở y tế địa phương và đích đến cuối cùng là Bệnh viện Quân y 121. Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21 giờ cùng ngày, các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 lập tức bước vào cuộc chạy đua quyết liệt với thời gian nhằm giành lại sự sống cho 2 mẹ con. Ai cũng biết nọc của rắn hổ mang cực độc và khi vào cơ thể con người gây ức chế hô hấp, liệt cơ, nguy cơ tử vong nhanh. Nọc độc rắn hổ mang làm cho thai phụ bị suy hô hấp, ngừng thở thì con trong bụng cũng không thể cứu sống được. Vì thế ngay khi tiếp nhận thai phụ T.N.X, Bệnh viện Quân y 121 tiến hành "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người. BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thời điểm đó lập tức cho y lệnh rất cụ thể bằng việc truyền gấp huyết thanh kháng và thành lập ngay ê kíp mổ cấp cứu nhanh chóng đưa thai nhi sớm rời cơ thể người mẹ, hạn chế tối đa tác động xấu của nọc độc rắn hổ mang. Thông qua chỉ huy từ lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ (BS) chuyên sâu, tay nghề cao, bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe khoắn chào đời trong đêm an toàn. Bé khóc to, da dẻ hồng hào trong niềm vui khôn xiết của bao người.

Trung tâm lọc máu tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Tích cực đầu tư, đột phá

Thành lập ngày 15.3.1964, đến nay Bệnh viện Quân y 121 đã 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 9 này tích cực đầu tư, đột phá mọi mặt nhằm mang lại tiện ích tốt nhất cho bệnh nhân.

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Bệnh viện Quân y 121 (https://benhvienquany121.vn; hotline: 19000339) tổ chức khám - nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người. Bệnh viện Quân y 121 được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Hiện nay Hệ thống phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể QUATERA 700 của Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) đang phát huy hiệu quả tại Bệnh viện Quân y 121.

BS.CK2 Lê Văn Công thăm khám cho bệnh nhân P.T.T.A ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những thiết bị tiên tiến nêu trên đã giúp nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị. Nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được áp dụng hiệu quả tại Bệnh viện Quân y 121 như: chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo qua nội soi; lọc máu hấp phụ…

Sản phụ T.N.X khi nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, BS.CK2 Lê Văn Công, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 121, cho biết nữ bệnh nhân P.T.T.A (58 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ) sẽ được xuất viện vào ngày 25.5 tới đây. Trước khi nhập viện bệnh nhân P.T.T.A bị đau nhiều vùng khớp háng trái, đi đứng khó khăn. Thông qua các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn muộn và có chỉ định thay mới khớp háng. Vừa qua tại Bệnh viện Quân y 121, bệnh nhân P.T.T.A đã được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng thế hệ mới của Thụy Sĩ. Khớp háng nhân tạo thế hệ mới này sẽ hỗ trợ rất tốt cho bệnh nhân trong thời gian tới.