Điểm đến được du khách Việt yêu thích sắp cấm hút thuốc

Osaka, thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản, sẽ đăng cai tổ chức Expo 2025, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10, với 158 quốc gia tham dự, gồm nhiều chương trình như hội thảo, trình diễn sản phẩm và triển lãm. Lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng, có hiệu lực từ ngày 27.1 ở khu vực giao thông, công viên, quảng trường và các địa điểm công cộng khác và không chỉ áp dụng cho thuốc lá mà còn cho cả thuốc lá điện tử. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền, theo CNN.

Osaka là một trong ba điểm đến ở Nhật Bản được du khách Việt yêu thích, sắp tới sẽ cấm hút thuốc nơi công cộng ẢNH: CNN

"Thành phố Osaka sẽ mở rộng các khu vực cấm hút thuốc trên toàn bộ thành phố nhằm nâng cao sự an toàn, sạch sẽ và hình ảnh của thành phố như một điểm đến du lịch quốc tế", các quan chức thành phố tuyên bố vào tháng 1. "Sáng kiến này không chỉ nhằm mục đích làm đẹp thành phố mà còn đảm bảo môi trường sống an toàn, an ninh và thoải mái cho người dân và du khách".

Luật pháp quốc gia hiện hành phần lớn cấm hút thuốc ở các cơ sở như nhà hàng, văn phòng và phương tiện giao thông công cộng, và một số thành phố có lệnh cấm ở những nơi công cộng. Việc những người dưới 20 tuổi hút thuốc và mua thuốc lá cũng là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, trên khắp Nhật Bản, thông thường các sân bay, nhà ga và các tòa nhà công cộng khác đều có phòng hút thuốc riêng.

Sau khi công bố các quy định mới nghiêm ngặt về sử dụng thuốc lá ở nơi công cộng, chính quyền địa phương Osaka đã tạo ra một bản đồ cho thấy những nơi nào trong thành phố vẫn được phép hút thuốc.

Các biện pháp chống hút thuốc tương tự đã được thực hiện ở các khu vực khác của Nhật Bản, bao gồm cả ở Tokyo trước Thế vận hội 2020 và vẫn được áp dụng kể từ đó.

Hội chợ triển lãm Expo 2025 kéo dài 6 tháng diễn ra từ ngày 13.4 đến ngày 13.10. Thành phố đã chi 164,7 tỉ yên (1,16 tỉ USD) cho sự kiện này, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng đô thị lớn.

Theo báo cáo từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), năm 2024 lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt mức kỷ lục với 621.100 người. Con số này tăng 8,2% so với năm 2023 và 25,5% so với năm 2019 - năm trước đại dịch Covid-19.

Trong năm 2024, số lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản cao nhất vào tháng 3 (đạt 67.475 lượt) và thấp nhất vào tháng 12 (40.000 lượt, ước tính). Sự gia tăng mạnh mẽ trong mùa hoa anh đào và lá đỏ nhấn mạnh sự thu hút của các mùa du lịch trọng điểm.

Tuy nhiên, theo JNTO, du khách Việt chủ yếu tập trung ở Tokyo, Osaka và Kyoto, vì thế tổ chức này đang tiến hành giới thiệu những điểm đến địa phương nhằm mở rộng điểm đến cho du khách nước ngoài...

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính số người Nhật sử dụng thuốc lá và hút thuốc lá điếu đã giảm gần một nửa trong hai thập kỷ qua, giảm từ khoảng 32% năm 2000 xuống còn khoảng 16% vào năm 2022. Một cuộc khảo sát năm 2022 của Bộ Y tế Nhật Bản (MOH) cho thấy 14,8% người trưởng thành hút thuốc. Bộ Y tế đã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc trên toàn quốc xuống 12%.