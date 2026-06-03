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Du lịch Khám phá

Điểm đến nổi tiếng giấu vàng để du khách săn tìm

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
03/06/2026 08:59 GMT+7

Dù đã rất nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng điểm đến này vẫn đưa ra chiêu thu hút khách độc đáo khi giấu vàng để du khách tìm kiếm.

Thường được biết tới là quê hương của ông già Noel và với những phong cảnh gợi nhớ đến thế giới kỳ diệu của Narnia, Lapland ở Phần Lan đang mời du khách tạm gác những chuyến cưỡi tuần lộc để tham gia cuộc săn tìm vàng suốt mùa hè.

Những người tham gia sẽ khám phá các con đường mòn và địa danh của Levi ở Lapland, nổi tiếng với những đường trượt tuyết mùa đông và khung cảnh cực quang, nơi những người đi săn tìm vận may với kiếm thỏi vàng trị giá 20.000 euro (khoảng 600 triệu đồng).

Cuộc săn tìm vàng "Midnight Sun Hunt" bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 tại Trung tâm Du khách Levi, theo tuyên bố từ Visit Levi. Người tham gia có thể nhận manh mối đầu tiên và đăng ký cuộc săn tìm tại trung tâm. Sau đó, các manh mối tiếp theo sẽ được chia sẻ, dẫn dắt những người đi bộ đường dài qua các con đường mòn, điểm tham quan và địa danh địa phương, mỗi manh mối đưa họ đến gần hơn với giải thưởng ẩn giấu.

Điểm đến nổi tiếng giấu vàng để du khách săn tìm - Ảnh 1.

Vàng được đưa vào cuộc thi săn tìm để thu hút du khách

ẢNH: REUTERS

Ban tổ chức cho biết, thỏi vàng có thể được tìm thấy sau bất kỳ manh mối nào, với các gợi ý bổ sung được đưa ra trong suốt mùa hè, dần dần giúp việc xác định vị trí của vàng dễ dàng hơn. Manh mối cuối cùng dự kiến sẽ được tiết lộ vào ngày 22 tháng 8, theo CNN.

Nằm phía trên Vòng Bắc Cực, Levi nổi tiếng là một trong những điểm đến trượt tuyết hàng đầu của Phần Lan và là điểm đến mùa đông được ưa chuộng ở châu Âu. Trong những tháng hè, khu vực này trải nghiệm hiện tượng mặt trời nửa đêm, mang đến cho Lapland ánh sáng mặt trời 24 giờ trong một số thời kỳ nhất định.

"Levi nổi tiếng nhất với mùa đông, nhưng mùa hè ở bán cầu bắc vẫn chưa được nhiều người khám phá", Satu Pesonen, Giám đốc điều hành của Visit Levi, cho biết và nói thêm nơi này muốn mang đến cho du khách một lý do mới để đến thăm Levi khi mặt trời không bao giờ lặn, phong cảnh núi non hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác.

Những người tham gia được hướng dẫn di chuyển có trách nhiệm, ở trong khu vực cho phép và tôn trọng môi trường tự nhiên. Ban tổ chức cho biết, cuộc săn tìm này không yêu cầu đào bới hay làm xáo trộn địa hình dưới bất kỳ hình thức nào.

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