'Điểm đen' ùn tắc ở Hà Nội tiếp tục tăng lên

Báo cáo gửi Quốc hội về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng năm 2024, Bộ GTVT cho biết, 9 tháng đầu năm 2023 toàn quốc xảy ra 97 vụ ùn tắc giao thông, tăng 29 vụ so với cùng kỳ năm 2022.



Mưa, ngập, tắc đường đã thành nỗi ám ảnh của nhiều người Hà Nội ĐINH HUY

Về nguyên nhân, ùn tắc do tai nạn giao thông 62 vụ (chiếm 63,92%), sạt lở đất 13 vụ (13,4%), do lưu lượng phương tiện đông 7 vụ (chiếm 7,22%), do sự cố phương tiện 5 vụ (5,15%), do mưa lớn 4 vụ (chiếm 4,12%), nguyên nhân khác 6 vụ (chiếm 6,19%).