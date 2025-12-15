Điểm dừng chân lý tưởng sẵn sàng bùng nổ cùng Countdown 2026

Với vị trí đắc địa, dịch vụ chuyên nghiệp và không gian nghỉ dưỡng sang trọng, Malibu luôn nằm trong top những khách sạn được du khách yêu thích nhất khi đến với khu du lịch biển xinh đẹp này. Năm nay, khách sạn càng trở nên sôi động hơn khi đồng hành cùng chuỗi sự kiện Countdown & Fireworks 2026 - hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách trong khoảnh khắc giao thừa.

Vị trí vàng - Kề bên những biểu tượng mới của Vũng Tàu

Một trong những lợi thế nổi bật của Malibu chính là gần Tháp Tam Thắng, công trình kiến trúc hiện đại biểu trưng cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Chỉ mất vài phút di chuyển, du khách đã có thể check-in tại điểm đến đang cực kỳ được giới trẻ yêu thích này. Từ Malibu, bạn cũng dễ dàng đến công viên nghìn tỉ Vũng Tàu, nơi quy tụ hàng loạt hạng mục cảnh quan, quảng trường và khu vui chơi hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để tản bộ, chụp ảnh hoặc tận hưởng không khí trong lành của thành phố biển.

Quầy lễ tân Khách sạn Malibu

M Pool (Hồ bơi Khách sạn Malibu)

Vị trí của khách sạn cũng rất thuận tiện để đi đến Bãi Sau - bãi biển đẹp và nhộn nhịp nhất Vũng Tàu. Chỉ với vài phút đi bộ, bạn đã có thể cảm nhận hơi thở đại dương, hòa mình vào nhịp sống sôi động của du khách và cư dân địa phương.

Dịch vụ lưu trú cao cấp - Trải nghiệm sang trọng trong từng chi tiết

Malibu Vũng Tàu sở hữu hệ thống phòng lưu trú hiện đại, rộng rãi, thiết kế theo phong cách tinh giản nhưng tinh tế. Mỗi căn phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi từ TV màn hình lớn, giường nệm cao cấp cho đến phòng tắm sang trọng.

Phòng lưu trú Khách sạn Malibu

Bên cạnh đó, khách sạn còn cung cấp hàng loạt tiện ích cao cấp:

Hồ bơi ngoài trời, không gian mở thoáng mát, phù hợp cho cả gia đình.

Nhà hàng Malibu phục vụ buffet sáng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á - Âu, chiều chuộng mọi khẩu vị.

Phòng gym hiện đại, trang bị đủ thiết bị dành cho những ai muốn duy trì thói quen luyện tập trong kỳ nghỉ.

Dịch vụ spa - massage giúp bạn thư giãn hoàn toàn sau một ngày khám phá phố biển.

Không gian hội nghị - sự kiện chuyên nghiệp, phù hợp cho các buổi họp, hội thảo hoặc tiệc doanh nghiệp.

Mỗi dịch vụ được vận hành bởi đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, cam kết mang đến sự hài lòng trong từng khoảnh khắc lưu trú của du khách.

Nhà hàng Carina Khách sạn Malibu

Countdown 31.12.2025 - Sự kiện đón năm mới hoành tráng ngay trung tâm

Một điểm nhấn khiến kỳ nghỉ tại Malibu trong dịp cuối năm 2025 - đầu năm 2026 trở nên đặc biệt chính là chương trình Countdown 2026 diễn ra vào tối ngày 31.12.2025. Không khí sự kiện dự kiến cực kỳ náo nhiệt với âm nhạc, ánh sáng, sân khấu ngoài trời và nhiều màn trình diễn sôi động. Du khách lưu trú tại Malibu sẽ được hưởng lợi lớn từ vị trí gần khu vực tổ chức, thuận tiện di chuyển mà không phải đối mặt với tình trạng tắc đường hay khó tìm chỗ gửi xe.

Countdown

Bắn pháo hoa tầm cao – 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1.1.2026

Khoảnh khắc đáng mong chờ nhất chắc chắn là màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1.1.2026. Với vị trí gần các địa điểm có thể quan sát tốt bầu trời đêm, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những chùm sáng rực rỡ bung nở trên không trung, báo hiệu một năm mới đầy hy vọng. Nếu chọn phòng hướng biển hoặc tầng cao tại Malibu, bạn thậm chí có thể ngắm pháo hoa ngay từ phòng nghỉ - một trải nghiệm lãng mạn và vô cùng đáng nhớ.

Ưu đãi hấp dẫn mùa lễ hội – Lý do để chọn Malibu ngay hôm nay

Trong dịp lễ hội cuối năm, Malibu còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách đặt phòng sớm, nghỉ dưỡng dài ngày hoặc khách đi theo nhóm. Một số gói phòng kèm bữa ăn hoặc dịch vụ spa.

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn lên kế hoạch cho chuyến du lịch Vũng Tàu, vừa tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng, vừa hòa mình vào không khí lễ hội lớn nhất năm.

Khách sạn Malibu Vũng Tàu không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là điểm đến mang lại cảm xúc, sự tiện nghi và những trải nghiệm đáng nhớ. Với vị trí đắc địa, dịch vụ cao cấp và sự kiện Countdown & Fireworks 2026 hoành tráng ngay kề bên, Malibu chắc chắn sẽ là lựa chọn khiến kỳ nghỉ cuối năm của bạn trở nên thật trọn vẹn.