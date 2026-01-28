Điểm hẹn mùa xuân giữa lòng phố núi

Không gian cổ tích giữa lòng phố núi

Cách Nhà thờ Con Gà Đà Lạt chỉ khoảng 3 km, Langfarm Center hiện ra với kiến trúc ấn tượng, lấy cảm hứng từ dãy Lang Biang hùng vĩ - biểu tượng của cao nguyên Lâm Viên. Công trình không chỉ gây ấn tượng mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tự hào vùng đất, về khát vọng vươn lên bền bỉ của thương hiệu Langfarm - một cái tên đã gắn bó với đặc sản Đà Lạt suốt hơn một thập niên qua.

Nông trại cổ tích - Langfarm Center gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo ẢNH: LÂM VIÊN

Toàn bộ không gian được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích về một người nông dân vui vẻ sống tại vùng đất Langfarm. Từ câu chuyện ấy, Langfarm Center mở ra một "thế giới kể chuyện" bằng kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm, nơi mỗi góc nhỏ đều khơi gợi trí tưởng tượng, đặc biệt phù hợp với không khí đoàn viên, sum họp của mùa xuân.

"Ngôi làng" và "Thế giới bên ngoài" - Hành trình khám phá nhiều lớp

Langfarm Center được chia thành hai khu vực chính: "Ngôi làng" và "Thế giới bên ngoài". Nếu "Ngôi làng" mang dáng dấp yên bình, gần gũi với những ngôi nhà nấm, nhà trên cây, quảng trường trung tâm - nơi dân làng tụ họp bên "cây thần" thì "Thế giới bên ngoài" lại mở ra không gian kỳ ảo với các sinh vật siêu nhiên, rồng, khủng long, cây biết nói… Tất cả tạo nên một hành trình khám phá nhiều lớp cảm xúc, từ nhẹ nhàng, ấm áp đến bất ngờ, thú vị.

Không gian mua sắm đặc sản Langfarm được thiết kế sinh động, tái hiện hình ảnh một “ngôi làng cổ tích” giữa lòng phố núi ẢNH: LÂM VIÊN

Không gian này đặc biệt thu hút các gia đình có trẻ nhỏ, khi trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn được "sống trong câu chuyện", khám phá thế giới cổ tích bằng sự tò mò và trí tưởng tượng của mình.

Trải nghiệm - Điểm nhấn của du lịch xuân

Điểm khác biệt lớn nhất của Langfarm Center chính là việc đặt trải nghiệm làm trung tâm cho một hành trình. Du khách không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm cách thức tạo ra những đặc sản Đà Lạt. Tại đây, các mô hình giới thiệu quy trình sản xuất rau củ quả sấy giòn theo công nghệ Nhật Bản giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị của từng sản phẩm.

Một trong những hoạt động được yêu thích là Langfarm Workshop, nơi du khách có thể tự tay đóng gói sản phẩm, biến món quà mua về thành kỷ niệm mang dấu ấn cá nhân. Trong không khí xuân, những gói đặc sản được chuẩn bị cẩn thận không chỉ là quà tặng mà còn là lời chúc an lành gửi gắm đến người thân, bạn bè.

Bên cạnh đó, Langfarm Buffet mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú với hơn 50 loại đặc sản Đà Lạt, cho phép du khách thưởng thức trọn vẹn hương vị cao nguyên trong không gian ấm cúng, thân thiện. Khu vui chơi ngoài trời rộng rãi, khu vui chơi trong nhà dành riêng cho trẻ em dưới 6 tuổi giúp Langfarm Center trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều thế hệ trong cùng một chuyến du xuân.

Du khách trải nghiệm buffet đặc sản Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Khu nhà hàng Rau Bancho - buffet rau Đà Lạt luôn nhộn nhịp khách tham quan, thưởng thức ẩm thực

Công nghệ giải trí - Sắc màu mới cho mùa xuân

Đón xuân Bính Ngọ 2026, Langfarm Center giới thiệu 3 rạp chiếu phim thực tế ảo VR 5D – 6D, mở ra thế giới giải trí hiện đại, nơi công nghệ và cảm xúc giao thoa. Những chuyến phiêu lưu giả tưởng sống động, cảm giác chuyển động, rơi tự do hay bay lượn trong không gian ảo mang đến trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt hấp dẫn với giới trẻ và các nhóm du khách yêu công nghệ.

Rạp chiếu phim thực tế ảo VR 5D - 6D mang đến trải nghiệm giải trí hiện đại, tạo điểm nhấn mới tại Langfarm Center ẢNH: LÂM VIÊN

Sự xuất hiện của không gian giải trí công nghệ cao giúp Langfarm Center hoàn thiện mô hình điểm đến phức hợp, nơi truyền thống và hiện đại song hành, tạo nên sắc màu mới cho du lịch xuân Đà Lạt.

Khu “Vùng đất bí ẩn” tái hiện thế giới khủng long sinh động, thu hút đông đảo gia đình và trẻ nhỏ khám phá ẢNH: LÂM VIÊN

Mua sắm đặc sản - Không thể thiếu trong hành trình

Nếu như trải nghiệm là "phần hồn", thì mua sắm đặc sản chính là "phần quà" mà du khách mang về sau chuyến du xuân. Langfarm Center được thiết kế như một trung tâm mua sắm đặc sản Đà Lạt thu nhỏ, nơi hội tụ hàng trăm sản phẩm chất lượng cao.

Không gian tham quan ngoài trời được thiết kế như một ngôi làng cổ tích ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Langfarm Store, du khách dễ dàng tìm thấy các dòng sản phẩm đặc sản từ nông sản cao nguyên, từ trái cây sấy, rau củ sấy đến các dòng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cao cấp. Đây là không gian mua sắm hiện đại, tiện lợi, phù hợp với nhu cầu mua quà biếu dịp tết, quà tặng người thân, bạn bè, đối tác.

Mô hình khủng long khổng lồ trở thành điểm check-in nổi bật tại Langfarm Center trong mùa du xuân ẢNH: LÂM VIÊN

Song song đó, nhà hàng Rau Bancho - Buffet rau Đà Lạt mang đến trải nghiệm ẩm thực xanh, tươi, đúng tinh thần nông sản cao nguyên. Đây không chỉ là bữa ăn mà còn là cách Langfarm kể câu chuyện về giá trị của nông nghiệp sạch, bền vững.

Từ thương hiệu đặc sản đến điểm đến du lịch

Khởi nguồn từ những sản phẩm atiso, trái cây, rau củ Đà Lạt, Langfarm từng bước xây dựng uy tín bằng chất lượng, sự minh bạch nguồn gốc và tinh thần sáng tạo. Việc phát triển Langfarm Center không chỉ là mở rộng quy mô mà còn là bước chuyển mình, đưa thương hiệu từ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh đặc sản sang không gian du lịch trải nghiệm.

Khu vui chơi dành cho trẻ em với cầu trượt và tiểu cảnh thiên nhiên mang đến không gian vận động an toàn, gần gũi ẢNH: LÂM VIÊN

Trong bức tranh xuân Bính Ngọ 2026, Nông trại cổ tích - Langfarm Center không chỉ là nơi tham quan, mua sắm mà còn là điểm hẹn cảm xúc, nơi du khách có thể chậm lại, trải nghiệm, tận hưởng và mang về những giá trị trọn vẹn - từ hương vị đặc sản đến ký ức đẹp của một mùa xuân Đà Lạt.