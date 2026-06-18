Điểm hẹn tinh hoa - Bất động sản Đà Nẵng đổi pha tăng trưởng

Dòng vốn ngoại tăng tốc và sự hình thành cộng đồng tinh hoa

Ngày 9.1.2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đề xuất sang vận hành thực tế. Với diện tích khoảng 300 ha, Trung tâm được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và trục giao thông chiến lược.

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đề xuất sang vận hành thực tế

Nếu các trung tâm lớn như Singapore hay Dubai phát triển mạnh fintech, còn những "cường quốc công nghệ" như Silicon Valley hay Đài Loan thống trị chuỗi giá trị bán dẫn, thì Đà Nẵng lựa chọn cách tiếp cận tích hợp - tạo ra một "không gian giao thoa" giữa tài chính và công nghệ.

Sau thời điểm khai trương, thành phố đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng vận hành, mở rộng mạng lưới hợp tác và thu hút các định chế quốc tế tham gia hệ sinh thái. Tháng 12.2025, Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tiên và 11 Giấy chấp thuận quan tâm ghi nhận những kết quả bước đầu trong quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Theo thống kê thành phố Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 237,7 triệu USD, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ; riêng tháng 4 ghi nhận khoảng 200,4 triệu USD, gấp 3 lần năm trước. Không chỉ tăng về lượng, chất lượng dòng vốn cũng thay đổi rõ rệt khi số dự án mới tăng gần 47%, trong khi quy mô vốn đăng ký tăng hơn 83%, cho thấy các quyết định đầu tư đang mang tính chiến lược và dài hạn hơn.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng ngoại tỷ, với tầm nhìn đưa thành phố trở thành một trung tâm công nghệ của miền trung và cả nước

Bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ hưởng lợi từ "nguồn cầu mới"

Sự hình thành của cộng đồng nhân lực chất lượng cao đang tạo ra một thay đổi mang tính cấu trúc đối với thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Sự dịch chuyển của dòng vốn và cộng đồng chuyên gia quốc tế đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản trung tâm Đà Nẵng

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu bổ sung khoảng 5.000 nhân lực ngành bán dẫn và 3.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh cộng đồng chuyên gia, kỹ sư công nghệ và nhân lực chất lượng cao ngày càng mở rộng tại Đà Nẵng. Nhóm cư dân này không còn chỉ ưu tiên vị trí trung tâm, mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống, khả năng kết nối trực tiếp với các trục tài chính - thương mại và tính ổn định pháp lý của tài sản.

Thực tế từ báo cáo thị trường quý 1/2026 của DKRA cho thấy: Phân khúc căn hộ trung - cao cấp (hạng A, B) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 90% tổng nguồn cung sơ cấp. Đồng thời, mặt bằng giá sơ cấp của nhóm này vẫn duy trì xu hướng tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ, trong khi giá thứ cấp cũng ghi nhận mức tăng 5 - 7%, đặc biệt tập trung tại các dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện, pháp lý hoàn thiện và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Dự báo phân khúc căn hộ hạng A được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Điều đáng nói, không phải sản phẩm cao cấp nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu của nhóm khách hàng tinh anh mới tại Đà Nẵng. Ngoài vị trí, pháp lý, những dự án theo mô hình đô thị tích hợp đa chức năng, nơi không gian sống được tổ chức như một hệ sinh thái khép kín được tìm kiếm hơn cả. Nằm trên trục 2.9 - Bình Hiên - Đào Tấn, ven sông Hàn và cách khu vực quy hoạch Trung tâm Tài chính quốc tế chỉ khoảng 5 - 10 phút di chuyển, M Riverside Danang là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới kết nối này. Với quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và 321 căn hộ, dự án hướng đến nhóm cư dân có nhu cầu ở thực và lưu trú dài hạn.

M Riverside Danang nằm trên trục 2.9 - Bình Hiên - Đào Tấn, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm tài chính và thương mại của Đà Nẵng

Định hướng phát triển theo mô hình "Work - Live - Resort" (Làm việc - Sống - Nghỉ dưỡng) tại đây vì thế không chỉ là một lựa chọn về sản phẩm, mà phản ánh cách thị trường đang thích nghi với nhịp sống mới. Không gian làm việc linh hoạt, khu căn hộ tối ưu công năng và hệ tiện ích được tổ chức như một tổ hợp nghỉ dưỡng thu nhỏ cùng tồn tại trong một cấu trúc thống nhất, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng đa tầng của cư dân đô thị.

Thông tin liên hệ

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678