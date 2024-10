Điểm hiệu năng của Intel Core Ultra 9 285 gây thất vọng

Intel vừa tiếp tục thu hút sự chú ý khi phiên bản tiêu chuẩn của Core Ultra 9 285 thuộc thế hệ Arrow Lake mới nhất xuất hiện trên Geekbench. Theo đó, vi xử lý (CPU) này đạt kết quả đáng chú ý trong bài kiểm tra đơn nhân nhưng lại gây thất vọng ở hiệu suất đa nhân.

CPU Core Ultra 9 285 đạt 3.081 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân của Geekbench 6.3.0, tương đương với nhiều dòng CPU mạnh mẽ thuộc thế hệ Raptor Lake trước đó của Intel, bao gồm Core i7-13700KF, Core i7-14700K/KF và Core i9-13900K, với các điểm số đơn nhân dao động từ 2.900 đến 3.000 điểm. Tuy nhiên, CPU Arrow Lake này vẫn kém hơn một chút so với Core i9-13900KS với 3.134 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân.

Điểm số đa nhân của Intel Core Ultra 9 285 không thể vượt qua được thế hệ Core i7-13700 trước đó dù có kiến trúc mới hơn và nhiều nhân xử lý hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GEEKBENCH

Mặc dù điểm đơn nhân đáng khen, nhưng điểm số đa nhân của Core Ultra 9 285 lại không đạt kỳ vọng. Với chỉ 14.150 điểm, CPU này thậm chí không vượt qua được thế hệ trước đó như Core i7-13700 với 14.862 điểm, mặc dù Core i7 sử dụng kiến trúc cũ hơn và có ít nhân hơn.

So với thế hệ tiền nhiệm trực tiếp là Core i9-14900, CPU Raptor Lake, Core Ultra 9 285 kém hơn tới 24% về hiệu suất đa nhân. Điều này khá khác biệt so với các dòng Arrow Lake khác, nơi kết quả đa nhân thường tốt hơn hoặc ít nhất là ngang bằng với các thế hệ trước. Ví dụ, vào cuối tháng 7, Core Ultra 7 265KF đã đạt kết quả đa nhân cao hơn Core i9-14900K đến 6%, cho thấy Arrow Lake thường có hiệu suất vượt trội. Tuy nhiên, kết quả này không thể so sánh trực tiếp với Core Ultra 9 285 do các CPU được thử nghiệm trên các phiên bản Geekbench khác nhau.

Dù vậy, những kết quả từ Geekbench vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng. CPU Ultra 9 285 có thể chỉ là phiên bản thử nghiệm trước khi sản xuất chính thức và hiệu năng của có thể khác khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Hiệu suất đơn nhân mạnh mẽ nhưng điểm số đa nhân gây thất vọng có thể là dấu hiệu cho thấy Intel đang điều chỉnh lại giới hạn điện năng cho các CPU Arrow Lake, ít nhất là với các phiên bản không thuộc dòng K. Điều này phù hợp với một số tin đồn trước đó về việc Intel sẽ giảm công suất tiêu thụ của dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, chúng ta cần chờ đến khi thế hệ Arrow Lake chính thức ra mắt để có thể đánh giá chính xác hơn khả năng của CPU này.