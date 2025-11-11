'Điểm mặt' các dự án trọng điểm thi công gây hỏng đường, kẹt xe tại TP.HCM

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, việc triển khai dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trên các tuyến đường trục chính như Cách Mạng Tháng 8, Phạm Hồng Thái, Trường Chinh… còn nhiều tồn tại.

Tình trạng giao thông lộn xộn tại khu vực thi công nút giao An Phú ẢNH: T.N

Nhiều vị trí rào chắn chiếm dụng mặt đường gây ùn tắc giao thông; mặt đường sau khi tái lập không đảm bảo kỹ thuật, thiếu vệ sinh công trường và biển báo cảnh báo hư hỏng, gây bức xúc cho người dân.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) chỉ đạo các nhà thầu tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác; bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, lực lượng điều tiết giao thông.

Các đơn vị cần khẩn trương sửa chữa, thay mới hàng rào, biển thông tin công trình bị cũ, rách nát; tái lập mặt đường bằng phẳng, êm thuận; giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn điện trong khu vực thi công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường, giảm ảnh hưởng đến giao thông.

Không chỉ tuyến metro số 2, qua kiểm tra, Sở Xây dựng TP còn phát hiện nhiều bất cập tại các dự án nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy - hai công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Phối cảnh nút giao Mỹ Thủy sau khi hoàn thiện

Cụ thể, tại khu vực nút giao An Phú (gồm đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của và đường Mai Chí Thọ), mặt đường bị hư hỏng trong thời gian dài, tái lập không kịp thời, nhiều điểm ngập nước kéo dài chưa được xử lý, gây mất an toàn và ùn tắc nghiêm trọng.

Khu vực nút giao Mỹ Thủy cũng trong tình trạng tương tự, mặt đường xuống cấp, nhiều vị trí đọng nước, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân và phương tiện.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông tăng cường kiểm tra, buộc nhà thầu khẩn trương khắc phục, tái lập mặt đường bên ngoài rào chắn bảo đảm bằng phẳng, lưu thông êm thuận, không để đọng nước.

Về tiến độ, UBND TP.HCM đã giao Ban Giao thông đảm bảo hoàn thành nhánh cầu N2 của nút giao An Phú (hướng rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ra đường Mai Chí Thọ) trước ngày 31.12.2025, và hầm chui HC1-02 (nối trực tiếp từ cao tốc về Mai Chí Thọ) trước 15.1.2026.

Đối với nút giao Mỹ Thủy, các nhánh rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống sang Võ Chí Công và từ Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định phải hoàn thành trước 31.1.2026; các hạng mục còn lại cùng cầu Kỳ Hà 4 hoàn thành trong tháng 2.2026.