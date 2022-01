Diễm My 9X: Diễn xuất của tôi luôn gây tranh cãi

Tham dự buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh 1990 mới đây, Diễm My 9X đã có dịp chia sẻ quan niệm về nghề, về tình yêu khi đi qua cột mốc tuổi 30. Sau thời gian dài mới trở lại đóng phim điện ảnh, Diễm My 9X cho biết cô rất vui khi được tham gia 1990 - bộ phim lấy đề tài khủng hoảng tuổi “băm” của phụ nữ, cũng trùng với lứa tuổi của nữ diễn viên ngoài đời thực. Dù vai diễn Jessica trong 1990 đã được đạo diễn Nhất Trung “đo ni đóng giày” cho Diễm My nhưng nữ diễn viên vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót.

Diễm My 9X tiết lộ trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn trong 1990, cô đã phải nhờ đến sự trợ giúp của NSND Hồng Vân, NSƯT Ngọc Hiệp và MC Trác Thúy Miêu để được “mài giũa” kĩ năng diễn. “My biết rằng diễn xuất của mình luôn luôn gây tranh cãi. Nhưng điểm mạnh của tôi là không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực để tiến bộ hơn. Tôi biết nếu cứ tự mình cân nhắc thì sẽ khó nhận ra những thiếu sót của bản thân nên đã chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những tiền bối trong nghề. Nhiều khán giả nhận xét tôi bị yếu ở giọng nói nên My đã tập luyện phần thoại, phát âm, đài từ rất nhiều cho bộ phim lần này.”, người đẹp chia sẻ với Thanh Niên.

Diễn viên Tình yêu và tham vọngcòn thẳng thắn thừa nhận xuyên suốt sự nghiệp của mình, cô không ít lần bị khán giả chê diễn dở. Dù có chạnh lòng và đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng Diễm My luôn có cách vực dậy bản thân, tập mở lòng với mọi góp ý khen chê. Nữ diễn viên tâm niệm: “Tôi tin rằng đó là bài học của cuộc sống và không có con đường nào là dễ dàng cả”. Song, Diễm My thổ lộ dù luôn xuất hiện trước công chúng với hình tượng kiêu kì, mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong cô lại là người rất nhút nhát và hay dễ cảm thấy cô đơn.





Vì vậy, Diễm My 9X luôn muốn tránh xa thị phi và những ganh đua khốc liệt trong showbiz. Theo nữ diễn viên, “trong showbiz cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ sau này khi mình ngày càng già đi thì những sự cạnh tranh sống chết đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu vì thành công, hào quang mà lại đi đạp người khác xuống thì cuối cùng lại mất đi một người bạn. Sau cùng, chỉ có những kỉ niệm và tình cảm bạn bè quý giá mới ở lại với mình. 10 năm nay hoạt động trong showbiz, tôi luôn giữ tâm thế mở lòng và luôn sẵn sàng học hỏi từ đồng nghiệp để họ có thể trở thành bạn của tôi”.

Năm 2022, Diễm My 9X hứa hẹn sẽ tái ngộ khán giả trong nhiều dự án nghệ thuật mới. Mở đầu là phim Tết 1990, người đẹp vào vai nữ chính Jessica bên cạnh Lan Ngọc và Nhã Phương. Cô cũng sẽ xuất hiện trong phim trực tuyến dài tập Tứ đại mỹ nhân của bộ đôi Bảo Nhân và Namcito - hai đạo diễn góp phần làm nên tên tuổi của Diễm My 9X với Gái già lắm chiêu. Về đời tư, Diễm My 9X đang duy trì mối tình ngọt ngào với bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên chia sẻ bạn trai luôn đồng hành và ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật. Gia đình của doanh nhân Vinh Nguyễn cũng rất yêu thương cô. Sự quan tâm của bạn trai và gia đình anh giúp Diễm My nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Dù vậy, cả hai vẫn chưa có kế hoạch tiến xa hơn trong tương lai gần.