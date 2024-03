Diễm My 9X đọ sắc cùng mỹ nhân xứ Hàn Moon Ga Young

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Diễm My 9X ở tuổi 34 NVCC

Mới đây, Diễm My 9X vừa góp mặt tại sự kiện của một nhãn hàng thời trang quốc tế ở Singapore. Xuất hiện tại buổi tiệc, người đẹp sinh năm 1990 chọn trang phục màu trắng có thiết kế tối giản. Cô tinh tế kết hợp với những phụ kiện như vòng tay, túi xách... để tổng thể trở nên trang nhã và nổi bật.

Trên thảm đỏ, Diễm My 9X có dịp gặp gỡ dàn sao quốc tế như Thái Trác Nghiên, Gabbi Garcia, Sarah Lahbati, Dunk Natachai, Love Pattranite… Trong đó, nữ chính Gái già lắm chiêu phần 1 còn tự tin đọ sắc với nữ diễn viên xứ Hàn Moon Ga Young. Được biết, Moon Ga Young là "mỹ nhân thế hệ mới" của làng giải trí xứ Hàn. Cô gây ấn tượng với tác phẩm True Beauty (Vẻ đẹp đích thực).

Diễm My 9X hạnh phúc khi được gặp gỡ Moon Ga Young NVCC

Diễm My 9X và "rich kid" Thảo Tiên thân thiết khi gặp nhau tại sự kiện ở Singapore NVCC

Sau khi kết hôn, Diễm My 9X được ông xã Vinh Nguyễn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sao phim Cô Ba Sài Gòn cũng tiết lộ mình và bạn đời đều có sở thích đi du lịch nên khi có thời gian rảnh cả hai sẽ tìm kiếm những địa điểm mới để cùng nhau khám phá.

Chia sẻ về dự định có con, Diễm My 9X tâm sự cô đọc một bài báo nói sau tết mọi người đón thêm 13.000 chú rồng con nên cô cũng háo hức. "Tôi cũng đang "thả", nếu may mắn thì có trong năm Giáp Thìn, nếu không kịp thì cũng không sao vì tôi nghĩ tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi sẽ để tự nhiên đến năm 35 tuổi, hiện giờ đã 34 tuổi. Nếu tự nhiên không cho phép thì mình mới đi can thiệp", cô nói. Dù chưa trở lại với màn ảnh nhưng Diễm My 9X vẫn thường xuyên góp mặt ở sự kiện thời trang.