Diễm My 9X: Tôi từng không là chính mình khi ở trong showbiz

Xuất hiện tại sự kiện thời trang của Uniqlo hôm 1.12, Diễm My 9X “hack tuổi” khi diện set đồ mang phong cách năng động, trong sáng gợi nhớ đến những nữ sinh. Dù đã ngoài 30, người đẹp vẫn gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính cùng thần thái tươi trẻ, rạng rỡ. Chia sẻ với Thanh Niên, sao phim Cô Ba Sài Gòn cho biết khoảng 3 năm trở lại đây, hình tượng, phong cách của mình thay đổi theo hướng kín đáo, lịch sự hơn, khác với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ trước đây.

Diễm My 9X tâm sự so với thời mới vào nghề, hiện tại cô thoải mái thể hiện bản thân nhiều hơn. “Trước đây tôi tham gia nghệ thuật một cách rất tự nhiên, kiểu như mình chỉ tham gia vì là một diễn viên tập trung vào diễn xuất thôi. Nhưng khi hiểu hơn về giới showbiz, tự nhiên tôi không có cảm giác an toàn, thu mình lại nhiều hơn. Và khi xuất hiện trước công chúng hay một dự án cộng đồng, tôi không thực sự thoải mái thể hiện bản thân. Tôi muốn thể hiện một hình tượng được số đông chấp nhận, từ đó vô tình tạo cho mình khoảng cách với người đối diện và khán giả. Gần đây thì tôi nhận ra điều đó nhiều hơn bởi vì nhiều khán giả nói xem phim tôi rất thích nhưng hình tượng của tôi trước truyền thông hơi xa cách, lạnh lùng một chút. Nhờ đó mà tôi cảm thấy đúng là mình không là chính mình khi ở trong giới showbiz”, sao nữ bộc bạch.

Cô tiếp tục: “Gần đây tôi thay đổi bản thân nhiều hơn và tự tin thể hiện con người bên trong nhiều hơn. Mình như thế nào thì thể hiện như thế đó và thực sự tôi là người thân thiện, dễ gần chứ không phải xa cách như mọi người nghĩ”. Sao phim Váy hồng tầng 24 chia sẻ gần đây cô tham gia nhiều game show hơn và sắp tới xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ. “Đó cũng là cách để tôi thể hiện bản thân nhiều hơn và gần gũi hơn với khán giả của mình”, nữ diễn viên 32 tuổi bày tỏ.

Diễm My chia sẻ ở thời điểm hiện tại, cô không cố gắng theo đuổi một hình tượng hợp lòng số đông mà sẽ làm những điều vừa phù hợp với bản thân mình vừa phù hợp với thị hiếu của khán giả. Cùng với đó, ngôi sao 9X mong muốn được thử sức với những bộ phim art-house (phim đề cao tính nghệ thuật, tư duy duy mỹ) thay vì chỉ tham gia các bộ phim truyền hình, phim thị trường như trước. “Tôi rất muốn được thử sức ở những thể loại phim hơi kén người xem một chút nhưng sẽ thể hiện được nhiều khía cạnh nhân vật, thể hiện được khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn”, cô nói thêm. Nghệ sĩ 32 tuổi chia sẻ cô không ngại làm xấu mình trên màn ảnh mà sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt vai diễn được giao: “Ngoại hình chỉ là một yếu tố rất nhỏ, việc hóa thân tốt vào nhân vật mới là điều quan trọng nhất”.

Sau nhiều năm làm nghề, Diễm My 9X không chỉ muốn tập trung vào diễn xuất. Cô tâm sự: “Từ trước đến nay, tôi là một diễn viên có phần bị động, nghĩa là người ta mời vai diễn và tôi nhận lời tham gia dự án. Đến thời điểm hiện tại, bên cạnh việc tập trung diễn xuất, tôi muốn tạo ra những chương trình riêng của mình như chương trình từ thiện, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng”.