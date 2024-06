Điểm nhấn trong thiết kế giúp The Sola Park hút khách

Dự án The Sola Park do MIK Group trở thành tâm điểm của thị trường phía Tây

Thiết kế của các căn hộ cao cấp từng được định nghĩa bằng các giá trị bề ngoài, màu sắc nổi bật, kiến trúc hoành tráng như nội thất dát vàng, hành lang cẩm thạch,… Thế nhưng hiện nay khái niệm về căn hộ cao cấp đã được định nghĩa lại. Nó không còn bó hẹp ở không gian sống rộng rãi hay được xây bằng nguyên vật liệu đắt tiền nữa, mà là sự rộng mở, hòa mình với tự nhiên, biến tổ ấm an cư thành không gian sống tận hưởng và trải nghiệm.

Cùng khám phá những điểm cộng trong thiết kế căn hộ The Sola Park đang là tâm điểm của thị trường BĐS phía Tây để thấy được lý do vì sao dự án này luôn hút khách.

Thiết kế giàu cảm xúc

Bản thân thành tố Sola trong The Sola Park đã mang đến rất nhiều sức gợi trong ngôn ngữ thiết kế. Tại đây, chủ nhân mỗi căn hộ sẽ đặt dấu ấn khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nơi bản giao hưởng mang tên "The Symphony Of Light" được ngân vang. Nếu hàng chục tiện ích đồng bộ, layout thông minh, vị trí cửa ngõ đắc địa… là những nốt nhạc thăng hoa, thì yếu tố không gian chính là giai điệu kết nối tất cả mọi giá trị, đưa cư dân đến với những thanh âm cuộc sống tươi vui và trong trẻo.

Thiết kế mặt ngoài tạo nên sự năng động và hiện đại cho The Sola Park

Thiết kế các tòa căn hộ The Sola sẽ mang đến ấn tượng với vẻ ngoài hiện đại, tinh tế khi chiêm ngưỡng từ xa. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn trong từng căn hộ giúp không gian từ mọi góc được mở rộng và bao quát. Từ bất cứ tọa độ nào trong nhà, phòng khách, bếp, phòng ngủ hay hành lang, gia chủ cũng có thể tận hưởng sự hiện hữu của thiên nhiên nhờ tầm view rộng, ánh sáng và gió trời len qua ban công.

Không gian xanh an lành

Với "truyền thống" xanh hóa trong mọi góc nhỏ dự án của MIK Group, bản giao hưởng cuộc sống The Sola Park sẽ được ngân lên trong một không gian đa sắc màu. Như thành tố "Park" trong tên gọi, thiết kế dự án không chỉ chú trọng vào việc xây dựng các không gian sống hiện đại mà còn là sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên. Cùng với những công viên xanh mát, hồ nước trong lành của đại đô thị, trong hơn 46.000 m² diện tích tổng dự án, chủ đầu tư dành tới hơn 32.000 m² cho các không gian công cộng nhằm tạo ra sự hòa quyện hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên.

Không gian xanh an lành từ mọi góc nhìn

Từ khoảnh khắc đầu tiên trở về The Sola Park, cư dân sẽ được hòa mình vào không gian sống xanh và năng động với hệ thống công viên liên hoàn gồm: công viên thể thao ngoài trời Sportia Park, công viên trung tâm Central Park, vườn Nhật ZenPark. Hay đơn giản chỉ cần mở cánh cửa ban công là bạn đã chạm tay được vào thiên nhiên, hoa lá và chỉ vài bước chân từ nhà ra phố, cả thế giới tiện ích đã có ngay trước mắt để bạn thỏa sức "nuông chiều" cảm xúc và nhu cầu cuộc sống của mình.

Thiết kế không gian nội khu dành riêng cho cư dân The Sola Park

Thiết kế căn hộ thông minh

Hướng đến tệp dân cư chủ yếu là các công dân trẻ trung, năng động, bận rộn nên tính mở và sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu trong thiết kế căn hộ The Sola Park. Hệ thống căn hộ The Sola Park với diện tích đa dạng từ 32 - 75 m² gồm các căn hộ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ được "đo ni đóng giày" đáp ứng nhu cầu sống của người trẻ. Các căn hộ được thiết kế với layout thông minh với phòng khách và phòng bếp được thiết kế liền kề, tạo không gian mở rộng rãi. Phòng ngủ được bố trí riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình.

Thiết kế căn hộ "không góc chết"

Nhờ tối ưu hóa không gian, mỗi thành viên đều có khoảng không phù hợp để theo đuổi sở thích riêng: nơi yên tĩnh để bố làm việc hiệu quả; góc vui chơi thoải mái, an toàn cho con hay một góc yên tĩnh để mẹ thưởng trà, tập yoga…

Thiết kế phòng ngủ hiện đại, sang trọng với không gian mở

Theo chia sẻ từ đơn vị phát triển dự án, để kiến tạo nên diện mạo nội thất sang trọng, tinh tế, MIK Group đã bắt tay với những đơn vị thiết kế nội thất và các nhà cung cấp vật liệu hàng đầu. Các cư dân The Sola Park tương lai có thể yên tâm với chất lượng vật liệu hoàn thiện căn hộ, đặc biệt là hệ thống thiết bị vệ sinh, hệ thống cung cấp nước, không khí với các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hơn thế, với kinh nghiệm phát triển các dự án căn hộ từ cao cấp đến hạng sang, MIK Group lưu dấu ấn với những thiết kế mang tính biểu tượng, mặt ngoài sang trọng, nổi bật, không gian sống bên trong luôn ghi điểm với sự chỉn chu từ cách tính toán công năng sử dụng đến lựa chọn vật liệu nội thất. Đó cũng chính lý do, MIK Group từng được vinh danh với hàng chục giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. The Sola Park sẽ là dự án tiếp theo được kết tinh của những kinh nghiệm và uy tín đã MIK Group tạo dựng trong hàng chục năm qua.