Điểm sàn xét tuyển nhiều trường ĐH từ 16-24

D Ự BÁO TĂNG ĐIỂM CHUẨN Ở MỘT SỐ TỔ HỢP

Theo đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên xác định điểm sàn các ngành từ 16-24 điểm. Trong đó, các ngành nhận hồ sơ cao nhất gồm: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin… Nhưng một số ngành chỉ nhận hồ sơ ở mức 16 điểm gồm: kỹ thuật địa chất, quản lý tài nguyên môi trường, hải dương học, khoa học môi trường…

Nhiều trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT NHẬT THỊNH

Trường ĐH Bách khoa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với phương thức xét tuyển tổng hợp. Phương thức này gồm: thành tố học lực chiếm 90%, thành tích cá nhân chiếm 5% và hoạt động xã hội, văn thể mỹ chiếm 5%. Trong đó, trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ với thành tố học lực cụ thể. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024 từ 600/1.200 điểm. Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 18/30 điểm (theo tổ hợp xét tuyển). Điểm học lực THPT từ 54/90 điểm (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT).

Trong khi đó, thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết dự kiến mức điểm sàn nhận hồ sơ vào trường sẽ từ 20-21 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng giảm sẽ còn tùy thuộc vào số lượng và chất lượng điểm của thí sinh (TS) đăng ký vào ngành tương ứng.

Phân tích thêm, thạc sĩ Tiến nói: "Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã công bố, tuy số điểm 10 ở các môn thi ít hơn năm 2023 nhưng số TS có điểm cao (trên 8 điểm) nhiều hơn năm 2023. Đặc biệt là môn hóa học và địa lý, số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo điểm chuẩn ở các tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01, D07 sẽ tăng so với năm 2023".

Đ IỂM CHUẨN NHỮNG NGÀNH "HOT" CÓ THỂ TĂNG TỪ 1-2 ĐIỂM

Theo đại diện các trường ĐH, điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 0,5-1 do điểm thi của TS tăng. Với những ngành "hot" và đông TS nộp hồ sơ thì điểm chuẩn có thể tăng từ 1-2 điểm.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho biết điểm sàn của trường năm nay có thể từ 16-19 điểm. "Dự đoán điểm chuẩn những ngành "hot" như truyền thông đa phương tiện, marketing… có thể nhỉnh hơn năm trước từ 1-2 điểm", thạc sĩ Nguyên cho hay.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, thông tin điểm sàn tại trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Được biết năm 2023 Trường ĐH Công thương TP.HCM lấy điểm xét tuyển từ 16-20 tùy ngành.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 NHẬT THỊNH

Với Trường ĐH Văn Hiến, thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, cho hay dự kiến năm nay điểm sàn của trường khoảng 15 trở lên.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng chia sẻ điểm sàn dự kiến từ 16-19 điểm. Một số ngành "hot" của trường điểm chuẩn năm ngoái khá cao dự kiến năm nay cũng tương tự như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa…

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng điểm chuẩn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nếu tăng sẽ chỉ tăng từ 0,5-1 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Duy Tân dự kiến lấy điểm sàn xét tuyển từ 15 trở lên. Riêng khối ngành khoa học sức khỏe sẽ bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.