Điểm sáng của tình cảm láng giềng tốt đẹp

Chủ trì lễ kỷ niệm là ông Yim Chhayly, Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Khôi phục và phát triển nông nghiệp nông thôn Campuchia; ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia. Lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam, Thành viên HĐQT VRG; ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG; ông Oknha Leng Rithy, Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia; đại diện lãnh đạo các bộ ngành Campuchia; lãnh đạo tỉnh Kratie; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tỉnh Kratie chụp hình lưu niệm với lãnh đạo VRG và Cao su Đồng Nai - Kratie

Góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tuy Bunsereyrotmony, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kratie, cho hay tỉnh Kratie nằm ở vùng đông bắc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh 340 km. Kratie rộng hơn 11.000 km², có 7 thành phố/huyện, 48 xã, 327 thôn với tổng dân số hơn 444.000 người (103.678 gia đình), mật độ dân số 40 người/km².

Ông Tuy Bunsereyrotmony cho hay, trên địa bàn Kratie có 16 công ty đến từ Việt Nam đã trồng 32.273 ha cao su, trong đó 4 công ty thành viên của VRG (Cao su Đồng Nai - Kratie, Cao su Dầu Tiếng Kratie, Cao su Đồng Phú - Kratie và Công ty TNHH VKETI) đã trồng được hơn 17.000 ha cao su và hàng nghìn ha cây trồng khác.

"Hoạt động của Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie phù hợp với luật pháp và quy định tại Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, công ty đã góp phần cùng Chính phủ Hoàng gia Campuchia giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia và xóa đói giảm nghèo cho người dân Campuchia, cũng như đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Kratie bằng cách tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp cho ngân sách", ông Tuy Bunsereyrotmony nói.

Đại diện Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tôi gửi lời khen ngợi đến những nỗ lực của Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie và tất cả các công ty Việt Nam đã đầu tư trên lĩnh vực trồng cao su. Các công ty đã hợp tác rất chặt chẽ với Bộ Nông lâm và ngư nghiệp, Bộ Môi trường và các cơ quan liên quan của Campuchia để đóng góp cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân Campuchia. PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA YIM CHHAYLY

Ông Yim Chhayly cũng khẳng định, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie trong 15 năm qua (2008 - 2023) còn xây dựng các công trình: văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, trường học cho con em công nhân, trạm y tế, chùa, hệ thống nước sạch, điện sinh hoạt, đường giao thông... Công ty cũng đã đào tạo chuyên môn cho công nhân người Campuchia và đã thực hiện rất nghiêm chỉnh luật lao động và các quy định liên quan khác của Campuchia.

"Đại diện Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tôi gửi lời khen ngợi đến những nỗ lực của Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie và tất cả các công ty Việt Nam đã đầu tư trên lĩnh vực trồng cao su. Các công ty đã hợp tác rất chặt chẽ với Bộ Nông lâm và ngư nghiệp, Bộ Môi trường và các cơ quan liên quan của Campuchia để đóng góp cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân Campuchia", ông Yim Chhayly nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty cao su thuộc VRG và các công ty Việt Nam đầu tư ở Campuchia phát triển ổn định, bền vững.

Đã gặt hái kết quả rất có ý nghĩa

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định hợp tác kinh tế là trọng tâm được lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam - Campuchia quan tâm thúc đẩy; trong đó có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của 16 công ty cao su thuộc VRG nói chung và Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie nói riêng tại Campuchia.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, dự án trồng cây cao su của Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie được thực hiện ở một vùng sâu và xa của tỉnh Kratie. Cách đây 15 năm, nơi đây là một vùng đất hoang sơ, dân cư rất thưa thớt; kinh tế - xã hội ở khu vực này hầu như chưa phát triển; cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng, dân cư sinh sống chủ yếu bằng tập quán du canh, du cư.



Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Yim Chhayly (giữa) và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (trái) chủ trì lễ kỷ niệm, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai - công ty mẹ của Cao su Đồng Nai - Kratie

Đến nay, sau 15 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo trong vùng dự án, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế ở địa phương, cải thiện hạ tầng tại khu vực nông thôn, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, công ty còn hình thành nên tập quán định canh, định cư với tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân người Campuchia trong vùng dự án.

Với diện tích khoảng 5.000 ha cao su đang thời kỳ thu hoạch, hiện nay Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie đang tạo việc làm cho gần 1.000 lao động trong và ngoài tỉnh Kratie, với mức lương bình quân 340 USD/người/tháng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su trên thị trường thế giới bấp bênh, có thời điểm xuống thấp, nhưng doanh thu của công ty năm sau vẫn cao hơn năm trước, doanh thu năm 2022 đạt 11,6 triệu USD và lợi nhuận đạt 803.000 USD.

Trong 15 năm qua, công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước Campuchia, với số tiền hơn 2,6 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh, xã hội trong và ngoài địa bàn. Tính đến hết năm 2022, công ty đã đóng góp khoảng gần 722.000 USD vào các hoạt động an sinh, xã hội trong vùng dự án và các hoạt động từ thiện do Chính phủ Campuchia phát động. Công ty cũng luôn quan tâm chăm lo, xây dựng và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền các cấp trong vùng dự án, được phía Campuchia ghi nhận và đánh giá cao.

"Có thể khẳng định rằng, hoạt động đầu tư của Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie trong thời gian qua đã gặt hái được những kết quả và thành công rất có ý nghĩa… Những việc làm và kết quả nêu trên của công ty đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nói.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, trong đó có Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie. Đồng thời mong muốn công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa và luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước Campuchia, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ hợp tác với chính quyền các cấp của tỉnh Kratie, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.