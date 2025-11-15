Điểm sáng trong đào tạo nguồn lực y tế chất lượng cao

Gần nửa thế kỷ không ngừng nỗ lực

Từ ngôi trường này, hơn 50.000 cán bộ, nhân viên y tế đã trưởng thành, tỏa đi muôn phương công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong, ngoài tỉnh và cả ở nước ngoài như Nhật Bản, CHLB Đức.

Tập thể CB, GV, NV Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai

Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai hiện đào tạo 7 ngành cao đẳng với gần 3.000 sinh viên các ngành: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền. Từ năm 2012, trường bắt đầu đào tạo cán bộ y tế cho các nước bạn Lào, Campuchia. Chỉ tiêu đào tạo hàng năm của nhà trường hơn 1.000 sinh viên.

TS. Nguyễn Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, cho biết để nâng cao chất lượng đào tạo, bên cạnh vai trò nòng cốt của đội ngũ giảng viên thì cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giúp hoạt động đào tạo đạt hiệu quả cao.

Lễ công nhận chương trình đào tạo ngành kỹ thuật phục hồi chức năng ẢNH: H.N

Trong những năm qua, nhà trường đã bổ sung nhiều trang thiết bị, mô hình học tập hiện đại như: phần mềm giải phẫu và tương tác người bệnh giải định tích hợp AI, phần mềm giải phẫu học cơ thể người 3D, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính (trên 95% môn học được tổ chức thi trên phần mềm máy tính), 100% phòng học gắn máy chiếu và nhiều thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực trong kỷ nguyên số.

TS. Nguyễn Hồng Quang cho biết thêm, song song với học lý thuyết và thực hành tại trường, nhà trường còn phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế, các tập đoàn, công ty dược… để sinh viên được thực hành nghề nghiệp, tiếp cận với máy móc thiết bị hiện đại từ các cơ sở y tế bên ngoài. Việc trải nghiệm trực tiếp trên người bệnh để thực hiện các thủ thuật, chăm sóc y tế… là cơ hội giúp sinh viên hình thành năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ đó, sinh viên của trường tốt nghiệp có việc làm trên 95% và được các cơ sở y tế, tập đoàn, công ty dược hàng đầu ưu tiên tuyển dụng.

Sinh viên CYD trong tiết học thực hành

Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) luôn được nhà trường chú trọng. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức xét duyệt đề tài NCKH, công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào tiêu chí thi đua khen thưởng. Hàng chục đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến được lựa chọn báo cáo tại các hội nghị khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín.

Định hướng trường chất lượng cao khối ngành sức khỏe

Năm 2018, nhà trường được Bộ Lao động -Thương binh - Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) phê duyệt ngành nghề trọng điểm Điều dưỡng cấp khu vực ASEAN; ngành Dược, kỹ thuật Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Hộ sinh là ngành nghề trọng điểm quốc gia. Trên cơ sở đó, nhà trường đã thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

Năm 2022, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai được Trung tâm Kiểm định độc lập trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng. Đây là tiền đề quan trọng để nhà trường thực hiện mục tiêu xây dựng Cao đẳng Y tế Đồng Nai thành trường chất lượng cao khối ngành sức khoẻ.

Năm 2023, nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (VETAC) thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo 4 ngành trình độ cao đẳng gồm: Điều dưỡng, Dược, Phục hồi chức năng, Xét nghiệm y học. Kết quả, cả 4 ngành đào tạo đều đạt từ 94/100 điểm trở lên. Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong khối ngành sức khỏe của cả nước thực hiện kiểm định đánh giá ngoài.

Năm 2024, nhà trường đăng cai tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh. Có 10 nhà giáo tham gia và kết quả có 9/10 người đạt nhà giáo dạy giỏi cấp tỉnh với 5 hạng nhất, 2 hạng nhì, 1 hạng ba và 1 hạng khuyến khích. Tại Hội giảng toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 4.11 đến ngày 10.11.2024, nhà trường có 5 nhà giáo tham gia và cả 5 người đều đạt giải với 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai. Nhà trường cũng đã có 05 cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu cao quý Thầy thuốc ưu tú.