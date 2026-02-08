Điểm sáng y tế mới tại cửa ngõ Tây Nam bộ

Cú hích hạ tầng và nhân lực chất lượng cao: Đưa kỹ thuật khó về gần dân

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nam bộ ngày càng tăng, sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế Tân An (tiền thân là Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, địa chỉ tại 36C, đường tỉnh 827, P.Tân An, Tây Ninh - trước đây là P.7, TP.Tân An, Long An) đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Bệnh viện này hiện không chỉ thay đổi về tên gọi để phù hợp với định hướng phát triển mới của địa phương từ tháng 5.2025, mà còn thực hiện cuộc "cách mạng" về chiều sâu chuyên môn, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện vì cộng đồng đáng tin cậy trong 3 - 5 năm tới.

BVĐK Quốc tế Tân An địa chỉ tại số 136C, đường tỉnh 827, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh, (trước đây P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An - cửa ngõ miền Tây) ẢNH: B.B

Điểm khác biệt cốt lõi giúp bệnh viện tạo dựng niềm tin chính là chiến lược "kết nối những người khổng lồ". Cụ thể, theo ông Phạm Viết Duy, Tổng giám đốc BVĐK Quốc tế Tân An, thay vì phát triển đơn lẻ và chỉ chuyên sâu về sản nhi như trước nay (là tuyến cuối về Sản - Nhi trong hệ thống y tế tỉnh Long An, nay là Tây Ninh), hiện bệnh viện đã thiết lập mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác chuyên môn sâu rộng với các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM như Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Đại học Y dược TP.HCM.

Song song với các khoa chuyên sâu vừa được đầu tư bài bản, Sản - Nhi vẫn là khoa chủ lực của BVĐK Quốc tế Tân An và là tuyến cuối về Sản - Nhi của người dân tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Nhờ đó, đội ngũ nhân sự tại đây không chỉ là những bác sĩ cơ hữu giàu kinh nghiệm mà còn là các chuyên gia đầu ngành được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Điều này giải quyết bài toán nan giải của y tế tuyến tỉnh: Giữ chân người bệnh bằng chất lượng điều trị thực tế chứ không chỉ bằng cơ sở vật chất.

Song song với yếu tố con người, bệnh viện đã mạnh tay đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, vốn thường chỉ thấy ở các bệnh viện trung ương. Nổi bật là hệ thống chụp MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát cắt hiện đại của Philips, hệ thống máy siêu âm từ GE, hệ thống phẫu thuật nội soi, phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, Lab xét nghiệm tự động hoàn toàn... Những "trợ thủ" đắc lực này cho phép các bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp ngay tại Tân An - cửa ngõ miền Tây, giúp người dân tiếp cận phác đồ điều trị chuẩn xác mà không cần vất vả chuyển tuyến lên TP.HCM.

Nổi bật của BVĐK Quốc tế Tân An là hệ thống chụp MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát cắt, phòng mổ đạt chuẩn quốc tế… ẢNH: B.B

"Chúng tôi định vị mình không chỉ là nơi chữa bệnh, mà là một điểm tựa y tế. Với quy mô 150 giường bệnh và ước tính 80.000 lượt khám/năm, các khoa mũi nhọn như Sản - Phụ khoa, Nhi Tổng hợp, Nội và Ngoại tổng quát đang hoạt động hết công suất để phục vụ người dân", ông Phạm Viết Duy khẳng định.

Xóa bỏ rào cản chi phí, áp dụng mô "một cửa".

Một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân e ngại khi đến các bệnh viện tư nhân quy mô lớn là vấn đề chi phí. Hiểu rõ điều này, BVĐK Quốc tế Tân An đã có bước đi chiến lược khi chính thức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế (BHYT) từ tháng 8.2025 với BHXH Tây Ninh.

Nhiều chuyến khảo sát của đoàn công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh vừa qua đã khẳng định cam kết của BVĐK Quốc tế Tân An trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo giá cả hợp lý theo từng đối tượng bệnh với nhu cầu dịch vụ thiết thực. Việc thông tuyến BHYT không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân mà còn đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân địa phương và các vùng lân cận khi đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện đã thiết lập mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác chuyên môn sâu rộng với các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM như Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Đại học Y dược TP.HCM ẢNH: B.B

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và chi phí, trải nghiệm khách hàng là "mảnh ghép" hoàn thiện bức tranh dịch vụ tại đây. Khác với cảnh chen chúc, chờ đợi thường thấy, bệnh viện áp dụng mô hình chăm sóc toàn diện "một cửa". Quy trình khám chữa bệnh được tối ưu hóa bằng công nghệ, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi. Không gian bệnh viện được thiết kế theo tiêu chí "Xanh - Sạch - Hiện đại", tạo cảm giác thân thiện, giúp người bệnh giải tỏa tâm lý lo âu khi đi khám.

Nhìn lại hành trình từ khi ra mắt năm 2020 đến khi chuyển đổi sang mô hình đa khoa vào cuối năm 2021 và nay là BVĐK Quốc tế Tân An, đơn vị này đã cho thấy sự kiên định trong lộ trình phát triển đồng bộ với chiến lược phát triển y tế của tỉnh Tây Ninh.

Với tầm nhìn dài hạn, bệnh viện đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị y tế gắn bó mật thiết với sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu từ các bệnh viện tuyến trên, công nghệ hiện đại và chính sách BHYT thông thoáng hứa hẹn sẽ đưa BVĐK Tân An trở thành địa chỉ tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực Tây Nam bộ.