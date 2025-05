Điểm thi đánh giá năng lực HSA được quy đổi thế nào?

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT HSA năm 2025, đồng thời công bố phương án quy đổi điểm HSA sang thang điểm 30. Đơn vị này cũng tạo sẵn công cụ để thí sinh đã dự thi HSA 2025 xác định thứ hạng mình đạt được trong kỳ thi.



Cùng 82 điểm nhưng thí sinh đạt thứ hạng khác nhau, tùy nội dung thi ẢNH: VNU - QUÝ HIÊN

Kỳ thi HSA năm 2025 được tổ chức 6 đợt, từ 15.3 đến 18.5. Có 89.059 thí sinh đã dự thi, đạt tỷ lệ 98,3% so với số đăng ký dự thi (90.632 thí sinh).

Phổ điểm bài thi HSA năm 2025 có dạng phân bố chuẩn với điểm trung bình là 78,8/150; độ lệch chuẩn là 14,3, trung vị tại 78,0/150.

Điểm cao nhất năm 2025 là 130/150, là một thí sinh lựa chọn phần thi khoa học, tổ hợp Q01 (lý, hóa, sinh). Điểm thấp nhất là 31/150.

Tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm ≥ 105/150 chiếm khoảng 3,94%; mức điểm ≥ 100/150 chiếm 8,13%; mức điểm ≥ 90/150 chiếm 23,7%; từ 80/150 trở lên chiếm 47,2%; từ mức điểm 75/150 đạt 60,2%.

So với năm 2024, điểm trung bình HSA 2025 nhỉnh hơn khoảng 2,3 điểm (78,8 so với 76,5) và độ lệch chuẩn tăng nhẹ (14,3 so với 13,3). Điều này cho thấy kết quả thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, lên khoảng 2 - 3 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên tắc quy đổi điểm HSA với điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội phải quy đổi điểm HSA (thang điểm 150) sang thang 30 để hợp nhất các phương thức xét tuyển và đảm bảo công bằng.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa điểm HSA và điểm thi THPT không tuyến tính 1 - 1 do bản chất 2 kỳ thi khác biệt. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề xuất phương pháp quy đổi theo phân vị (Equipercentile).

Quy đổi tham khảo dựa trên dữ liệu thi HSA và thi THPT năm 2024, dựa trên phân tích kết quả của 62.460 thí sinh tham gia cả 2 kỳ thi (HSA và THPT) năm 2024 ẢNH: VNU

Phương pháp này sử dụng dữ liệu kết quả thi của các thí sinh dự thi cả HSA và tốt nghiệp THPT, giúp đối sánh trực tiếp kết quả của cùng một nhóm người. Phân vị của từng mức điểm HSA được tính, sau đó tìm điểm tổ hợp THPT tương ứng ở cùng phân vị đó. Cách làm này bảo toàn thứ hạng tương đối của thí sinh giữa hai phương thức, đảm bảo công bằng về thứ hạng cạnh tranh.

Việc quy đổi có thể được thực hiện riêng cho từng tổ hợp xét tuyển THPT (A00, A01, B00, C00, D01...) để sát đặc thù từng khối.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, phương pháp Equipercentile tôn trọng thứ hạng: thí sinh đứng top 5% HSA sẽ được quy đổi sang đúng mức điểm top 5% ở tổ hợp tương ứng. Thí sinh dự thi HSA không bị thiệt thòi khi so sánh với thí sinh thi THPT, bởi thứ hạng của họ được bảo toàn. Điều này cho phép các trường đại học so sánh trực tiếp tất cả thí sinh trên cùng một thang điểm 30.

Cùng mức điểm, thứ hạng khác nhau

Do chưa có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 nên Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ mới thông báo nguyên tắc quy đổi điểm, chưa có kết quả quy đổi.

Với điểm thi HSA 2025 (đã có), Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy đổi điểm bài thi tự chọn khoa học và tự chọn tiếng Anh để phục vụ công tác tuyển sinh cho những trường đại học có sử dụng điểm thi HSA.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã tạo sẵn công cụ để giúp thí sinh so sánh thứ hạng của mình (trong tương quan hai nhóm lựa chọn phần thi khoa học và lựa chọn phần thi tiếng Anh).

Công cụ này dựa trên thống kê thứ hạng phần trăm, hay còn gọi là thứ hạng phân vị (Percentile Rank) điểm thi (P%) và tốp điểm thi (T%) của 89.055 thí sinh dự thi HSA 2025.

Thứ hạng phần trăm phản ảnh tỷ lệ phần trăm số điểm của kỳ thi bằng hoặc thấp hơn điểm của thí sinh. Tốp điểm thi thống kê điểm thi từ cao xuống thấp theo tỷ lệ phần trăm, còn gọi là xếp hạng theo bách phân vị.

Ví dụ, cùng đạt 82 điểm, thí sinh chọn phần thi khoa học nằm trong nhóm 30% em đạt điểm cao nhất, còn thí sinh chọn phần thi tiếng Anh nằm trong nhóm 55% em đạt điểm cao nhất.

Để được vào nhóm 30% em đạt điểm cao nhất, thí sinh chọn phần tiếng Anh phải đạt 91 điểm. Theo lý thuyết quy đổi tương đương, em chọn phần khoa học đạt 82 điểm tương đương em chọn phần tiếng Anh đạt 91 điểm.

Dưới đây là thống kê tốp điểm bài thi HSA 2025 theo 2 nhóm lựa chọn tiếng Anh và lựa chọn khoa học: