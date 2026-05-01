Bởi vậy, bên cạnh các chính sách lớn, thành phố đã triển khai nhiều mô hình an sinh từ cơ sở, trở thành “tuyến đầu” giữ nhịp ổn định đời sống. Đáng chú ý, các Điểm an sinh xã hội được đặt ngay tại phường, khu dân cư, giúp người dân tiếp cận hỗ trợ nhanh hơn, sát nhu cầu hơn và kịp thời hơn.

Ở một thành phố nghĩa tình, đô thị văn minh, an sinh không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn, mà còn là cách giữ niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng. Và câu chuyện ấy hiện lên rõ nhất trong những căn nhà nhỏ.

TP.HCM không chỉ đối mặt bài toán phát triển đô thị, mà còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân bằng những chính sách an sinh thiết thực. Từ những mái nhà đại đoàn kết giúp người khó khăn an cư, các chương trình di dời nhà ven kênh mở ra nơi ở mới khang trang đến những điểm an sinh xã hội tiếp sức kịp thời cho người yếu thế. Tuyến video Thành phố nghĩa tình, đô thị văn minh sẽ ghi nhận những đổi thay cụ thể và hành trình xây dựng một TP.HCM hiện đại, nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Hỗ trợ sửa nhà, điều trị bệnh

Ở phường Tân Mỹ, câu chuyện của ông Trần Văn Hai, 84 tuổi, là một ví dụ. Sau hơn 20 năm làm công nhân Cảng Sài Gòn, ông nghỉ hưu với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng già không còn khả năng lao động, lại phải chăm người con có vấn đề sức khỏe sau dịch Covid-19, cuộc sống vốn đã chật vật càng thêm khó khăn. Căn nhà xuống cấp, dột nát mỗi khi mưa đến, nhưng ông bà không có khả năng sửa chữa. Bước ngoặt đến khi Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Mỹ chủ động rà soát và hỗ trợ.

Trung tâm an sinh Phường Tân Mỹ bàn giao nhà sau khi sửa cho vợ chồng ông Trần Văn Hai trước khi ẢNH: CÔNG KHỞI

Điểm tựa an sinh giữa TP.HCM: Khi những cuộc đời được giữ lại đúng lúc

Không chỉ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, căn nhà của ông còn được sửa chữa, nâng nền, chống dột. "Bây giờ có trần mới, nền cũng nâng lên bằng mặt đường, coi như ổn định rồi", ông Hai chia sẻ.

Cũng từ sự kết nối này, ông Nguyễn Quốc Cường (tài xế), đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Bệnh tim khiến ông mất việc, không đủ khả năng chi trả ca mổ. Khi được phát hiện, ông được hỗ trợ 80 triệu đồng để phẫu thuật. "Ca mổ thành công, sức khỏe hồi phục, tôi đi làm lại được. Như được sống thêm lần nữa", ông nói.

Tôi như được hồi sinh lần nữa nhờ 80 triệu mà Trung tâm an sinh xã hội Phường Tân Mỹ tài trợ để tiến hành ca mổ tim. Ông Nguyễn Quốc Cường

Ông Nguyễn Quốc Cường sau ca mổ, đã có thể làm việc bình thường ẢNH: CÔNG KHỞI

Là một ca phẫu thuật và là cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau ca mổ, ông Cường trở lại công việc, có thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, cho biết quan điểm của địa phương là kết nối nguồn lực và chia sẻ yêu thương để sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đến được từng người dân.

Theo bà Hà, điều quan trọng nhất là để người dân cảm thấy mình không bị bỏ quên và không bị bỏ lại phía sau.

Hỗ trợ phương tiện sinh kế hướng tới tương lai bền vững

Không chỉ ở Tân Mỹ, tại phường Phú Nhuận, các Điểm an sinh xã hội cũng đang phát huy hiệu quả theo hướng "trao cần câu" thay vì "cho con cá". Một chiếc xe bán nước được hỗ trợ đã giúp gia đình bà Nguyễn Thị Điệp có sinh kế ổn định. Từ thu nhập bấp bênh, mỗi sáng bà có thể kiếm vài trăm nghìn đồng. "Có cái xe để buôn bán lâu dài, mình có động lực làm ăn hơn", bà Điệp chia sẻ.

Xe bán nước được tặng giờ là phương tiện sinh kế của bà Nguyễn Thị Điệp ẢNH: CÔNG KHỞI

Tại đây, các hoàn cảnh khó khăn được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ theo nhu cầu cụ thể: từ học bổng, bảo hiểm y tế đến vay vốn, phương tiện sinh kế. Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, cho biết sau khi tiếp nhận trường hợp khó khăn, địa phương sẽ phối hợp khu phố và Ban công tác Mặt trận tìm hiểu kỹ hoàn cảnh từng người để có hướng hỗ trợ phù hợp nhất.

Theo ông, có người cần phương tiện sinh kế, có người cần học bổng cho con em, người khác cần vay vốn hoặc bảo hiểm y tế. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Điểm an sinh xã hội phường Phú Nhuận (TP.HCM) trở thành "điểm tựa" giúp người dân khó khăn tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng, sát nhu cầu ẢNH: CÔNG KHỞI

Trong bối cảnh đô thị có hàng triệu lao động phi chính thức, việc xây dựng mạng lưới an sinh đủ rộng, đủ bền là yêu cầu cấp thiết. Từ chính sách vĩ mô đến mô hình cấp phường, một hệ thống an sinh nhiều tầng ở TP.HCM đang dần hình thành, không còn là hỗ trợ đơn lẻ mà là cấu trúc giữ ổn định đô thị.

Các Điểm an sinh xã hội cũng trở thành nơi kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để nguồn lực đến đúng người cần. Đó cũng là cách TP.HCM giữ gìn bản sắc thành phố nghĩa tình: phát triển hiện đại nhưng không quên sẻ chia, đô thị văn minh nhưng luôn ấm tình người.

Những điều nhỏ nhưng đủ để không ai bị bỏ lại phía sau. Ở TP.HCM, an sinh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách thành phố nghĩa tình vun đắp một đô thị văn minh, nơi phát triển kinh tế luôn đi cùng sẻ chia và chăm lo cho mỗi người dân.