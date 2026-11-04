Điểm tựa giúp người nghèo vượt qua biến cố

Động lực vượt qua khó khăn

Một trong những giá trị thiết thực nhất của chương trình giảm nghèo chính là cơ chế hỗ trợ trực tiếp trong xây dựng nhà, tạo động lực ban đầu để các gia đình quyết tâm thay đổi điều kiện sống. Số tiền hỗ trợ từ chính sách có thể chưa đủ để bao quát toàn bộ chi phí xây dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhưng nguồn vốn "mồi" đó đóng vai trò quyết định, thúc đẩy các gia đình mạnh dạn huy động thêm vốn tích góp, sự giúp đỡ từ người thân và các nguồn vay ưu đãi để hiện thực hóa ước mơ.

Trong 20 năm lập gia đình riêng thì mới hơn 2 năm qua, bà Phạm Thị Hương (50 tuổi, ngụ thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Lặc) mới an tâm, có những giấc ngủ trọn vẹn, không còn nỗi lo nhà dột như ở ngôi nhà cũ mỗi khi trời mưa.

Bà Phạm Thị Hương (ảnh) như được xua tan đi phần nào nỗi lo bệnh tật khi nói về ngôi nhà mới ẢNH: MINH HẢI

"Năm 2024, lúc đó ngôi nhà cũ xuống cấp lắm rồi, trời mưa là dột không ở nổi. Khi đó gia đình tôi được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo cộng với tiền tích góp, vay mượn anh em rồi làm được ngôi nhà ni (này). Cũng may lúc đó có động lực rồi quyết làm nhà chứ như bây giờ thì không làm được đâu, giờ tôi bệnh tật, mỗi tuần đang phải chạy thận 3 lần, chồng thì làm thuê thu nhập tháng có mấy triệu thôi.

Nghĩ lại đúng là buồn vì bệnh tật nhưng cũng an tâm hơn khi có nhà kiên cố để ở, các con cũng bằng bạn bằng bè. Số tiền từ hỗ trợ của chương trình giảm nghèo không nhiều so với xây dựng ngôi nhà này, nhưng đó là động lực để vợ chồng tôi quyết tâm làm nhà, vượt qua cảnh sống mà lo lắng mỗi khi trời mưa", bà Hương kể.

Cuối năm 2024, sau khi ngôi nhà mới khang trang vừa hoàn thành, biến cố lớn ập đến, bà Hương phát hiện bị suy thận nặng, bắt đầu chuỗi ngày điều trị gian khổ với tần suất chạy thận 3 lần/tuần. Thu nhập của gia đình vốn bấp bênh lại càng khó khăn hơn. Chồng bà đi làm thuê với mức lương khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng, người con trai đầu đang theo học năm thứ nhất cao đẳng nghề chuyên ngành công nghệ ô tô buộc phải bỏ dở việc học đi làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Trong gian khó bủa vây, mái nhà kiên cố chính là sự an ủi lớn nhất, là điểm tựa tinh thần để gia đình bà Hương không bị suy sụp hoàn toàn, tiếp tục nỗ lực để sớm vượt qua khó khăn.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hương ẢNH: MINH HẢI

Mái ấm vững chãi

Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại, sự phối hợp giữa chương trình giảm nghèo và các kênh tín dụng chính sách xã hội đã tạo nên cơ chế đòn bẩy tài chính quan trọng, giúp người dân giải bài toán vốn xây dựng.

Bà Phạm Thị Dung (62 tuổi, ngụ thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Lặc) là mẹ đơn thân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền và vốn vay ưu đãi để làm nhà. Trước khi có nhà mới, mẹ con bà Dung sống trong ngôi nhà 2 gian lợp mái fiblo xi-măng cạnh con ngõ nhỏ của thôn Ngọc Lan. Nếu không có sự hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo thì với việc đi cấy thuê, phụ hồ… và phải nuôi con thì chẳng bao giờ bà có đủ tiền để làm được căn nhà kiên cố, khang trang như hiện nay.

Hơn 2 năm từ khi ngôi nhà hoàn thành, tuy chưa kiếm được tiền sơn nhà, chưa có tiền mua bàn ghế, sắm giường chiếu đầy đủ, nhưng bà Dung rất vui khi điều bà mong mỏi lớn nhất cuộc đời mình là ở trong ngôi nhà kiên cố đã thành hiện thực.

Bà Phạm Thị Dung (bên trái) vui mừng khi điều mong mỏi lớn nhất cuộc đời bà là ngôi nhà mới kiên cố đã trở thành hiện thực ẢNH: MINH HẢI

"Trước còn sức khỏe tôi đi làm thuê kiếm sống được, giờ tuổi tôi đã cao, yếu rồi không đi làm thuê được nữa. Khoản nợ 20 triệu đồng tiền công thợ và 100 triệu đồng tiền vay ngân hàng thì tôi nói với đứa con trai đang đi làm thợ sơn rồi, nó phải tự lo cuộc sống, kiếm tiền trả nợ thôi. Biết là phía trước còn vất vả, nhưng sẽ vất vả hơn nhiều nếu không có ngôi nhà này. Mai này cháu nó còn lập gia đình riêng, có ngôi nhà này cũng an tâm cho nó", bà Dung chia sẻ.

Chương trình giảm nghèo về hỗ trợ nhà ở đã và đang mang lại những hiệu quả xã hội sâu sắc. Những ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ đơn thuần là công trình kiến trúc bằng gạch đá, sắt thép, mà đó là sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những phận đời yếu thế.

Dù chặng đường phía trước của những hộ khó khăn như gia đình bà Hương, bà Dung vẫn còn nhiều nhọc nhằn, lo toan về bệnh tật và nợ nần, nhưng ít nhất, sau những giờ lao động mệt mỏi hay sau mỗi lần điều trị bệnh trở về, họ đã có một nơi ở bình yên, vững chãi. Sự kiên cố của mái ấm chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng để họ kiên trì vươn lên trong cuộc sống.

Bà Phạm Thị Hòa, công chức Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Ngọc Lặc, cho biết dù địa bàn xã rộng nhưng các hộ nghèo, hộ khó khăn chính quyền xã đều nắm bắt kịp thời, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ người dân để chính sách hỗ trợ người nghèo đi vào thực tế, để "không ai bị bỏ lại phía sau".