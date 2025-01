Điểm xung đột: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Trump; Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine

Quân đội Ukraine ngày 24.1 cho biết đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga và một nhà máy vi mạch trong một cuộc oanh tạc lớn bằng máy bay không người lái (UAV), gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở sản xuất của nhà máy lọc dầu và một trạm bơm dầu.

Reuters dẫn nguồn tin xác nhận rằng một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời nhất của Nga đã bị tấn công vào ban đêm tại thành phố Ryazan, phía đông nam Moscow. Cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn ở kho chứa dầu tại nhà máy lọc dầu và làm hỏng nhiều trang thiết bị.

Theo trang The Kyiv Independent, quân đội Ukraine xác nhận cuộc tấn công nói trên do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Các lực lượng chiến dịch đặc biệt (SOS) thực hiện, nhắm vào nhà máy lọc dầu Ryazan và nhà máy nhiệt điện Ryazan. Cư dân địa phương cho biết có hơn 50 vụ nổ.

Nhà máy lọc dầu trên có công suất 17 triệu tấn khối dầu mỗi năm, là một trong những cơ sở lớn nhất của Nga. Thành phố Ryazan nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500km về phía bắc.

Trong khi đó, các nhà phân tích của kênh tình báo nguồn mở Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), tin rằng Ukraine sắp mất thêm một khu định cư quan trọng nữa ở vùng Donetsk là Velyka Novosilka.

Một báo cáo của DeepState cho biết quân đội Nga “tiếp tục dọn dẹp và đã xuất hiện ở trung tâm Velyka Novosilka”. Lực lượng Nga cũng đang tiến vào vùng ngoại ô phía đông và cũng đã chiếm một phần các con phố trung tâm thị trấn.

DeepState cho rằng tình hình xung quanh thị trấn rất phức tạp và có thể nói rằng “trận chiến giành Velyka Novosilka sắp kết thúc”.

Kênh Telegram thân Nga Military Summary cho biết quân đội Nga hiện kiểm soát tới 90% diện tích Velyka Novosilka. Khu vực kiên cố hùng mạnh của lực lượng Kyiv dự kiến sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân Nga trong tương lai gần.

Ở phía tây Pokrovsk, các hình ảnh định vị địa lý xác nhận rằng Kotlyne đã thất thủ và quân đội Nga đang tiến vào Udachne.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 24.1, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg, cho biết Washington đang cân nhắc khả năng mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine bằng tiền thu được từ tài sản Nga bị đóng băng.

Ông Kellogg lưu ý rằng cách tiếp cận như vậy có thể là một phần của giải pháp toàn diện, vừa hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga vừa củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, từ phía Nga, ngày hôm qua 24.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã bị “gian lận” và nếu ông Trump thắng cử lúc đó thì có thể đã tránh được cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 25.1.2025 của Báo Thanh Niên.