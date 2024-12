Điểm xung đột: ông Trump ra tối hậu thư về con tin; vũ khí phương Tây có chất, thiếu lượng

Về tình hình cuộc xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 2.12 cho biết Mỹ sẽ gửi cho Ukraine 725 triệu USD tên lửa, đạn dược, mìn sát thương và các vũ khí khác, trong bối cảnh chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách hỗ trợ Kyiv trước khi rời nhiệm sở.

Trong một tuyên bố, ông Blinken cho biết khoản hỗ trợ này sẽ bao gồm tên lửa Stinger, đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), máy bay không người lái và mìn cùng nhiều vũ khí khác.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duyệt ngân sách quốc phòng 126 tỉ USD cho năm 2025, chiếm gần 1/3 chi tiêu chính phủ.

Đây là gói ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga, tăng 28 tỉ USD, khoảng 25%, so với kỷ lục thiết lập năm nay, gấp đôi so với năm 2023 và gấp 4 lần so với mức trước khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.