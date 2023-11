Điểm xung đột: Tang thương trại tị nạn sau không kích Israel; khi nào tiếng súng ngưng?

Theo AFP, những video trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể đầy máu và bụi trên sàn của một tòa nhà trong khu Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza, sau một trận không kích của Israel.



Một quan chức thuộc Cơ quan Y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát nói rằng "ít nhất 50 người" đã chết trong một cuộc tấn công của Israel lúc rạng sáng nhắm vào trường Al-Fakura do Liên Hiệp Quốc điều hành trong trại Jabalia, nơi đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho những người Palestine sơ tán.

Vị quan chức trên còn nói rằng một cuộc tấn công khác trong ngày 18.11 nhắm vào một tòa nhà khác trong trại Jabalia đã làm thiệt mạng 32 người trong cùng một gia đình, trong đó có tới 19 trẻ em.

Không đề cập các cuộc tấn công nói trên, nhưng quân đội Israel nói rằng "một sự cố ở khu Jabalia" đang được xem xét.

Israel đang tiến hành chiến dịch tấn công để xóa số lực lượng Hamas, sau khi nhóm này bất ngờ tấn công vào miền nam Israel ngày 7.10, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và khiến khoảng 240 người bị bắt làm con tin, theo như số liệu của Israel.

Những đợt tấn công trả đũa không ngừng nghỉ của quân đội Israel đã giết chết 12.300 người ở Gaza, trong đó có hơn 5.000 trẻ em, theo AFP dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza.

Thông tin đáng chú ý trong ngày 19.11 liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là việc Israel, Mỹ và Hamas có thể đang tiến gần đến một thỏa thuận mà nhờ đó hàng chục con tin phụ nữ và trẻ em có thể được trả tự do ở Gaza, đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong 5 ngày.

Trong cuộc họp báo ngày 18.11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được hỏi liệu ông có thông qua một thỏa thuận nghiêm túc vào ngày 7.11 về việc thả khoảng 50 con tin hay không và liệu ông có nhất quyết yêu cầu thả tất cả hay không. Ông Netanyahu trả lời: "Không có thỏa thuận nào trên bàn đàm phán" và ông không thể giải thích thêm.

"Chúng tôi muốn tất cả con tin được thả. Chúng tôi đang cố gắng hết mình để mang lại những gì tốt nhất có thể, kể cả ở các giai đoạn và chúng tôi thống nhất về điều này", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Trong một bài báo đăng trên tờ The Washington Post ngày 18.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Chính quyền Palestine (PA) nên là người quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc xung đột Hamas-Israel.

Ông Biden nhấn mạnh: "Khi chúng ta nỗ lực vì hòa bình, Gaza và Bờ Tây nên được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, cuối cùng là dưới Chính quyền Palestine, vì tất cả chúng ta đều nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước".

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi "không được có tình trạng ép buộc người Palestine di dời khỏi Gaza, tái chiếm, bao vây hay phong tỏa cũng như thu hẹp lãnh thổ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không mặn mà gì với ý kiến của Tổng thống Biden. Ông cho rằng "Chính quyền Palestine với cơ cấu hiện tại không có khả năng nhận trách nhiệm về Gaza". Ông Netanyahu từng tuyên bố Israel phải duy trì "trách nhiệm quân sự tổng thể" ở Gaza "trong tương lai gần".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 19.11 cho hay một nhóm đánh giá nhân đạo đã đến bệnh viện Al Shifa ở miền bắc Gaza sau khi quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích bệnh viện này.

Nhóm đánh giá do WHO dẫn đầu chỉ có thể ở trong bệnh viện Al Shifa ở Gaza một giờ vào ngày 18.11 do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, đánh giá của nhóm rất bi quan. Nhóm mô tả Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, là "vùng chết chóc" và đánh giá tình hình đang "tuyệt vọng" vì bệnh viện này về cơ bản còn thể hoạt động đúng chức năng cơ sở y tế do khan hiếm nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Nhóm xác nhận có dấu hiệu pháo kích vào bệnh viện, và đã thấy một ngôi mộ tập thể ở lối vào bệnh viện. Tình hình vệ sinh của bệnh viện là rất nghiêm trọng.

WHO cho hay có 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch, còn lại ở Al Shifa. Tổ chức này hiện đang lập kế hoạch sơ tán khẩn cấp cho số người này.

Liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 19.11 cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở vùng Moscow. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin trước đó cho biết UAV bị bắn hạ tại một khu đô thị nằm ở phía đông thủ đô Nga. Thị trưởng Sobyanin nói không có thương vong hay thiệt hại.

Hôm 18.11, Tỉnh trưởng Belgorod của Nga giáp biên giới với Ukraine cho biết UAV từ Ukraine đã tấn công vào một cơ sở liên lạc trong vùng, làm 2 người bị thương.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã báo cáo sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV do Nga tiến hành trong đêm 18.11. Chính quyền Kyiv cáo buộc Moscow đã phóng tổng cộng 38 UAV vào lãnh thổ Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 29 chiếc trong số đó. Theo Kyiv, đây là số lượng UAV lớn nhất được Moscow triển khai kể từ hôm 30.9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16.11 dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine, nhằm làm tê liệt nguồn cung cấp nhiệt và điện trong mùa đông tới. Ông cho rằng Moscow đang dự trữ tên lửa cho các đợt oanh tạc này.

Trong các diễn biến khác trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 18.11 nói quân đội "tiếp tục giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro".

Còn thông tấn xã Tass của Nga ngày 18.11 dẫn lời một đại diện của cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga tại Kherson (miền nam Ukraine) cho biết các đơn vị của nhóm chiến đấu Dnepr đã tiêu diệt 2 tàu và một nhóm quân nhân Ukraine gần làng Krynky ở Kherson trong ngày qua.

Theo tình báo Bộ Quốc phòng Anh, chiến sự trong tuần qua diễn ra căng thẳng nhất tại 3 khu vực gồm trục Kupiansk ở tỉnh Kharkiv và tỉnh Luhansk; thị trấn Avdiivka ở tỉnh Donetsk và tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro tại tỉnh Kherson.

Tại các khu vực giao tranh căng thẳng nhất, gồm trục Kupiansk ở tỉnh Kharkiv và tỉnh Luhansk; thị trấn Avdiivka ở tỉnh Donetsk và tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro tại tỉnh Kherson, không bên nào đạt tiến triển lớn trong tuần qua. Nga tiếp tục tổn thất nặng tại Avdiivka. Các máy bay không người lái cỡ nhỏ và pháo binh (gồm đạn chùm) tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc bẻ gãy các đợt tấn công của hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, với việc mùa đông lạnh đến sớm nhất tại Donetsk, có ít triển vọng trước mắt về những sự thay đổi lớn trên chiến trường.